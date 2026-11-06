Fim de semana no Rio tem shows, teatro grátis e Papai Noel; confira





Para quem gosta de sertanejo e gastronomia, o Festival Eitanejo ocupa a Praça de Eventos do Downtown, na Barra da Tijuca, de sexta a domingo. Com entrada gratuita, o evento reúne shows, touro mecânico e uma praça gastronômica com 18 expositores. Alyny Mello abre a programação musical na sexta, Priscilla Bellot e Bruno Bonatto se apresentam no sábado, enquanto Iago Costa e Allana Macedo comandam o domingo.



O teatro também tem espaço garantido. Na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, Malu Valle e Gil Coelho estrelam a comédia "Matilde", idealizada por Paulo Gustavo. A história acompanha uma aposentada de 60 anos que aluga um quarto de seu apartamento para Jonas, um ator de 36 anos. A convivência entre os dois provoca conflitos, descobertas e reflexões sobre envelhecimento e preconceito. Com sessões de sexta a domingo, às 20h, a peça tem entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria.



"O espetáculo nasceu do desejo do Paulo de me dirigir para comemorar dez anos de nossa parceria. Apresentei a ele Júlia Spadaccini, que escreveu a peça", conta Malu. "Poder apresentar esse trabalho, de forma gratuita, em um mês dedicado ao Paulo, é também uma forma de manter vivo o que ele sempre acreditou: a arte como espaço de encontro, inclusão e transformação. Tenho certeza de que ele estaria muito feliz em ver o teatro cheio e tanta gente tendo acesso à cultura", completa.



No domingo, o grupo Pique Novo promete animar o público no Terraço da Vila, no Shopping Boulevard Rio, em Vila Isabel. A programação começa às 15h, com entrada gratuita até as 18h, mediante retirada antecipada de ingresso. fim de semana promete diversão para todos os gostos e bolsos no Rio. De sexta-feira (6) a domingo (8), a programação reúne shows, peças de teatro, festivais gratuitos e a chegada do Papai Noel aos shoppings da cidade. Marisa Monte, Lagum, Filipe Ret e Maratona da Alegria estão entre as principais atrações.Para quem gosta de sertanejo e gastronomia, o Festival Eitanejo ocupa a Praça de Eventos do Downtown, na Barra da Tijuca, de sexta a domingo. Com entrada gratuita, o evento reúne shows, touro mecânico e uma praça gastronômica com 18 expositores. Alyny Mello abre a programação musical na sexta, Priscilla Bellot e Bruno Bonatto se apresentam no sábado, enquanto Iago Costa e Allana Macedo comandam o domingo.O teatro também tem espaço garantido. Na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, Malu Valle e Gil Coelho estrelam a comédia "Matilde", idealizada por Paulo Gustavo. A história acompanha uma aposentada de 60 anos que aluga um quarto de seu apartamento para Jonas, um ator de 36 anos. A convivência entre os dois provoca conflitos, descobertas e reflexões sobre envelhecimento e preconceito. Com sessões de sexta a domingo, às 20h, a peça tem entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria."O espetáculo nasceu do desejo do Paulo de me dirigir para comemorar dez anos de nossa parceria. Apresentei a ele Júlia Spadaccini, que escreveu a peça", conta Malu. "Poder apresentar esse trabalho, de forma gratuita, em um mês dedicado ao Paulo, é também uma forma de manter vivo o que ele sempre acreditou: a arte como espaço de encontro, inclusão e transformação. Tenho certeza de que ele estaria muito feliz em ver o teatro cheio e tanta gente tendo acesso à cultura", completa.No domingo, o grupo Pique Novo promete animar o público no Terraço da Vila, no Shopping Boulevard Rio, em Vila Isabel. A programação começa às 15h, com entrada gratuita até as 18h, mediante retirada antecipada de ingresso.

Grandes shows

A cantora Marisa Monte abre a programação paga nesta sexta-feira com a turnê "Phonica", na Brava Arena Jockey, na Gávea. O espetáculo, que também terá apresentações no sábado e domingo, reúne a artista, sua banda e uma orquestra de 55 músicos. O público poderá ouvir novas versões de sucessos como "Ainda Bem", "Amor I Love You" e "Vilarejo".



No sábado, a Praça da Apoteose recebe mais uma edição da Maratona da Alegria, a partir das 11h. Com mais de 12 horas de shows, o festival reúne Léo Santana, Thiaguinho, Belo, Ludmilla, Sorriso Maroto, Ferrugem, Mumuzinho, Menos é Mais, Marvvila e Os Caras da Rua.



Outra atração de sábado é a banda Lagum, que sobe ao palco do Qualistage, na Barra da Tijuca, às 21h30. O grupo mineiro apresenta a turnê "Lagum em Todo Lugar", em comemoração aos 10 anos de carreira. Os músicos chegam ao Rio com um espetáculo que revisita diferentes fases da trajetória, novas versões de sucessos e uma produção especial. O rap também terá vez na Farmasi Arena, na Barra Olímpica. Filipe Ret apresenta "Retianismo", às 22h, em uma experiência que mistura música, grafite e elementos visuais.



Já no domingo, os fãs de rock poderão aproveitar o Rock Festival Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A partir das 13h, o evento reúne Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Fresno, Detonautas, Glória, Malta e Dead Fish. "O festival já caminha para se tornar uma tradição. É legal porque traz entretenimento para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o que é muito importante. Espero que o público cresça cada vez mais, porque esses shows têm ficado muito cheios. Isso contribui bastante para a economia local e a cultura de Nova Iguaçu", destaca Badauí, vocalista do CPM 22.



Tico Santta Cruz, do Detonautas, também celebra o reencontro com os fãs. "Todas as vezes que participamos de eventos na Baixada Fluminense, encontramos um público muito caloroso, que canta nossas músicas do início ao fim. É o nosso último show antes da viagem para o Grammy Latino. Queremos levar toda essa energia para Las Vegas, onde esperamos conquistar o prêmio", afirma.

Papai Noel chegou!

O clima natalino também toma conta do Rio neste fim de semana. No sábado, o Carioca Shopping, na Vila da Penha, promove uma festa gratuita a partir das 14h, com personagens, apresentações musicais e um desfile pelas ruas da região. A chegada do Papai Noel está marcada para as 17h50. Na Ilha do Governador, o Ilha Plaza Shopping recebe o Bom Velhinho às 18h20. A programação gratuita começa às 17h30 e inclui o acendimento de uma árvore de Natal, às 19h.



No domingo, o Madureira Shopping inaugura sua decoração natalina a partir das 13h, com uma árvore e um brinquedão temático. A programação inclui personagens natalinos, oficina de gorrinhos e escrita de cartinhas, além do musical "Um Sonho de Natal", às 17h. O Papai Noel negro, tradição do shopping, também estará de volta para fotos com o público.



Ainda no domingo, as famílias terão mais duas opções gratuitas. O Shopping Boulevard Rio, em Vila Isabel, apresenta "Uma Aventura Natalina", a partir das 14h, com recreação, espetáculo musical e cortejo de personagens. Já no Shopping Metropolitano Barra, na Barra Olímpica, o "Bosque do Natal" terá paradas natalinas às 15h e 16h, seguidas da chegada do Papai Noel, às 17h. O público também poderá tirar fotos gratuitas com o Bom Velhinho.

Curtiu? Confira a programação completa:

Shows

Arlindinho, Rodriguinho e Liomar

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 30



Carlos DaFé e Banda Malandro Dengoso

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia

Ingresso: A partir de R$ 50



Marisa Monte – "Phonica"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Brava Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: A partir de R$ 350 na sexta-feira e R$ 305 no sábado e domingo



Jazz dos Muertos – Sergio Diab Stratoman e Guilherme Dias Gomes Quarteto

Quinta-feira, às 20h, com Sergio Diab Stratoman; sexta-feira, às 20h, com Guilherme Dias Gomes Quarteto

Local: La Esquina

Endereço: Avenida Mem de Sá, 61 – Lapa

Ingresso: R$ 30 (Pix antecipado) ou R$ 40 (na hora)



Festival Bossa Nova Sessions

Quinta-feira, às 20h, com Victor Biglione; sexta-feira, às 20h, com Aleska Chediak Cello & Trio; sábado, às 20h, com Maurício Einhorn e Gabriel Grossi; domingo, às 19h, com Quartetinho

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon

Ingresso: A partir de R$ 50



Jazz das Minas e Ifátókí Maíra Freitas – "Gira de Amor"

Sexta-feira, às 21h

Local: Clube Manouche – Casa Camolese

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico

Ingresso: A partir de R$ 60



Festival Fado 2026 – Sara Correia e Camané

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Glória

Ingresso: A partir de R$ 60



Silva – "Silva Canta/Canta Silva"

Sexta-feira, às 21h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 90



Orochi, Renan Oliveira e DJs

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 15



Maratona da Alegria

Sábado, a partir das 11h

Local: Praça da Apoteose

Endereço: Rua Marquês de Sapucaí, s/nº – Cidade Nova

Ingresso: A partir de R$ 153



Pôr do Suel

Sábado, a partir das 14h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Itanhangá

Ingresso: A partir de R$ 120



Maguzinho, Fabinho e convidados – Circuito Mania Suburbana

Sábado, das 16h à meia-noite

Local: Quadra do Império Serrano

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero, 114 – Madureira

Ingresso: a partir de R$ 30



Emmano – "Minha Fé Me Guia"

Sábado, às 19h30 (abertura da casa às 18h30)

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia

Ingresso: A partir de R$ 50



Rita Benneditto – "Tecnomacumba"

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 70



Mu Chebabi – "Olha o Circo Chegando"

Sábado, às 20h30

Local: Clube Manouche – Casa Camolese

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico

Ingresso: A partir de R$ 80



Lagum – Turnê "Lagum em Todo Lugar"

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage – Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 90



Filipe Ret – "Retianismo"

Sábado, às 22h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra Olímpica

Ingresso: A partir de R$ 90



Fagner

Sábado, às 22h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 – Gardênia Azul

Ingresso: A partir de R$ 100



Feijoada do Rival com Ito Melodia e roda de samba

Domingo, das 13h às 17h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia

Ingresso: R$ 70



Rock Festival Nova Iguaçu

Domingo, a partir das 13h

Local: Espaço de Eventos da Dutra

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 14000 – Jardim Tropical, Nova Iguaçu

Ingresso: A partir de R$ 70



Suel – Festa de 25 anos da Torcida Fúria Jovem do Botafogo

Domingo, a partir das 14h

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: Rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro

Ingresso: A partir de R$ 30

Pagobinho - primeira edição em Niterói

Domingo, a partir das 15h

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói, RJ

Ingressos: A partir de R$ 60,00

Convidados: Marvvila, Renan Oliveira, Revelação, Gamadinho, Nego da Moé, Caju pra Baixo e MC Maneirinho



Délcio Luiz – "Essa Foi Délcio Que Fez!"

Domingo, das 15h às 22h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingresso: A partir de R$ 25 (com doação de 1 kg de alimento não perecível)



Pique Novo

Domingo, das 15h às 22h

Local: Terraço da Vila – Shopping Boulevard Rio

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis até as 18h



Ivan Lins e Orquestra MPB Jazz

Domingo, às 18h (abertura do local às 17h)

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, s/nº – Centro

Ingresso: A partir de R$ 180



"Saudades de Osmar Milito" – Augusto Mattoso Trio

Domingo, às 18h30

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo

Ingresso: A partir de R$ 55



Roberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi – "Bossa Sempre Nova"

Domingo, às 19h30

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Glória

Ingresso: A partir de R$ 80



Robinho e convidados Yan, Grupo Revelação, Farias e RDN

Domingo, a partir das 18h

Local: La Lunna Eventos

Endereço: Estrada da Ligação, 856 – Taquara

Ingresso: A partir de R$ 50 (com doação de 1 kg de alimento não perecível)

Espetáculos

"Matilde" – Com Malu Valle e Gil Coelho

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 – Ipanema

Ingresso: Grátis (retirada na bilheteria no dia da sessão, das 16h às 19h30)



"Neutralizados"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Firjan SESI Caxias

Endereço: Rua Arthur Neiva, 100 – Centro, Duque de Caxias

Ingresso: Grátis



"Tom na Fazenda"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador

Ingresso: A partir de R$ 25



"Morra, Amor" – Com Mariana Santos

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 – Glória

Ingresso: A partir de R$ 25 (sexta-feira); sábados e domingos, a partir de R$ 60



"PIAF – Eu Não Me Arrependo" – Com Laila Garin

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30 e 20h; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: A partir de R$ 50



"Confissões de Adolescente" – O Musical

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: A partir de R$ 70



"As Irmãs Pereira" – Com Guida Vianna

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Avenida Heitor Beltrão, s/nº – Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 25



"Sai da Tela, Micaela!"

Sábado, às 16h; domingo, às 11h e 16h

Local: Teatro EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: R$ 80



"Equina"

Sábado, às 19h; domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto – Sala Preta

Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do nº 292) – Humaitá

Ingresso: A partir de R$ 30



"Terapia Infernal" – Com Rafael Infante

Sábado, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: A partir de R$ 50



"Detalhes de Nós Dois" – Com Helga Nemetik e Pedro Henrique Lopes

Sábado, às 21h; domingo, às 20h

Local: Teatro Multiplan VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 60

Mais opções

Festival Eitanejo – Shows e Gastronomia Sertaneja

Sexta-feira, sábado e domingo, com shows à tarde e à noite (Alyny Mello na sexta; Priscilla Bellot e Bruno Bonatto no sábado; Iago Costa, às 14h30, e Allana Macedo no domingo)

Local: Downtown – Praça de Eventos

Endereço: Avenida das Américas, 500 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



9º Encontro Nacional de Bambas – Capoeira e Cultura

Sexta-feira, às 16h (lançamento de catálogo e debate) e 19h (Roda com Rango); sábado, às 9h (Cortejo de Berimbaus) e 10h (encerramento)

Local: MUHCAB e Praça Nelson Mandela, na sexta-feira; Largo da Carioca e Palácio Gustavo Capanema, no sábado

Endereços: Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa; Praça Nelson Mandela – Botafogo; Largo da Carioca – Centro; Rua da Imprensa, 16 – Centro

Ingresso: Grátis (inscrição pelo site do evento)



Track&Field Experience – Yoga e Treino Funcional

Sábado, das 8h às 11h (yoga às 8h20; funcional às 9h15)

Local: Shopping Metropolitano Barra – Terraço do MET, 3º piso

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: R$ 79 (inscrição pelo aplicativo TFSports)



Ato 021 – Oficinas e Espetáculos de Circo

Sábado, das 9h30 às 12h (oficina "Bases para Terceira Altura") e das 13h às 15h30 (oficina "Terceira Altura"); atividades também nos dias 14 e 28 de novembro

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 10 (os primeiros 21 ingressos de cada atração são gratuitos)



Aniversário de 4 anos da EcoVilla Ri Happy

Sábado, das 11h às 13h e das 13h30 às 15h30

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: Grátis (pré-inscrições esgotadas; fila de espera presencial sujeita à disponibilidade)



5º Festival Gastronomia Sem Fronteiras

Sábado e domingo, das 13h às 23h (shows de Últimos e Rodrigo Santos no sábado; Paulo Ricardo no domingo)

Local: Rooftop do Shopping Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 – São Conrado

Ingresso: A partir de R$ 20



Chegada do Papai Noel – Carioca Shopping

Sábado, a partir das 14h (desfile pelas ruas das 15h às 17h; cortejo natalino às 17h; chegada do Papai Noel às 17h50)

Local: Carioca Shopping

Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha

Ingresso: Grátis



Natal no Ilha Plaza Shopping

Sábado, a partir das 17h30 (chegada do Papai Noel às 18h20; acendimento da árvore às 19h)

Local: Ilha Plaza Shopping – Terraço Ilha

Endereço: Avenida Maestro Paulo e Silva, 400 – Jardim Carioca, Ilha do Governador

Ingresso: Grátis



9ª Caminhada Sesc+ Vida – Com o Bloco Quizomba

Domingo, das 8h30 às 14h (largada às 9h30)

Local: Orla de Copacabana

Endereço: Avenida Atlântica, na altura da Rua Francisco Sá – Copacabana

Ingresso: Grátis

Natal por Toda Parte – Madureira Shopping

Domingo, a partir das 13h (personagens natalinos às 14h; Clube da Maduzinha às 15h; musical "Um Sonho de Natal" às 17h)

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, 222 – Madureira

Ingresso: Grátis



"Uma Aventura Natalina" – Shopping Boulevard

Domingo, a partir das 14h (recreação, espetáculo musical, chegada do Papai Noel e cortejo natalino)

Local: Shopping Boulevard – Terraço da Vila, 6º piso

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis (brinquedo natalino pago à parte, R$ 60 por 50 minutos)



"Bosque do Natal" – Shopping Metropolitano Barra

Domingo, a partir das 15h (paradas natalinas às 15h e 16h; chegada do Papai Noel às 17h)

Local: Shopping Metropolitano Barra – Praça de Alimentação, 2º piso

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: Grátis (fotos gratuitas com Papai Noel após a chegada, próximo ao Cinemark)



"Rir, Um Ato de Resistência" – Exposição Paulo Gustavo

Durante novembro, até o dia 29

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 – Ipanema

Ingresso: Grátis



Mês Paulo Gustavo – Sessões de Cinema

Durante novembro, até o dia 29

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 – Ipanema

Ingresso: Grátis

Programação: "Minha Mãe É Uma Peça", "Minha Mãe É Uma Peça 2", "Minha Mãe É Uma Peça 3" e "Minha Vida em Marte"



Mês Paulo Gustavo – Programação Infantil

Domingos de novembro, até o dia 29

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 – Ipanema

Ingresso: Grátis (oficinas de pintura, pintura de rosto e atividades circenses)

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