Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto se apresentam na Praça Mauá Rapha Garcia / Divulgação

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Letícia Montrezor
Já é Natal na Cidade Maravilhosa! Mesmo antes de dezembro, o clima natalino já começa a tomar conta do Rio. Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), shoppings inauguram suas decorações com a chegada do Papai Noel, árvores gigantes e espetáculos de fogos. E tem muito mais! A programação também inclui show gratuito de Carlinhos Brown, eventos de Halloween e apresentações de Buchecha, MC Koringa e Jão.
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Buchecha e MC Koringa no 'O Baile é Nosso' - Divulgação
Árvore de Natal do shopping Nova América, em Del Castilho - Thaís Monteiro / Divulgação
Marvvila recebe Liomar, Farias, Amanda Amado e o grupo Swing & Simpatia no Rio - Divulgação
Shoppings do Rio promovem programação gratuita de Halloween para toda a família - Divulgação
Copacabana recebe festival com costela na brasa, cervejas artesanais e shows de rock - Divulgação
No sábado (31), o Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte, abre a temporada com o "Natal de Memórias". A partir das 16h, o público poderá acompanhar paradas natalinas pelos corredores. Às 18h, o Bom Velhinho chega em um carro conversível, acompanhado de personagens e de uma queima de fogos. A decoração terá uma árvore de oito metros de altura e brincadeiras gratuitas para a criançada.
No domingo (1º), o Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, entra no clima natalino a partir das 14h, com oficinas infantis e atividades gratuitas. Às 18h, o Papai Noel chega ao empreendimento e participa de um cortejo musical até a decoração "Bosque Mágico".

Na Baixada Fluminense, o Shopping Nova Iguaçu inaugura o "Natal no Quintal", no mesmo dia, a partir das 16h, com bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de doces. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral e a chegada do Papai Noel, seguidas de um cortejo natalino. A programação termina com apresentações de escolas de dança da região, às 19h.

Também no domingo, o BarraShopping, na Zona Sudoeste, inaugura "Um Sonho de Natal", às 19h, com o acendimento de sua tradicional árvore de 75 metros de altura e espetáculo de fogos. Entre as novidades estão uma vila temática e uma Casa do Papai Noel com ambientes interativos. O acesso às atrações externas é gratuito, com agendamento pelo aplicativo Multi.
 

Para todos os gostos

Quer continuar aproveitando o fim de semana sem gastar nada? Carlinhos Brown é uma das principais atrações deste sábado. O cantor baiano divide o palco com a Orquestra Ouro Preto, às 18h30, na Praça Mauá, no Centro, em um concerto gratuito e ao ar livre do projeto "SulAmérica Sessions".
Com o nome "Afrossinfonicidade", a apresentação mistura música orquestral, samba, axé e ritmos afro-brasileiros. No repertório, sucessos como "A Namorada", "Já Sei Namorar", "E.C.T." e "Amor I Love You" "Existe uma força muito particular quando a música ocupa espaços públicos e encontra grandes plateias. São concertos que ganham outra dimensão, porque a energia vem de todos os lados. Vem do palco, da cidade, das pessoas. E, quando essa música encontra um artista como Carlinhos Brown, essa energia se multiplica", afirma Rodrigo Toffolo, maestro e diretor artístico da Orquestra Ouro Preto.
O Halloween também promete diversão gratuita para a criançada neste sábado (31). O Américas Shopping, no Recreio, terá caça aos doces, parada de personagens e show dos vilões. Já o West Shopping, em Campo Grande, oferece brincadeiras e um show inspirado no K-pop, às 17h. Na Baixada Fluminense, o Nilópolis Square recebe uma peça da Wandinha, às 16h, seguida de um bailinho infantil.
Para quem prefere música e gastronomia, o festival "Costela & Rock" ocupa a Praça do Lido, em Copacabana, no sábado e domingo, das 12h às 22h. Com entrada gratuita, o evento reúne shows de rock, opções gastronômicas e atrações para crianças, além de uma roda-gigante de costela preparada na brasa.

Do funk ao sertanejo

Pode investir uma graninha? Os fãs de funk têm encontro marcado neste sábado (31). Buchecha e MC Koringa dividem o palco do Qualistage, na Barra da Tijuca, às 21h30, para a estreia de "O Baile É Nosso", projeto que celebra sucessos de diferentes gerações do ritmo carioca. "A expectativa é muito boa, tendo em vista que temos vivido um momento muito favorável para o funk retrô, e acredito que tanto eu quanto o Koringa temos grandes hits nesse segmento. Acredito que o público vai curtir", afirma Buchecha.
O repertório terá clássicos como "Nosso Sonho" e "Quero Te Encontrar", de Buchecha, além de "Dança Sensual" e "Pra Me Provocar", de MC Koringa. A noite ainda conta com convidados como MC Serginho, MC Sinistro, Mano Teko e MC Creu. "A expectativa é grande. O Baile É Nosso é uma celebração pelos grandes momentos do nosso funk e é uma honra poder fazer parte de um pouquinho dessa história tão vitoriosa de um ritmo que é resistência e conquista cada vez mais o seu espaço", declara Koringa.
E não para por aí! A banda Plebe Rude celebra os 40 anos do álbum "O Concreto Já Rachou" na sexta-feira (30), no Circo Voador, na Lapa. Jão leva a turnê "Memórias Póstumas" à Farmasi Arena, na Barra Olímpica, no sábado, às 21h, com sucessos como "Idiota", "Me Lambe" e "A Rua", enquanto na Baixada Fluminense, Maiara & Maraisa se apresentam no Lalu Music, em Nova Iguaçu.
Curtiu? Confira a programação completa:

Shows

Rosa de Samba – Outubro Rosa, com Só Damas
Sexta-feira, às 19h30
Local: Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 40

Plebe Rude – 40 anos de "O Concreto Já Rachou"
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingresso: A partir de R$ 80

Festival Bossa Nova Sessions
Sexta-feira, às 20h, com Andrea Veiga; sábado, às 20h, com Carol Saboya; domingo, às 19h, com Em Tom Maior
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon
Ingresso: A partir de R$ 50

Zé Renato e Conexão Rio – "NewTom"
Sexta-feira, às 21h
Local: Clube Manouche – Casa Camolese
Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico
Ingresso: A partir de R$ 130

"Portela Convida Mangueira"
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81 – Madureira
Ingresso: a partir de R$ 25

Candlelight: Canções de Halloween
Sábado, às 17h e 19h
Local: Solar de Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 – Botafogo
Ingresso: A partir de R$ 56

Orquestra Filarmônica Metropolitana – "Sons Pelas Mulheres"
Sábado, às 18h e 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador
Ingresso: Grátis 

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto – SulAmérica Sessions
Sábado, a partir das 18h30
Local: Praça Mauá
Endereço: Praça Mauá – Centro
Ingresso: Grátis

Blues Etílicos – 40 anos de carreira
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia
Ingresso: A partir de R$ 50 

MariRoots – "Só Pedrada!"
Sábado, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa
Ingresso: A partir de R$ 30

CJUB Jazz Nights – Especial Miles Davis & John Coltrane
Sábado, às 20h30
Local: Clube Manouche – Casa Camolese
Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico
Ingresso: A partir de R$ 140

Jão – Turnê "Memórias Póstumas"
Sábado, às 21h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra Olímpica
Ingresso: A partir de R$ 105

Maiara & Maraisa
Sábado, às 21h 
Local: Lalu Music
Endereço: Rua Arcelino Pereira Neves, 52 – Centro, Nova Iguaçu
Ingresso: A partir de R$ 120

"O Baile É Nosso" – Buchecha e MC Koringa
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 75

Halloween da Festa Gênesis, com MC Cabelinho
Sábado, a partir das 22h
Local: Restaurante Rei do Bacalhau
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2154 – Duque de Caxias
Ingresso: A partir de R$ 27 

Samba-enredo de Raiz recebe a Portela
Domingo, a partir das 12h
Local: Baródromo
Endereço: Rua Dona Zulmira, 41 – Maracanã
Ingresso: Grátis

"Só VVAMO" – Marvvila e convidados
Domingo, a partir das 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 50

"Malandro 50 Anos – Jotabê Convida"
Domingo, às 19h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo, Cinelândia
Ingresso: A partir de R$ 50

House Break – Cat Dealers, Bhaskar e convidados
Domingo, a partir das 22h
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 90
Festival Favela Cria
De 30 de outubro a 02 de novembro
Horário: 14h às 22h
Local: Praça Marechal Âncora - Zona Portuária
Entrada: Gratuita
Retirada de convites: https://convitesfavelacria.com.br/

Espetáculos

"Domitila" – Ópera de Câmara
Sexta-feira, às 19h; domingo, às 11h
Local: Sala Mário Tavares – Anexo do Theatro Municipal
Endereço: Rua Almirante Barroso, 14/16 – Centro
Ingresso: A partir de R$ 25

"Aventura Congelante – O Legado"
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador
Ingresso: A partir de R$ 50

"Quintal"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão, s/nº (em frente à estação de metrô São Francisco Xavier) – Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 20

"Aventura Congelante – O Legado"
Sábado, às 16h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu
Ingresso: A partir de R$ 50

Mais opções

Festival do Cinema Brasileiro – Cinemark
De sexta (30) a quarta-feira (4), em horários variados, conforme as sessões
Local: Unidades participantes da Cinemark
Endereço: Diversos endereços (exceto Cinemark VillageMall, no Rio)
Ingresso: R$ 12 (salas regulares e XD) e R$ 24 (salas VIP), para filmes nacionais selecionados

Oficina de Canto Cênico com Larissa Luz
Sexta-feira, das 10h às 13h
Local: Sede Nacional da Ação da Cidadania – Teatro Betinho
Endereço: Rua da Gamboa, 246 – Gamboa
Ingresso: Grátis (inscrição antecipada)

2ª edição do Festival de Fatias e Rabanadas
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 12h
Local: West Shopping – 1º piso
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
Ingresso: Grátis

Mostra de Cinema Indígena – "Terra, Raiz e Ancestralidade"
Sexta-feira, das 14h às 20h
Local: Associação Brasileira de Imprensa (ABI) – 9º andar
Endereço: Rua Araújo Porto Alegre, 71 – Centro
Ingresso: Grátis

17ª edição do Mulheres à Obra – Roda Viva
Sábado, das 10h às 14h
Local: Centro de Treinamento do Palácio da Ferramenta
Endereço: Rua Buenos Aires, 150 – Centro
Ingresso: Grátis

Carioca Matsuri 2026
Sábado, domingo e segunda-feira, das 11h às 22h
Local: Riocentro – Pavilhão 2
Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra Olímpica
Ingresso: A partir de R$ 60

Costela & Rock 2026
Sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: Praça do Lido
Endereço: Praça do Lido – Copacabana
Ingresso: Grátis

Programação do Sobrado da Cidade
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)

Baile das Antigas
Sábado, das 14h às 22h
Local: Shopping Grande Rio – Estacionamento, próximo à Portaria C
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111 – São João de Meriti
Ingresso: Grátis

Halloween no Américas Shopping
Sábado, a partir das 15h (Caça aos Doces, das 15h às 18h; Parada Monstruosa, às 16h e 17h; Show dos Vilões, às 18h)
Local: Américas Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 15500 – Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis (Caça aos Doces exige resgate de 20 pontos no Club+)

Baile de Halloween no Via Parque Shopping
Sábado, às 15h
Local: Via Parque Shopping – 2º piso, ao lado da loja O Boticário
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis

Halloween no West Shopping
Sábado, às 15h, 15h30, 16h e 16h30 (Caça aos Doces); às 17h (show inspirado no K-pop)
Local: West Shopping – 1º piso e Praça de Eventos
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
Ingresso: Grátis (Caça aos Doces exige inscrição pelo aplicativo do shopping)
Festival Favela Cria
Sábado a segunda, de 14h às 22h
Local: Praça Marechal Âncora
Endereço: Praça Marechal Âncora, s/n – Centro, Zona Portuária
Entrada: Gratuita

Gastronomia Sem Fronteiras 2026
Sábado e domingo, das 15h às 20h20
Local: Rooftop do Shopping Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 – São Conrado
Ingresso: A partir de R$ 20

Halloween no Nilópolis Square – Teatro da Wandinha e Bailinho
Sábado, às 16h (peça teatral); das 17h às 20h (bailinho infantil)
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 – Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis

Natal de Memórias – Shopping Nova América
Sábado, às 16h e 17h (paradas natalinas); às 18h (chegada do Papai Noel e queima de fogos)
Local: Shopping Nova América
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho
Ingresso: Grátis

Chegada do Papai Noel – Botafogo Praia Shopping
Domingo, a partir das 14h (chegada do Papai Noel às 18h)
Local: Botafogo Praia Shopping – Praça de Eventos, 2º piso
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis

9º Encontro Nacional de Bambas – Mostra Musical Mestre Ephrain
Domingo, às 14h
Local: Areninha Cultural João Bosco
Endereço: Avenida São Félix, 601 – Vista Alegre
Ingresso: Grátis
"Natal no Quintal" – Shopping Nova Iguaçu
Domingo, a partir das 16h (teatro e chegada do Papai Noel às 17h30; apresentações de dança às 19h)
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis (Circuito de Natal pago à parte)

"Um Sonho de Natal" – BarraShopping
Domingo, a partir das 19h
Local: BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4666 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis

Ateliê Criativo – Oficinas de Moda Sustentável
A partir de segunda-feira (2); oficinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h40, em três turnos
Local: Carreta-ateliê – Pilar, Duque de Caxias
Endereço: Rua Carintia, 2 – Pilar, Duque de Caxias
Ingresso: Grátis