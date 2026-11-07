Lagum roda o país com a turnê ’Em Todo Lugar’ - BRENO GALTIER / divulgação

Lagum roda o país com a turnê ’Em Todo Lugar’BRENO GALTIER / divulgação

Publicado 07/11/2026 05:00

A Cidade Maravilhosa será o próximo destino da turnê "Em Todo Lugar", da banda Lagum . O grupo mineiro sobe ao palco do Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, neste sábado (7), com um espetáculo que promete reunir grandes sucessos da carreira e músicas aguardadas pelos fãs. Formada por Pedro Calais (voz), Jorge Borges (guitarra), Francisco "Chicão" Jardim (baixo) e Otávio "Zani" Cardoso (guitarra), a banda aposta em uma produção com direção criativa de Batman Zavareze.

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"O público carioca pode esperar o melhor show que a Lagum já fez na cidade do Rio de Janeiro. É um show que a gente tá preparando há muito tempo com bastante carinho. Um setlist que o público com certeza vai gostar, porque a gente está trazendo os nossos maiores sucessos e as músicas que a galera mais pede para o palco", conta o vocalista.

Pedro Calais destaca que a relação da banda com o público carioca é outro motivo de entusiasmo. "A galera pula mesmo e se entrega no show. Sempre que a gente passa pelo Rio de Janeiro, tem essa grata surpresa. Esse ano a gente já foi algumas vezes para o estado do Rio de Janeiro e estamos felizes de finalmente chegar à capital com essa nossa nova turnê. Tenho certeza que vai ser muito foda".

No repertório, não devem faltar canções que marcaram a trajetória do grupo como "Ninguém Me Ensinou", "FIFA", "Telefone" e "Habite-se". E as faixas do disco "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo", lançado em maio de 2025.

A banda também prepara novidades para os próximos meses. O guitarrista Jorge Borges adianta o lançamento da terceira parte do audiovisual "Lagum ao Vivo no Balão", além da divulgação de um novo single nas plataformas digitais.

"É um ano que, por mais que esteja acabando, ainda tem muitos planos para concretizar. Em 2027, a gente vai continuar levando essa turnê para cada vez mais lugares, estando mais presente em rádio, TV e em todos os lugares para realmente fazer jus ao nome da turnê: 'Lagum em Todo Lugar'", diz Borges.

O músico destaca o envolvimento dos fãs em diferentes momentos da carreira, inclusive em votações de premiações e ações da banda. "A importância do público é total. É a segurança de saber que, em qualquer lugar, vamos encontrar gente cantando e esperando ansiosamente pelo nosso show. Acho que essa troca de energia durante as apresentações e as ações é o que mantém viva a nossa relação com os fãs, que é muito intensa e forte".

Questionado sobre os desafios de integrar uma banda com pessoas de personalidades distintas, Jorge ressalta que é essencial encarar as diferenças e manter os planos em comum. "São várias referências e cabeças diferentes pensando e todos vibrando para chegar no mesmo lugar, né? Isso é uma coisa muito poderosa. Estar alinhado com os objetivos é o que torna esse o maior desafio, mas também um dos maiores prazeres de estar numa banda", afirma.

O trabalho da banda Lagum também acumula reconhecimentos importantes. Com três indicações ao Grammy Latino e quatro vitórias no Prêmio Multishow, o grupo celebra as conquistas como resultado da dedicação e do esforço ao longo da carreira.

"Isso é uma recompensa por tudo que a gente vem fazendo, o tempo gasto, o nosso esforço... é uma forma de ver isso se concretizando em reconhecimento. Então é muito importante para a gente, algo que a gente busca sempre, né, com os nossos lançamentos, com as nossas músicas, com as nossas as nossas produções. E ainda temos a ambição de ganhar esse Grammy", almeja Francisco.

O baixista revela que o grupo vive um período de intensa produção. "E também estamos em estúdio, tocando... um período em que a banda está muito ativa em todos os sentidos. Então, o resultado disso são projetos futuros nas mais diversas formas, sendo música, conteúdo audiovisual... e a galera pode ficar bem ligada aí, porque estamos ativos e trabalhando bastante", destaca.

Serviço

Lagum Em Todo Lugar

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Classificação: 16 anos

Ingresso: R$ 110 (meia-entrada)