Marcos Breda (E), Guilherme Dellorto (à frente), Aloísio de Abreu e Alice BorgesBeti Niemeyer / Divulgação
Uma dona de bar sem papas na língua, um casal que troca provocações há quase 40 anos e um personal trainer que sonha em entrar no "BBB". Essa mistura promete boas risadas em "Víboras – A Arte do Insulto", comédia escrita e dirigida por Flávio Marinho, em cartaz no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio. Com Alice Borges, Aloísio de Abreu, Marcos Breda e Guilherme Dellorto no elenco, a montagem usa o humor ácido para falar de amizade, amor, envelhecimento e sexualidade.
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"Fala de assuntos atuais e pertinentes com leveza, lirismo e muito bom humor", destaca Marcos Breda, que também valoriza o fato de o texto ter sido escrito especialmente para os atores. "O que a torna tão divertida também se deve ao fato de que foi escrita pensando no tipo de humor de cada um dos intérpretes", acrescenta.A história se passa no bar português "Desgarrada", comandado por Mirna (Alice Borges), uma mulher independente, dona de uma personalidade forte e que não abre mão de novas paixões. Entre seus clientes mais fiéis estão Sílvio (Marcos Breda) e Luiz (Aloísio de Abreu), um casal que está junto há quase 40 anos e adora trocar alfinetadas. "Mirna é uma personagem deliciosa de fazer. Ela é verdadeira, engraçada, tem um 'mau humor' divertido", conta Alice.
As provocações entre os amigos são um dos pontos centrais da comédia. Para Breda, Mirna é quem leva a melhor quando o assunto é distribuir insultos. "Creio que Mirna fica com o troféu 'Víbora Mais Afiada'. Ela insulta o casal Luiz e Sílvio sem dó nem piedade em vários momentos, mas não vou dar 'spoiler'…", brinca.
Aloísio também destaca o bom humor da relação entre os personagens. "A homossexualidade é abordada de maneira inteligente e sem neuras. Luiz e Silvio são dois caras divertidos", afirma o ator, que revela uma de suas provocações favoritas: "A inteligência vem de berço e você nitidamente dormia no chão."
A rotina do trio muda com a chegada de Jorge (Guilherme Dellorto), um personal trainer que consegue um trabalho extra no bar. Jovem e musculoso, ele desperta o interesse dos amigos, mas tem outros planos para o futuro: casar com a namorada e conquistar uma vaga no reality show da Globo. "Jorge é aquela pessoa que tá sempre no corre. É personal trainer, faz bico de garçom e sonha entrar pro 'BBB' pra resolver sua vida financeira. Essa ambição misturada com uma ingenuidade quase infantil é um prato cheio pras 'víboras'", explica Guilherme.
O ator também revela um dos momentos mais difíceis de interpretar sem cair na risada. "Sem dúvida a cena do Hamlet onde eu imito o Aloísio foi a mais desafiadora. Em cada apresentação é um exercício hercúleo pra que eu não ria em cena."
E as gargalhadas não ficaram restritas ao palco. Segundo Marcos Breda, o clima descontraído acompanhou a preparação do elenco. "Crises de riso foram a tônica dos ensaios. Quase todas as cenas geraram improvisos e situações inesperadas. Comentávamos que se o público se divertisse nas apresentações metade do que nos divertimos nos ensaios, teríamos uma boa comédia nas mãos. Dito e feito, aliás."
Por trás das piadas, a montagem também propõe reflexões sobre o envelhecimento, os relacionamentos e a liberdade de amar. Alice acredita que o público consegue se reconhecer nas situações apresentadas. "A função do teatro é divertir e fazer refletir também. A peça faz essas duas funções. Não tem como sair do teatro sem pensar sobre o que assistiu!", afirma.
Para Aloísio, a mensagem também passa pela forma de encarar a vida. "Estamos numa fase da vida com menos estrada à frente. Só nos resta viver. E rir. Sempre." A amizade fora de cena é outro elemento especial da montagem. Marcos Breda celebra a oportunidade de dividir o palco com Aloísio de Abreu, seu amigo há quatro décadas.
"Aloísio é um excelente ator que admiro muito e meu amigo há 40 anos. É fácil trabalhar com colegas talentosos, experientes e bem-humorados. Aloísio é um grande comediante e uma pessoa adorável de se conviver, dentro e fora do palco", declara.
Serviço
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 17h30
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea, 3º piso
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 371 – Gávea
Ingresso: A partir de R$ 70
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