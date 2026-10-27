Jay-Z é confirmado como próxima atração do Super Bowl, sucedendo Bad Bunny, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LXReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Jay-Z, de 56 anos, foi anunciado como atração do show de intervalo do Super Bowl LXI, marcado para 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, na região de Los Angeles, na Califórnia. A confirmação foi feita em publicação conjunta da NFL com outras quatro contas, entre patrocinadores, emissoras e perfis ligados ao evento nesta segunda-feira (26), nas redes sociais oficiais.
 
 
 
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Entre as reações ao anúncio, Vinicius Jr., atleta da seleção brasileira agenciado pelo rapper, respondeu a publicação escrevendo nos comentários: “Yessssssiiirrrr!!!” (Sim, senhooooor!!!, em tradução livre). A empresa que liga Vini Jr. ao rapper é a Roc Nation Sports, agência global de representação e gestão de carreira para atletas fundada por Jay-Z em 2013.
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A apresentação acontecerá depois de uma sequência recente de shows do artista voltados à própria trajetória. Entre julho e outubro de 2026, Jay-Z realizou a turnê solo “JAY-Z30”, criada para celebrar os 30 anos de “Reasonable Doubt”, lançado em 1996, e os 25 anos de “The Blueprint”, de 2001.

A série começou com três apresentações no Yankee Stadium, em Nova York, passou por Londres, Paris e Los Angeles, mesmo local que receberá o Super Bowl no ano seguinte.

Histórico recente do intervalo

Jay-Z sucede Bad Bunny, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LX, em 2026. Nos anos anteriores, o palco foi ocupado por Kendrick Lamar, em 2025, Usher, em 2024, e Rihanna, em 2023.

Em 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar dividiram a apresentação.

Além de subir ao palco em 2027, Jay-Z já mantém ligação direta com a produção do espetáculo. A Roc Nation, empresa fundada pelo rapper, colabora com a organização do show do intervalo desde 2019, em parceria com a NFL.

A trajetória do artista também passa pelos discos celebrados na turnê deste ano. “Reasonable Doubt” foi lançado de forma independente em 1996 pela Roc-A-Fella Records. No ano seguinte, contratos de distribuição ajudaram a viabilizar o lançamento de “In My Lifetime, Vol. 1”.

O Super Bowl LXI será realizado em um domingo, no dia 14 de fevereiro de 2027. O show de Jay-Z acontecerá no mesmo estádio em que o rapper encerrou a turnê “JAY-Z30”, em outubro de 2026.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa