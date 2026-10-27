Simple Plan - Anna Lee / Divulgação

Simple PlanAnna Lee / Divulgação

Publicado 27/10/2026 11:35 | Atualizado 27/10/2026 11:39

Simple Plan está de volta ao Brasil! A banda canadense anunciou três shows no país em maio de 2027, com a primeira apresentação marcada para o dia 13, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A passagem faz parte da turnê "The Bigger Than You Think! South America Tour", que celebra os 25 anos de carreira do grupo. Os ingressos para a apresentação carioca custam entre R$ 97,50 e R$ 795, conforme o setor e a modalidade de entrada.

Leia mais: Junior Lima é convidado para tocar bateria com Simple Plan depois de vídeo viralizar

fotogaleria

"Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira. É uma honra imensa, pela qual somos verdadeiramente gratos, ter o privilégio de tocar em espaços tão grandiosos e icônicos nesta turnê. Obrigado por todo o carinho, Brasil!", declarou o grupo.



Além do Rio, o Simple Plan se apresenta na Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 15 de maio, e no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 16. A turnê, realizada pela 30e, terá participações de outras bandas ligadas ao pop-punk e ao emo. Na capital fluminense, o público também poderá acompanhar shows do All Time Low, dos Estados Unidos, e do Supercombo, do Espírito Santo. Já as apresentações nas outras duas cidades terão ainda Fresno, Set It Off e Di Ferrero.



A banda promete um repertório que mistura sucessos conhecidos do público com músicas menos frequentes em suas apresentações. Entre os hits que marcaram a trajetória do grupo estão "Welcome to My Life", "Perfect" e "I'm Just a Kid".



"Queremos que vocês saibam que todas as cidades da turnê receberão um show completo do Simple Plan como atração principal. Vamos tocar todos os nossos maiores sucessos, mas também muitas das músicas favoritas dos fãs e canções que raramente apresentamos ao vivo", adiantaram os integrantes.

"Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira. É uma honra imensa, pela qual somos verdadeiramente gratos, ter o privilégio de tocar em espaços tão grandiosos e icônicos nesta turnê. Obrigado por todo o carinho, Brasil!", declarou o grupo.Além do Rio, o Simple Plan se apresenta na Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 15 de maio, e no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 16. A turnê, realizada pela 30e, terá participações de outras bandas ligadas ao pop-punk e ao emo. Na capital fluminense, o público também poderá acompanhar shows do All Time Low, dos Estados Unidos, e do Supercombo, do Espírito Santo. Já as apresentações nas outras duas cidades terão ainda Fresno, Set It Off e Di Ferrero.A banda promete um repertório que mistura sucessos conhecidos do público com músicas menos frequentes em suas apresentações. Entre os hits que marcaram a trajetória do grupo estão "Welcome to My Life", "Perfect" e "I'm Just a Kid"."Queremos que vocês saibam que todas as cidades da turnê receberão um show completo do Simple Plan como atração principal. Vamos tocar todos os nossos maiores sucessos, mas também muitas das músicas favoritas dos fãs e canções que raramente apresentamos ao vivo", adiantaram os integrantes.

Relação com o Brasil

O carinho do Simple Plan pelo público brasileiro não é recente. A banda visitou o país pela primeira vez em 2005, justamente com uma apresentação no Rio de Janeiro. Desde então, retornou diversas vezes e construiu uma relação próxima com os fãs.



Na última passagem pelo Brasil, em 2024, o grupo participou da primeira edição da "I Wanna Be Tour", que passou por cinco cidades, entre elas o Rio. Para homenagear os brasileiros, os músicos publicaram nas redes sociais uma versão especial de "Welcome to My Life", batizada de "Welcome to Brasil".



"Bom, agora que somos brasileiros, lançamos nosso primeiro videoclipe oficial brasileiro! Vocês sempre nos fazem sentir em casa, e cada show é inesquecível. Muito obrigado por tudo! Amamos vocês!", escreveram na ocasião.



A brincadeira foi além: os integrantes adotaram versões brasileiras de seus nomes e assinaram a publicação como Pedro, Carlos, Jefferson e Sebastião. A conexão também aparece nas plataformas digitais. O grupo reúne 10,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com São Paulo na segunda posição entre as cidades que mais escutam suas músicas no mundo, segundo os dados divulgados pela produção.



Formado em 1999, o Simple Plan ganhou projeção internacional com o álbum de estreia "No Pads, No Helmets... Just Balls", lançado em 2002. Mais de duas décadas depois, a banda também conquistou novos ouvintes por meio das redes sociais. A música "I'm Just a Kid" viralizou no TikTok com vídeos de pessoas que recriaram fotografias antigas para comparar o passado com o presente.



Quando começam as vendas?





Durante a pré-venda, clientes Itaú poderão obter 15% de desconto na compra de ingressos inteiros com cartões de crédito do banco, conforme a disponibilidade. O benefício é limitado a quatro entradas por CPF. Também haverá a possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros com cartões Itaú.



No Rio, os fãs também poderão comprar ingressos presencialmente na bilheteria oficial do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, a partir das 13h do dia 30.

Os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Eventim . A pré-venda para fãs cadastrados na modalidade oferecida pelo artista e para clientes Itaú Private e Personnalité começa nesta quarta-feira (28), às 10h. Os demais clientes Itaú terão acesso a partir de quinta-feira (29), no mesmo horário. Já a venda para o público geral será aberta na sexta-feira (30), ao meio-dia.Durante a pré-venda, clientes Itaú poderão obter 15% de desconto na compra de ingressos inteiros com cartões de crédito do banco, conforme a disponibilidade. O benefício é limitado a quatro entradas por CPF. Também haverá a possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros com cartões Itaú.No Rio, os fãs também poderão comprar ingressos presencialmente na bilheteria oficial do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, a partir das 13h do dia 30.

Confira os valores



Rio de Janeiro — 13 de maio de 2027 (quinta-feira)



Local: Qualistage — Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca.



Abertura dos portões: 17h.



Atrações: Simple Plan, All Time Low e Supercombo.



Ingressos (meia-entrada | desconto Itaú | inteira):



Poltronas: R$ 97,50 | R$ 165,75 | R$ 195



Poltrona A: R$ 132,50 | R$ 225,25 | R$ 265



Pista: R$ 162,50 | R$ 276,25 | R$ 325



Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 272,50 | R$ 463,25 | R$ 545



Camarote C: R$ 357,50 | R$ 607,75 | R$ 715



Camarote B: R$ 377,50 | R$ 641,75 | R$ 755



Camarote A: R$ 397,50 | R$ 675,75 | R$ 795



Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos, Bilheteria Norte — Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. Funcionamento de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados, emendas de feriados e dias de jogos ou eventos de outras empresas.





Curitiba — 15 de maio de 2027 (sábado)



Local: Arena da Baixada — Rua Buenos Aires, 1260, Batel.



Abertura dos portões: 12h.



Atrações: Simple Plan, All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.



Ingressos (meia-entrada | desconto Itaú | inteira):



Cadeira Superior: R$ 107,50 | R$ 182,75 | R$ 215



Pista: R$ 187,50 | R$ 318,75 | R$ 375



Cadeira Inferior: R$ 237,50 | R$ 403,75 | R$ 475



Lounge Premium: R$ 237,50 | R$ 403,75 | R$ 475



Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 287,50 | R$ 488,75 | R$ 575



Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba — Rua Buenos Aires, 50, Batel. Segunda a sexta-feira, das 11h às 21h; sábados e domingos, das 9h às 21h.



São Paulo — 16 de maio de 2027 (domingo)



Local: Nubank Parque — Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca.



Abertura dos portões: 12h.



Atrações: Simple Plan, All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.



Ingressos (meia-entrada | desconto Itaú | inteira):



Cadeira Superior: R$ 107,50 | R$ 182,75 | R$ 215



Pista: R$ 187,50 | R$ 318,75 | R$ 375



Cadeira Inferior: R$ 237,50 | R$ 403,75 | R$ 475



Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 287,50 | R$ 488,75 | R$ 575



Bilheteria oficial: Espaço Unimed — Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, até 1º de novembro. A partir de 3 de novembro, as vendas presenciais passam para a bilheteria A do Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Perdizes.

