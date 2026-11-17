Cantor João Gomes - Reprodução / Instagram

Cantor João GomesReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2026 19:32

João Gomes , de 24 anos, anunciou, nesta segunda-feira (17), as datas e cidades da edição 2027 do "São João Gomes". O cantor apresentou o evento na Villa JK, em São Paulo. A festa junina estreia em fevereiro do ano que vem e passará pelo Brasil, Estados Unidos e até um navio temático.

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O evento promete "uma imersão na festa mais popular do Brasil". O "São João Gomes" inicia em 14 de fevereiro, em Recife, Pernambuco, e passa por São Paulo, Aracaju, em Sergipe; Teresina, Piauí; João Pessoa, na Paraíba; em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Salvador, na Bahia; e Rio de Janeiro. No dia 31 de julho, o apresentador leva o evento para Nova Iorque, nos EUA. De 17 a 20 de dezembro a festa acontece em alto-mar, no "Navio São João Gomes".

Confira:

14 de fevereiro - Recife, Pernambuco

1º e 2 de maio - São Paulo

6 de maio - Aracaju, Sergipe

13 de maio - Teresina, Piauí

20 de maio - João Pessoa, Paraíba

23 de maio - Porto Alegre, Rio Grande do Sul

26 e 27 de maio - Salvador, Bahia

29 e 30 de maio - Rio de Janeiro

31 de julho - Nova Iorque, nos Estados Unidos

17 a 20 de dezembro - Navio São João Gomes

Grammy Latino

Na última quinta-feira (12), o cantor venceu o segundo Grammy Latino da carreira. Através das redes sociais, o artista celebrou a conquista ao compartilhar um vídeo comemorando ao lado da mulher, Ary Mirelle. No registro, ele abraçou a companheira, tirou a camisa e correu para o quintal de casa, onde agradeceu pelo prêmio e se deitou na grama.

João venceu a categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" com o álbum "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)". O projeto - lançado em abril de 2025 - foi idealizado junto de Jota.pê e Mestrinho, no qual trouxeram diferentes ritmos da cultura brasileira, como o forró e a MPB (Música Popular Brasileira). Com doze músicas, os artistas reproduziram o cenário nordestino em gravação feita durante apresentação no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O disco reuniu sons de forró, baião, xote e mais.

Jota.pê, de 33 anos, também festejou o prêmio. Com a vitória, ele alcançou o quinto troféu na premiação e se tornou o brasileiro mais jovem a alcançar essa conquista. "Hoje é dia de Grammy Latino! Muito bonito e maluco estar concorrendo pelo terceiro ano seguido, segunda vez com 'Dominguinho', mais doido ainda já ter ganho quatro vezes. Tem umas coisas que se eu contasse para mim mesmo a uns anos atrás, eu ia achar que era mentira", escreveu em perfil no X, antigo Twitter).



O artista venceu todas as categorias concorridas. Em 2024, ganhou o prêmio de "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa" com o álbum "Se o Meu Peito Fosse o Mundo", e na categoria de "Melhor Canção em Língua Portuguesa" com a faixa "Ouro Marrom".

Na edição do ano passado, o trio ganhou o primeiro Grammy Latino na mesma categoria com o projeto "Dominguinho".