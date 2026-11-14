Simone Mendes prepara show diferente no Rio - Divulgação / R&D Comunica

Simone Mendes prepara show diferente no RioDivulgação / R&D Comunica

Publicado 14/11/2026 05:00

Simone Mendes , de 42 anos, promete surpreender o público carioca com uma apresentação diferente de tudo o que já fez. A cantora estreia o espetáculo "Intimidade" neste sábado (14), no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Com inteligência artificial, efeitos cinematográficos e uma plateia acomodada em mesas, o projeto aposta em uma experiência mais próxima dos fãs. A sertaneja adiantou detalhes da apresentação e falou sobre a nova fase da carreira.

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"O público pode esperar uma noite muito especial, de muita emoção e proximidade. O 'Intimidade' é um show diferente, em que quero que as pessoas se sintam ainda mais perto de mim, como se estivéssemos em um encontro", contou.



Após passar por São Paulo, o espetáculo chega à capital fluminense com uma proposta que vai além da música. Segundo Simone, os recursos tecnológicos não estão ali apenas para impressionar, mas também para ajudar a contar histórias e emocionar a plateia. "O público pode esperar uma noite muito especial, de muita emoção e proximidade. O 'Intimidade' é um show diferente, em que quero que as pessoas se sintam ainda mais perto de mim, como se estivéssemos em um encontro", contou.Após passar por São Paulo, o espetáculo chega à capital fluminense com uma proposta que vai além da música. Segundo Simone, os recursos tecnológicos não estão ali apenas para impressionar, mas também para ajudar a contar histórias e emocionar a plateia.

"A gente queria criar uma experiência nova, que fosse além de um show tradicional. Pensamos em cada detalhe para que a tecnologia estivesse a serviço da música e da emoção. Os efeitos, a inteligência artificial, as cenas e as surpresas fazem parte das histórias que quero contar no palco. É uma forma de surpreender o público, sem perder aquilo que considero mais importante: a música e a conexão com as pessoas", explicou.



O repertório também promete momentos especiais. Dona de sucessos como "Erro Gostoso", a artista prepara uma seleção de músicas que marcaram sua trajetória. Ela ainda celebra o bom momento da carreira solo, com novidades do projeto audiovisual "O Melhor de Mim", que inclui a faixa "Cê Perdeu". "São muitas músicas que mexem comigo, porque cada uma carrega uma história e me faz lembrar de momentos importantes da minha vida e da minha trajetória", afirmou.

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