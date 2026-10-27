Jay-Z é confirmado como próxima atração do Super Bowl, sucedendo Bad Bunny, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LXReprodução / Instagram
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Entre as reações ao anúncio, Vinicius Jr., atleta da seleção brasileira agenciado pelo rapper, respondeu a publicação escrevendo nos comentários: “Yessssssiiirrrr!!!” (Sim, senhooooor!!!, em tradução livre). A empresa que liga Vini Jr. ao rapper é a Roc Nation Sports, agência global de representação e gestão de carreira para atletas fundada por Jay-Z em 2013.
A apresentação acontecerá depois de uma sequência recente de shows do artista voltados à própria trajetória. Entre julho e outubro de 2026, Jay-Z realizou a turnê solo “JAY-Z30”, criada para celebrar os 30 anos de “Reasonable Doubt”, lançado em 1996, e os 25 anos de “The Blueprint”, de 2001.
A série começou com três apresentações no Yankee Stadium, em Nova York, passou por Londres, Paris e Los Angeles, mesmo local que receberá o Super Bowl no ano seguinte.
Histórico recente do intervalo
Jay-Z sucede Bad Bunny, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LX, em 2026. Nos anos anteriores, o palco foi ocupado por Kendrick Lamar, em 2025, Usher, em 2024, e Rihanna, em 2023.
Em 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar dividiram a apresentação.
Além de subir ao palco em 2027, Jay-Z já mantém ligação direta com a produção do espetáculo. A Roc Nation, empresa fundada pelo rapper, colabora com a organização do show do intervalo desde 2019, em parceria com a NFL.
A trajetória do artista também passa pelos discos celebrados na turnê deste ano. “Reasonable Doubt” foi lançado de forma independente em 1996 pela Roc-A-Fella Records. No ano seguinte, contratos de distribuição ajudaram a viabilizar o lançamento de “In My Lifetime, Vol. 1”.
O Super Bowl LXI será realizado em um domingo, no dia 14 de fevereiro de 2027. O show de Jay-Z acontecerá no mesmo estádio em que o rapper encerrou a turnê “JAY-Z30”, em outubro de 2026.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa