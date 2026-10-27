Jay-Z é confirmado como próxima atração do Super Bowl, sucedendo Bad Bunny, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LX - Reprodução / Instagram

Jay-Z é confirmado como próxima atração do Super Bowl, sucedendo Bad Bunny, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LXReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 09:30 | Atualizado 27/10/2026 10:47

Jay-Z, de 56 anos, foi anunciado como atração do show de intervalo do Super Bowl LXI, marcado para 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, na região de Los Angeles, na Califórnia. A confirmação foi feita em publicação conjunta da NFL com outras quatro contas, entre patrocinadores, emissoras e perfis ligados ao evento nesta segunda-feira (26), nas redes sociais oficiais.







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Entre as reações ao anúncio, Vinicius Jr., atleta da seleção brasileira agenciado pelo rapper, respondeu a publicação escrevendo nos comentários: “Yessssssiiirrrr!!!” (Sim, senhooooor!!!, em tradução livre). A empresa que liga Vini Jr. ao rapper é a Roc Nation Sports, agência global de representação e gestão de carreira para atletas fundada por Jay-Z em 2013. Entre as reações ao anúncio, Vinicius Jr., atleta da seleção brasileira agenciado pelo rapper, respondeu a publicação escrevendo nos comentários: “Yessssssiiirrrr!!!” (Sim, senhooooor!!!, em tradução livre). A empresa que liga Vini Jr. ao rapper é a Roc Nation Sports, agência global de representação e gestão de carreira para atletas fundada por Jay-Z em 2013.