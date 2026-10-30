Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto se apresentam na Praça Mauá Rapha Garcia / Divulgação
Na Baixada Fluminense, o Shopping Nova Iguaçu inaugura o "Natal no Quintal", no mesmo dia, a partir das 16h, com bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de doces. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral e a chegada do Papai Noel, seguidas de um cortejo natalino. A programação termina com apresentações de escolas de dança da região, às 19h.
Também no domingo, o BarraShopping, na Zona Sudoeste, inaugura "Um Sonho de Natal", às 19h, com o acendimento de sua tradicional árvore de 75 metros de altura e espetáculo de fogos. Entre as novidades estão uma vila temática e uma Casa do Papai Noel com ambientes interativos. O acesso às atrações externas é gratuito, com agendamento pelo aplicativo Multi.
Para todos os gostos
Do funk ao sertanejo
Shows
Sexta-feira, às 19h30
Local: Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 40
Plebe Rude – 40 anos de "O Concreto Já Rachou"
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingresso: A partir de R$ 80
Festival Bossa Nova Sessions
Sexta-feira, às 20h, com Andrea Veiga; sábado, às 20h, com Carol Saboya; domingo, às 19h, com Em Tom Maior
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon
Ingresso: A partir de R$ 50
Zé Renato e Conexão Rio – "NewTom"
Sexta-feira, às 21h
Local: Clube Manouche – Casa Camolese
Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico
Ingresso: A partir de R$ 130
"Portela Convida Mangueira"
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81 – Madureira
Ingresso: a partir de R$ 25
Candlelight: Canções de Halloween
Sábado, às 17h e 19h
Local: Solar de Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 – Botafogo
Ingresso: A partir de R$ 56
Orquestra Filarmônica Metropolitana – "Sons Pelas Mulheres"
Sábado, às 18h e 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador
Ingresso: Grátis
Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto – SulAmérica Sessions
Sábado, a partir das 18h30
Local: Praça Mauá
Endereço: Praça Mauá – Centro
Ingresso: Grátis
Blues Etílicos – 40 anos de carreira
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia
Ingresso: A partir de R$ 50
MariRoots – "Só Pedrada!"
Sábado, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa
Ingresso: A partir de R$ 30
CJUB Jazz Nights – Especial Miles Davis & John Coltrane
Sábado, às 20h30
Local: Clube Manouche – Casa Camolese
Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico
Ingresso: A partir de R$ 140
Jão – Turnê "Memórias Póstumas"
Sábado, às 21h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra Olímpica
Ingresso: A partir de R$ 105
Maiara & Maraisa
Sábado, às 21h
Local: Lalu Music
Endereço: Rua Arcelino Pereira Neves, 52 – Centro, Nova Iguaçu
Ingresso: A partir de R$ 120
"O Baile É Nosso" – Buchecha e MC Koringa
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 75
Halloween da Festa Gênesis, com MC Cabelinho
Sábado, a partir das 22h
Local: Restaurante Rei do Bacalhau
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2154 – Duque de Caxias
Ingresso: A partir de R$ 27
Samba-enredo de Raiz recebe a Portela
Domingo, a partir das 12h
Local: Baródromo
Endereço: Rua Dona Zulmira, 41 – Maracanã
Ingresso: Grátis
"Só VVAMO" – Marvvila e convidados
Domingo, a partir das 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 50
"Malandro 50 Anos – Jotabê Convida"
Domingo, às 19h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo, Cinelândia
Ingresso: A partir de R$ 50
House Break – Cat Dealers, Bhaskar e convidados
Domingo, a partir das 22h
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 90
De 30 de outubro a 02 de novembro
Horário: 14h às 22h
Local: Praça Marechal Âncora - Zona Portuária
Entrada: Gratuita
Retirada de convites: https://convitesfavelacria.com.br/
Espetáculos
Sexta-feira, às 19h; domingo, às 11h
Local: Sala Mário Tavares – Anexo do Theatro Municipal
Endereço: Rua Almirante Barroso, 14/16 – Centro
Ingresso: A partir de R$ 25
"Aventura Congelante – O Legado"
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador
Ingresso: A partir de R$ 50
"Quintal"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão, s/nº (em frente à estação de metrô São Francisco Xavier) – Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 20
"Aventura Congelante – O Legado"
Sábado, às 16h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu
Ingresso: A partir de R$ 50
Mais opções
De sexta (30) a quarta-feira (4), em horários variados, conforme as sessões
Local: Unidades participantes da Cinemark
Endereço: Diversos endereços (exceto Cinemark VillageMall, no Rio)
Ingresso: R$ 12 (salas regulares e XD) e R$ 24 (salas VIP), para filmes nacionais selecionados
Oficina de Canto Cênico com Larissa Luz
Sexta-feira, das 10h às 13h
Local: Sede Nacional da Ação da Cidadania – Teatro Betinho
Endereço: Rua da Gamboa, 246 – Gamboa
Ingresso: Grátis (inscrição antecipada)
2ª edição do Festival de Fatias e Rabanadas
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 12h
Local: West Shopping – 1º piso
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
Ingresso: Grátis
Mostra de Cinema Indígena – "Terra, Raiz e Ancestralidade"
Sexta-feira, das 14h às 20h
Local: Associação Brasileira de Imprensa (ABI) – 9º andar
Endereço: Rua Araújo Porto Alegre, 71 – Centro
Ingresso: Grátis
17ª edição do Mulheres à Obra – Roda Viva
Sábado, das 10h às 14h
Local: Centro de Treinamento do Palácio da Ferramenta
Endereço: Rua Buenos Aires, 150 – Centro
Ingresso: Grátis
Carioca Matsuri 2026
Sábado, domingo e segunda-feira, das 11h às 22h
Local: Riocentro – Pavilhão 2
Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra Olímpica
Ingresso: A partir de R$ 60
Costela & Rock 2026
Sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: Praça do Lido
Endereço: Praça do Lido – Copacabana
Ingresso: Grátis
Programação do Sobrado da Cidade
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)
Baile das Antigas
Sábado, das 14h às 22h
Local: Shopping Grande Rio – Estacionamento, próximo à Portaria C
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111 – São João de Meriti
Ingresso: Grátis
Halloween no Américas Shopping
Sábado, a partir das 15h (Caça aos Doces, das 15h às 18h; Parada Monstruosa, às 16h e 17h; Show dos Vilões, às 18h)
Local: Américas Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 15500 – Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis (Caça aos Doces exige resgate de 20 pontos no Club+)
Baile de Halloween no Via Parque Shopping
Sábado, às 15h
Local: Via Parque Shopping – 2º piso, ao lado da loja O Boticário
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Halloween no West Shopping
Sábado, às 15h, 15h30, 16h e 16h30 (Caça aos Doces); às 17h (show inspirado no K-pop)
Local: West Shopping – 1º piso e Praça de Eventos
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
Ingresso: Grátis (Caça aos Doces exige inscrição pelo aplicativo do shopping)
Sábado a segunda, de 14h às 22h
Local: Praça Marechal Âncora
Endereço: Praça Marechal Âncora, s/n – Centro, Zona Portuária
Entrada: Gratuita
Gastronomia Sem Fronteiras 2026
Sábado e domingo, das 15h às 20h20
Local: Rooftop do Shopping Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 – São Conrado
Ingresso: A partir de R$ 20
Halloween no Nilópolis Square – Teatro da Wandinha e Bailinho
Sábado, às 16h (peça teatral); das 17h às 20h (bailinho infantil)
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 – Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis
Natal de Memórias – Shopping Nova América
Sábado, às 16h e 17h (paradas natalinas); às 18h (chegada do Papai Noel e queima de fogos)
Local: Shopping Nova América
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho
Ingresso: Grátis
Chegada do Papai Noel – Botafogo Praia Shopping
Domingo, a partir das 14h (chegada do Papai Noel às 18h)
Local: Botafogo Praia Shopping – Praça de Eventos, 2º piso
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis
9º Encontro Nacional de Bambas – Mostra Musical Mestre Ephrain
Domingo, às 14h
Local: Areninha Cultural João Bosco
Endereço: Avenida São Félix, 601 – Vista Alegre
Ingresso: Grátis
Domingo, a partir das 16h (teatro e chegada do Papai Noel às 17h30; apresentações de dança às 19h)
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis (Circuito de Natal pago à parte)
"Um Sonho de Natal" – BarraShopping
Domingo, a partir das 19h
Local: BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4666 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Ateliê Criativo – Oficinas de Moda Sustentável
A partir de segunda-feira (2); oficinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h40, em três turnos
Local: Carreta-ateliê – Pilar, Duque de Caxias
Endereço: Rua Carintia, 2 – Pilar, Duque de Caxias
Ingresso: Grátis
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