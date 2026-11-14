Simone Mendes prepara show diferente no RioDivulgação / R&D Comunica
"O público pode esperar uma noite muito especial, de muita emoção e proximidade. O 'Intimidade' é um show diferente, em que quero que as pessoas se sintam ainda mais perto de mim, como se estivéssemos em um encontro", contou.
Após passar por São Paulo, o espetáculo chega à capital fluminense com uma proposta que vai além da música. Segundo Simone, os recursos tecnológicos não estão ali apenas para impressionar, mas também para ajudar a contar histórias e emocionar a plateia.
O repertório também promete momentos especiais. Dona de sucessos como "Erro Gostoso", a artista prepara uma seleção de músicas que marcaram sua trajetória. Ela ainda celebra o bom momento da carreira solo, com novidades do projeto audiovisual "O Melhor de Mim", que inclui a faixa "Cê Perdeu". "São muitas músicas que mexem comigo, porque cada uma carrega uma história e me faz lembrar de momentos importantes da minha vida e da minha trajetória", afirmou.
Cirurgia e autoestima
"Foi uma decisão muito planejada, conversada com meu médico, porque depois de perder tanto peso ficou um excesso de pele que me incomodava. A gente avaliou o melhor momento e a melhor estratégia para fazer esse procedimento com segurança. Era um desejo antigo, e estou feliz por ter conseguido realizar", disse.
As transformações físicas também renderam comentários nas redes sociais. Questionada sobre as críticas à aparência, a sertaneja admitiu que nem sempre é fácil lidar com as opiniões alheias. "Nem sempre é fácil ler determinados comentários, porque, antes da artista, existe uma mulher, com sentimentos como qualquer outra. Mas aprendi que não posso viver em função da opinião dos outros", desabafou.
Apesar dos desafios, Simone faz um balanço positivo de sua trajetória e não esconde a vontade de conquistar novos espaços. "Quando olho para minha trajetória, sinto muita gratidão. Saí de uma cidade pequena, enfrentei muitos desafios e construí uma carreira que me levou a lugares que eu nem imaginava alcançar. E sonho nunca acaba!", concluiu.
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