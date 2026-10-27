Simple PlanAnna Lee / Divulgação
"Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira. É uma honra imensa, pela qual somos verdadeiramente gratos, ter o privilégio de tocar em espaços tão grandiosos e icônicos nesta turnê. Obrigado por todo o carinho, Brasil!", declarou o grupo.
Além do Rio, o Simple Plan se apresenta na Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 15 de maio, e no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 16. A turnê, realizada pela 30e, terá participações de outras bandas ligadas ao pop-punk e ao emo. Na capital fluminense, o público também poderá acompanhar shows do All Time Low, dos Estados Unidos, e do Supercombo, do Espírito Santo. Já as apresentações nas outras duas cidades terão ainda Fresno, Set It Off e Di Ferrero.
A banda promete um repertório que mistura sucessos conhecidos do público com músicas menos frequentes em suas apresentações. Entre os hits que marcaram a trajetória do grupo estão "Welcome to My Life", "Perfect" e "I'm Just a Kid".
"Queremos que vocês saibam que todas as cidades da turnê receberão um show completo do Simple Plan como atração principal. Vamos tocar todos os nossos maiores sucessos, mas também muitas das músicas favoritas dos fãs e canções que raramente apresentamos ao vivo", adiantaram os integrantes.
Relação com o Brasil
Na última passagem pelo Brasil, em 2024, o grupo participou da primeira edição da "I Wanna Be Tour", que passou por cinco cidades, entre elas o Rio. Para homenagear os brasileiros, os músicos publicaram nas redes sociais uma versão especial de "Welcome to My Life", batizada de "Welcome to Brasil".
"Bom, agora que somos brasileiros, lançamos nosso primeiro videoclipe oficial brasileiro! Vocês sempre nos fazem sentir em casa, e cada show é inesquecível. Muito obrigado por tudo! Amamos vocês!", escreveram na ocasião.
A brincadeira foi além: os integrantes adotaram versões brasileiras de seus nomes e assinaram a publicação como Pedro, Carlos, Jefferson e Sebastião. A conexão também aparece nas plataformas digitais. O grupo reúne 10,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com São Paulo na segunda posição entre as cidades que mais escutam suas músicas no mundo, segundo os dados divulgados pela produção.
Formado em 1999, o Simple Plan ganhou projeção internacional com o álbum de estreia "No Pads, No Helmets... Just Balls", lançado em 2002. Mais de duas décadas depois, a banda também conquistou novos ouvintes por meio das redes sociais. A música "I'm Just a Kid" viralizou no TikTok com vídeos de pessoas que recriaram fotografias antigas para comparar o passado com o presente.
Quando começam as vendas?
Durante a pré-venda, clientes Itaú poderão obter 15% de desconto na compra de ingressos inteiros com cartões de crédito do banco, conforme a disponibilidade. O benefício é limitado a quatro entradas por CPF. Também haverá a possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros com cartões Itaú.
No Rio, os fãs também poderão comprar ingressos presencialmente na bilheteria oficial do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, a partir das 13h do dia 30.
Confira os valores
Rio de Janeiro — 13 de maio de 2027 (quinta-feira)
Local: Qualistage — Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca.
Abertura dos portões: 17h.
Atrações: Simple Plan, All Time Low e Supercombo.
Ingressos (meia-entrada | desconto Itaú | inteira):
Poltronas: R$ 97,50 | R$ 165,75 | R$ 195
Poltrona A: R$ 132,50 | R$ 225,25 | R$ 265
Pista: R$ 162,50 | R$ 276,25 | R$ 325
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 272,50 | R$ 463,25 | R$ 545
Camarote C: R$ 357,50 | R$ 607,75 | R$ 715
Camarote B: R$ 377,50 | R$ 641,75 | R$ 755
Camarote A: R$ 397,50 | R$ 675,75 | R$ 795
Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos, Bilheteria Norte — Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. Funcionamento de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados, emendas de feriados e dias de jogos ou eventos de outras empresas.
Local: Arena da Baixada — Rua Buenos Aires, 1260, Batel.
Abertura dos portões: 12h.
Atrações: Simple Plan, All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.
Ingressos (meia-entrada | desconto Itaú | inteira):
Cadeira Superior: R$ 107,50 | R$ 182,75 | R$ 215
Pista: R$ 187,50 | R$ 318,75 | R$ 375
Cadeira Inferior: R$ 237,50 | R$ 403,75 | R$ 475
Lounge Premium: R$ 237,50 | R$ 403,75 | R$ 475
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 287,50 | R$ 488,75 | R$ 575
Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba — Rua Buenos Aires, 50, Batel. Segunda a sexta-feira, das 11h às 21h; sábados e domingos, das 9h às 21h.
São Paulo — 16 de maio de 2027 (domingo)
Local: Nubank Parque — Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca.
Abertura dos portões: 12h.
Atrações: Simple Plan, All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.
Ingressos (meia-entrada | desconto Itaú | inteira):
Cadeira Superior: R$ 107,50 | R$ 182,75 | R$ 215
Pista: R$ 187,50 | R$ 318,75 | R$ 375
Cadeira Inferior: R$ 237,50 | R$ 403,75 | R$ 475
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 287,50 | R$ 488,75 | R$ 575
Bilheteria oficial: Espaço Unimed — Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, até 1º de novembro. A partir de 3 de novembro, as vendas presenciais passam para a bilheteria A do Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Perdizes.
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