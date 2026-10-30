Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto se apresentam na Praça Mauá - Rapha Garcia / Divulgação

Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto se apresentam na Praça Mauá Rapha Garcia / Divulgação

Publicado 30/10/2026 05:00 | Atualizado 30/10/2026 11:46



Já é Natal na Cidade Maravilhosa! Mesmo antes de dezembro, o clima natalino já começa a tomar conta do Rio. Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), shoppings inauguram suas decorações com a chegada do Papai Noel, árvores gigantes e espetáculos de fogos. E tem muito mais! A programação também inclui show gratuito de Carlinhos Brown, eventos de Halloween e apresentações de Buchecha, MC Koringa e Jão.

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No sábado (31), o Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte, abre a temporada com o "Natal de Memórias". A partir das 16h, o público poderá acompanhar paradas natalinas pelos corredores. Às 18h, o Bom Velhinho chega em um carro conversível, acompanhado de personagens e de uma queima de fogos. A decoração terá uma árvore de oito metros de altura e brincadeiras gratuitas para a criançada.



No domingo (1º), o Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, entra no clima natalino a partir das 14h, com oficinas infantis e atividades gratuitas. Às 18h, o Papai Noel chega ao empreendimento e participa de um cortejo musical até a decoração "Bosque Mágico".



Na Baixada Fluminense, o Shopping Nova Iguaçu inaugura o "Natal no Quintal", no mesmo dia, a partir das 16h, com bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de doces. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral e a chegada do Papai Noel, seguidas de um cortejo natalino. A programação termina com apresentações de escolas de dança da região, às 19h.



Também no domingo, o BarraShopping, na Zona Sudoeste, inaugura "Um Sonho de Natal", às 19h, com o acendimento de sua tradicional árvore de 75 metros de altura e espetáculo de fogos. Entre as novidades estão uma vila temática e uma Casa do Papai Noel com ambientes interativos. O acesso às atrações externas é gratuito, com agendamento pelo aplicativo Multi.

Para todos os gostos

Quer continuar aproveitando o fim de semana sem gastar nada? Carlinhos Brown é uma das principais atrações deste sábado. O cantor baiano divide o palco com a Orquestra Ouro Preto, às 18h30, na Praça Mauá, no Centro, em um concerto gratuito e ao ar livre do projeto "SulAmérica Sessions".

Com o nome "Afrossinfonicidade", a apresentação mistura música orquestral, samba, axé e ritmos afro-brasileiros. No repertório, sucessos como "A Namorada", "Já Sei Namorar", "E.C.T." e "Amor I Love You" "Existe uma força muito particular quando a música ocupa espaços públicos e encontra grandes plateias. São concertos que ganham outra dimensão, porque a energia vem de todos os lados. Vem do palco, da cidade, das pessoas. E, quando essa música encontra um artista como Carlinhos Brown, essa energia se multiplica", afirma Rodrigo Toffolo, maestro e diretor artístico da Orquestra Ouro Preto.



O Halloween também promete diversão gratuita para a criançada neste sábado (31). O Américas Shopping, no Recreio, terá caça aos doces, parada de personagens e show dos vilões. Já o West Shopping, em Campo Grande, oferece brincadeiras e um show inspirado no K-pop, às 17h. Na Baixada Fluminense, o Nilópolis Square recebe uma peça da Wandinha, às 16h, seguida de um bailinho infantil.

Para quem prefere música e gastronomia, o festival "Costela & Rock" ocupa a Praça do Lido, em Copacabana, no sábado e domingo, das 12h às 22h. Com entrada gratuita, o evento reúne shows de rock, opções gastronômicas e atrações para crianças, além de uma roda-gigante de costela preparada na brasa.

Do funk ao sertanejo

Pode investir uma graninha? Os fãs de funk têm encontro marcado neste sábado (31). Buchecha e MC Koringa dividem o palco do Qualistage, na Barra da Tijuca, às 21h30, para a estreia de "O Baile É Nosso", projeto que celebra sucessos de diferentes gerações do ritmo carioca. "A expectativa é muito boa, tendo em vista que temos vivido um momento muito favorável para o funk retrô, e acredito que tanto eu quanto o Koringa temos grandes hits nesse segmento. Acredito que o público vai curtir", afirma Buchecha.

O repertório terá clássicos como "Nosso Sonho" e "Quero Te Encontrar", de Buchecha, além de "Dança Sensual" e "Pra Me Provocar", de MC Koringa. A noite ainda conta com convidados como MC Serginho, MC Sinistro, Mano Teko e MC Creu. "A expectativa é grande. O Baile É Nosso é uma celebração pelos grandes momentos do nosso funk e é uma honra poder fazer parte de um pouquinho dessa história tão vitoriosa de um ritmo que é resistência e conquista cada vez mais o seu espaço", declara Koringa.



E não para por aí! A banda Plebe Rude celebra os 40 anos do álbum "O Concreto Já Rachou" na sexta-feira (30), no Circo Voador, na Lapa. Jão leva a turnê "Memórias Póstumas" à Farmasi Arena, na Barra Olímpica, no sábado, às 21h, com sucessos como "Idiota", "Me Lambe" e "A Rua", enquanto na Baixada Fluminense, Maiara & Maraisa se apresentam no Lalu Music, em Nova Iguaçu.

Curtiu? Confira a programação completa:

Shows

Rosa de Samba – Outubro Rosa, com Só Damas

Sexta-feira, às 19h30

Local: Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square

Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 40



Plebe Rude – 40 anos de "O Concreto Já Rachou"

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 80



Festival Bossa Nova Sessions

Sexta-feira, às 20h, com Andrea Veiga; sábado, às 20h, com Carol Saboya; domingo, às 19h, com Em Tom Maior

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon

Ingresso: A partir de R$ 50



Zé Renato e Conexão Rio – "NewTom"

Sexta-feira, às 21h

Local: Clube Manouche – Casa Camolese

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico

Ingresso: A partir de R$ 130



"Portela Convida Mangueira"

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes, 81 – Madureira

Ingresso: a partir de R$ 25



Candlelight: Canções de Halloween

Sábado, às 17h e 19h

Local: Solar de Botafogo

Endereço: Rua General Polidoro, 180 – Botafogo

Ingresso: A partir de R$ 56



Orquestra Filarmônica Metropolitana – "Sons Pelas Mulheres"

Sábado, às 18h e 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador

Ingresso: Grátis



Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto – SulAmérica Sessions

Sábado, a partir das 18h30

Local: Praça Mauá

Endereço: Praça Mauá – Centro

Ingresso: Grátis



Blues Etílicos – 40 anos de carreira

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia

Ingresso: A partir de R$ 50



MariRoots – "Só Pedrada!"

Sábado, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 30



CJUB Jazz Nights – Especial Miles Davis & John Coltrane

Sábado, às 20h30

Local: Clube Manouche – Casa Camolese

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico

Ingresso: A partir de R$ 140



Jão – Turnê "Memórias Póstumas"

Sábado, às 21h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra Olímpica

Ingresso: A partir de R$ 105



Maiara & Maraisa

Sábado, às 21h

Local: Lalu Music

Endereço: Rua Arcelino Pereira Neves, 52 – Centro, Nova Iguaçu

Ingresso: A partir de R$ 120



"O Baile É Nosso" – Buchecha e MC Koringa

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage – Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 75



Halloween da Festa Gênesis, com MC Cabelinho

Sábado, a partir das 22h

Local: Restaurante Rei do Bacalhau

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2154 – Duque de Caxias

Ingresso: A partir de R$ 27



Samba-enredo de Raiz recebe a Portela

Domingo, a partir das 12h

Local: Baródromo

Endereço: Rua Dona Zulmira, 41 – Maracanã

Ingresso: Grátis



"Só VVAMO" – Marvvila e convidados

Domingo, a partir das 15h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 50



"Malandro 50 Anos – Jotabê Convida"

Domingo, às 19h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo, Cinelândia

Ingresso: A partir de R$ 50



House Break – Cat Dealers, Bhaskar e convidados

Domingo, a partir das 22h

Local: Qualistage – Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 90



De 30 de outubro a 02 de novembro

Horário: 14h às 22h

Local: Praça Marechal Âncora - Zona Portuária

Entrada: Gratuita

Retirada de convites: Festival Favela CriaDe 30 de outubro a 02 de novembroHorário: 14h às 22hLocal: Praça Marechal Âncora - Zona PortuáriaEntrada: GratuitaRetirada de convites: https://convitesfavelacria.com.br/

Espetáculos

"Domitila" – Ópera de Câmara

Sexta-feira, às 19h; domingo, às 11h

Local: Sala Mário Tavares – Anexo do Theatro Municipal

Endereço: Rua Almirante Barroso, 14/16 – Centro

Ingresso: A partir de R$ 25



"Aventura Congelante – O Legado"

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador

Ingresso: A partir de R$ 50



"Quintal"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão, s/nº (em frente à estação de metrô São Francisco Xavier) – Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 20



"Aventura Congelante – O Legado"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu

Ingresso: A partir de R$ 50

Mais opções

Festival do Cinema Brasileiro – Cinemark

De sexta (30) a quarta-feira (4), em horários variados, conforme as sessões

Local: Unidades participantes da Cinemark

Endereço: Diversos endereços (exceto Cinemark VillageMall, no Rio)

Ingresso: R$ 12 (salas regulares e XD) e R$ 24 (salas VIP), para filmes nacionais selecionados



Oficina de Canto Cênico com Larissa Luz

Sexta-feira, das 10h às 13h

Local: Sede Nacional da Ação da Cidadania – Teatro Betinho

Endereço: Rua da Gamboa, 246 – Gamboa

Ingresso: Grátis (inscrição antecipada)



2ª edição do Festival de Fatias e Rabanadas

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 12h

Local: West Shopping – 1º piso

Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande

Ingresso: Grátis



Mostra de Cinema Indígena – "Terra, Raiz e Ancestralidade"

Sexta-feira, das 14h às 20h

Local: Associação Brasileira de Imprensa (ABI) – 9º andar

Endereço: Rua Araújo Porto Alegre, 71 – Centro

Ingresso: Grátis



17ª edição do Mulheres à Obra – Roda Viva

Sábado, das 10h às 14h

Local: Centro de Treinamento do Palácio da Ferramenta

Endereço: Rua Buenos Aires, 150 – Centro

Ingresso: Grátis



Carioca Matsuri 2026

Sábado, domingo e segunda-feira, das 11h às 22h

Local: Riocentro – Pavilhão 2

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra Olímpica

Ingresso: A partir de R$ 60



Costela & Rock 2026

Sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Praça do Lido

Endereço: Praça do Lido – Copacabana

Ingresso: Grátis



Programação do Sobrado da Cidade

Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro

Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)



Baile das Antigas

Sábado, das 14h às 22h

Local: Shopping Grande Rio – Estacionamento, próximo à Portaria C

Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111 – São João de Meriti

Ingresso: Grátis



Halloween no Américas Shopping

Sábado, a partir das 15h (Caça aos Doces, das 15h às 18h; Parada Monstruosa, às 16h e 17h; Show dos Vilões, às 18h)

Local: Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15500 – Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis (Caça aos Doces exige resgate de 20 pontos no Club+)



Baile de Halloween no Via Parque Shopping

Sábado, às 15h

Local: Via Parque Shopping – 2º piso, ao lado da loja O Boticário

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Halloween no West Shopping

Sábado, às 15h, 15h30, 16h e 16h30 (Caça aos Doces); às 17h (show inspirado no K-pop)

Local: West Shopping – 1º piso e Praça de Eventos

Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande

Ingresso: Grátis (Caça aos Doces exige inscrição pelo aplicativo do shopping)

Festival Favela Cria

Sábado a segunda, de 14h às 22h

Local: Praça Marechal Âncora

Endereço: Praça Marechal Âncora, s/n – Centro, Zona Portuária

Entrada: Gratuita



Gastronomia Sem Fronteiras 2026

Sábado e domingo, das 15h às 20h20

Local: Rooftop do Shopping Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 – São Conrado

Ingresso: A partir de R$ 20



Halloween no Nilópolis Square – Teatro da Wandinha e Bailinho

Sábado, às 16h (peça teatral); das 17h às 20h (bailinho infantil)

Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação

Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 – Centro, Nilópolis

Ingresso: Grátis



Natal de Memórias – Shopping Nova América

Sábado, às 16h e 17h (paradas natalinas); às 18h (chegada do Papai Noel e queima de fogos)

Local: Shopping Nova América

Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho

Ingresso: Grátis



Chegada do Papai Noel – Botafogo Praia Shopping

Domingo, a partir das 14h (chegada do Papai Noel às 18h)

Local: Botafogo Praia Shopping – Praça de Eventos, 2º piso

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo

Ingresso: Grátis



9º Encontro Nacional de Bambas – Mostra Musical Mestre Ephrain

Domingo, às 14h

Local: Areninha Cultural João Bosco

Endereço: Avenida São Félix, 601 – Vista Alegre

Ingresso: Grátis

"Natal no Quintal" – Shopping Nova Iguaçu

Domingo, a partir das 16h (teatro e chegada do Papai Noel às 17h30; apresentações de dança às 19h)

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis (Circuito de Natal pago à parte)



"Um Sonho de Natal" – BarraShopping

Domingo, a partir das 19h

Local: BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4666 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Ateliê Criativo – Oficinas de Moda Sustentável

A partir de segunda-feira (2); oficinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h40, em três turnos

Local: Carreta-ateliê – Pilar, Duque de Caxias

Endereço: Rua Carintia, 2 – Pilar, Duque de Caxias

Ingresso: Grátis