Marcos Breda (E), Guilherme Dellorto (à frente), Aloísio de Abreu e Alice Borges - Beti Niemeyer / Divulgação

Marcos Breda (E), Guilherme Dellorto (à frente), Aloísio de Abreu e Alice BorgesBeti Niemeyer / Divulgação

Publicado 24/10/2026 05:00

Uma dona de bar sem papas na língua, um casal que troca provocações há quase 40 anos e um personal trainer que sonha em entrar no "BBB". Essa mistura promete boas risadas em "Víboras – A Arte do Insulto", comédia escrita e dirigida por Flávio Marinho, em cartaz no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio. Com Alice Borges, Aloísio de Abreu, Marcos Breda e Guilherme Dellorto no elenco, a montagem usa o humor ácido para falar de amizade, amor, envelhecimento e sexualidade.

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"Fala de assuntos atuais e pertinentes com leveza, lirismo e muito bom humor", destaca Marcos Breda, que também valoriza o fato de o texto ter sido escrito especialmente para os atores. "O que a torna tão divertida também se deve ao fato de que foi escrita pensando no tipo de humor de cada um dos intérpretes", acrescenta.

A história se passa no bar português "Desgarrada", comandado por Mirna (Alice Borges), uma mulher independente, dona de uma personalidade forte e que não abre mão de novas paixões. Entre seus clientes mais fiéis estão Sílvio (Marcos Breda) e Luiz (Aloísio de Abreu), um casal que está junto há quase 40 anos e adora trocar alfinetadas. "Mirna é uma personagem deliciosa de fazer. Ela é verdadeira, engraçada, tem um 'mau humor' divertido", conta Alice.As provocações entre os amigos são um dos pontos centrais da comédia. Para Breda, Mirna é quem leva a melhor quando o assunto é distribuir insultos. "Creio que Mirna fica com o troféu 'Víbora Mais Afiada'. Ela insulta o casal Luiz e Sílvio sem dó nem piedade em vários momentos, mas não vou dar 'spoiler'…", brinca.Aloísio também destaca o bom humor da relação entre os personagens. "A homossexualidade é abordada de maneira inteligente e sem neuras. Luiz e Silvio são dois caras divertidos", afirma o ator, que revela uma de suas provocações favoritas: "A inteligência vem de berço e você nitidamente dormia no chão."A rotina do trio muda com a chegada de Jorge (Guilherme Dellorto), um personal trainer que consegue um trabalho extra no bar. Jovem e musculoso, ele desperta o interesse dos amigos, mas tem outros planos para o futuro: casar com a namorada e conquistar uma vaga no reality show da Globo. "Jorge é aquela pessoa que tá sempre no corre. É personal trainer, faz bico de garçom e sonha entrar pro 'BBB' pra resolver sua vida financeira. Essa ambição misturada com uma ingenuidade quase infantil é um prato cheio pras 'víboras'", explica Guilherme.O ator também revela um dos momentos mais difíceis de interpretar sem cair na risada. "Sem dúvida a cena do Hamlet onde eu imito o Aloísio foi a mais desafiadora. Em cada apresentação é um exercício hercúleo pra que eu não ria em cena."E as gargalhadas não ficaram restritas ao palco. Segundo Marcos Breda, o clima descontraído acompanhou a preparação do elenco. "Crises de riso foram a tônica dos ensaios. Quase todas as cenas geraram improvisos e situações inesperadas. Comentávamos que se o público se divertisse nas apresentações metade do que nos divertimos nos ensaios, teríamos uma boa comédia nas mãos. Dito e feito, aliás."Por trás das piadas, a montagem também propõe reflexões sobre o envelhecimento, os relacionamentos e a liberdade de amar. Alice acredita que o público consegue se reconhecer nas situações apresentadas. "A função do teatro é divertir e fazer refletir também. A peça faz essas duas funções. Não tem como sair do teatro sem pensar sobre o que assistiu!", afirma.Para Aloísio, a mensagem também passa pela forma de encarar a vida. "Estamos numa fase da vida com menos estrada à frente. Só nos resta viver. E rir. Sempre." A amizade fora de cena é outro elemento especial da montagem. Marcos Breda celebra a oportunidade de dividir o palco com Aloísio de Abreu, seu amigo há quatro décadas."Aloísio é um excelente ator que admiro muito e meu amigo há 40 anos. É fácil trabalhar com colegas talentosos, experientes e bem-humorados. Aloísio é um grande comediante e uma pessoa adorável de se conviver, dentro e fora do palco", declara.