Pitbull anuncia show único no Brasil em 2027Reprodução / Instagram
A visita já havia sido antecipada pelo artista em 22 de outubro, durante um evento da Billboard Latin Music Week. "Vamos começar pelo Brasil", afirmou. Ao perceber que havia revelado a informação antes do anúncio oficial, brincou: "Quem não sabia, agora sabe".
Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (29), às 10h, em pré-venda para fãs. A venda geral terá início na sexta-feira (30), no mesmo horário, pelo site da Ticketmaster. Os valores variam de R$ 225, na meia-entrada da cadeira superior, a R$ 890, na inteira da pista premium, sem contar taxas adicionais.
Na cadeira superior, os preços são R$ 450 (inteira) e R$ 225 (meia). A pista custa R$ 490 e R$ 245, respectivamente. Já a cadeira inferior sai por R$ 840 e R$ 420, enquanto a pista premium tem entradas de R$ 890 e R$ 445. Também haverá vendas presenciais na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera, conforme a disponibilidade. As compras online incluem taxas de serviço e de administração.
Os portões abrem às 16h, e o show está previsto para as 20h30. O público receberá ingressos digitais, com acesso pelo aplicativo Quentro. A classificação indicativa é de 16 anos, mas menores de 5 a 15 anos poderão entrar com pais ou responsáveis legais.
Além de Pedro Sampaio, que participa apenas da apresentação brasileira, o evento terá abertura de DJ Laz. Depois de São Paulo, a agenda segue por Medellín, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, e três cidades mexicanas.
Conhecido por sucessos como "Give Me Everything", "Timber" e "Fireball", Pitbull também lançou neste mês o álbum "Pitcoin", seu 14º trabalho de estúdio. O projeto reúne 24 faixas e participações de nomes como Bon Jovi, Enrique Iglesias, Akon e Wiz Khalifa.
Em Londres, um show do cantor no festival BST Hyde Park reuniu 22.141 fãs com toucas que imitavam sua cabeça raspada. O público também costuma copiar o figurino do artista, com ternos e óculos escuros. A iniciativa entrou para o Guinness como a maior reunião de pessoas com esse acessório. O visual poderá aparecer também na plateia paulista.
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