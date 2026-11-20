Mariah Carey anuncia show extra no Brasil - Reprodução do Instagram

Mariah Carey anuncia show extra no Brasil Reprodução do Instagram

Publicado 20/11/2026 05:00



O feriadão da Consciência Negra promete muita música e diversão no Rio de Janeiro . De sexta-feira (20) a domingo (22), a cidade recebe shows gratuitos de Toni Garrido, Michael Sullivan, Diogo Nogueira e Vou Pro Sereno, além de rodas de samba, cortejos e atividades para toda a família. E tem mais! Para quem pretende investir em ingressos, Mariah Carey, Marcelo Falcão, Yan e Filipe Ret estão entre os artistas que sobem aos palcos

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Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o Festival Amanhecer Rio ocupa o Passeio Público, no Centro, a partir das 7h, com atividades de bem-estar, dança e música. Entre as atrações estão a aula-espetáculo de Taisa Machado, às 9h, e o show do pianista Jonathan Ferr, ao meio-dia. Em Madureira, o Festival Ubuntu promove um seminário sobre resistência e justiça racial, às 9h, e uma apresentação do grupo Awure, às 19h, na Embaixada Madureira.



O samba também toma conta das ruas do Centro. A partir das 10h, o 12º Cortejo da Tia Ciata reúne baianas, artistas e grupos culturais na Praça Onze, com um desfile até o monumento de Zumbi dos Palmares. Em Niterói, o Festival Viva Zumbi celebra a data com uma programação gratuita no Caminho Niemeyer, também a partir das 10h. Diogo Nogueira, Marvvila, Lourena e 2ZDinizz estão entre as atrações musicais. O evento ainda reúne feira de empreendedoras negras, rodas de capoeira e atividades culturais.



Já na Zona Sudoeste, o Festival Sabor & Samba ocupa o estacionamento do ParkJacarepaguá, das 12h às 22h, com gastronomia e shows de Os Crias do Pagode, Gustavo Lins e Bernini. No Uptown Barra, o grupo Antes Samba do que Mal Acompanhado comanda uma roda gratuita, às 14h.



No sábado (21), as opções sem custo continuam. Na Gamboa, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB) promove a contação de histórias "Contos de Raiz", às 11h. O Festival Amanhecer Rio recebe Michael Sullivan, ao meio-dia, enquanto o Festival Sabor & Samba terá apresentações de Peso do Samba, Samba do Xoxó e Vou Pro Sereno. Já no Leblon, o Instituto 12 apresenta a performance "Vozes de Nós", com Aline Valentim e Maracatu Baque Mulher, às 18h.



Para fechar o feriadão, a Bateria da Portela, comandada por Mestre Vitinho, se apresenta gratuitamente no Passeio Público, ao meio-dia de domingo (22). Na sequência, às 13h, a Roda de Samba Quintal da Magia encerra o Festival Amanhecer Rio. A criançada também tem vez! O Sesc São João de Meriti recebe, às 16h, o espetáculo musical gratuito "O Curioso Mundo dos Bichos", do Bloco dos Bichos, com distribuição de senhas a partir das 15h.



Mais tarde, Toni Garrido sobe ao palco do Instituto 12, no Leblon, às 18h, após participar de uma conversa sobre empreendedorismo cultural. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos.

Opções pagas

Para quem pretende investir em ingressos, a sexta-feira reserva o retorno de Marcelo Falcão ao Rio com a turnê "O Legado", no Qualistage, na Barra da Tijuca, às 22h30. O ex-vocalista de O Rappa revisita mais de 30 anos de carreira em um espetáculo de aproximadamente três horas, com mais de 40 músicas que atravessam o rock, o reggae, o rap e a black music.



"Depois do que aconteceu na Fundição Progresso, eu não tinha a menor dúvida de que essa saudade chegaria rápido. O Rio de Janeiro é a minha casa, minha vida e meu acalanto. Acho que a minha cidade merece esse reencontro no Qualistage", declara o cantor.



Outro destaque do feriado é Yan, que leva a festa "PagodYANdo" à Cidade das Artes, a partir das 15h. O projeto retorna à cidade onde nasceu após uma turnê nacional e promete cerca de três horas de show. No mesmo dia, Jorge Aragão se apresenta na quadra do Salgueiro, enquanto Filipe Ret leva a turnê "Nume" ao Via Music Hall, em São João de Meriti.



No teatro, Othon Bastos, de 93 anos, apresenta pela primeira vez na Baixada Fluminense o monólogo "Não Me Entrego, Não!", no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, com sessões de sexta-feira a domingo. Com texto e direção de Flávio Marinho, a montagem revisita mais de sete décadas da trajetória do ator, entre histórias pessoais, lembranças da carreira e reflexões sobre a vida.



Já no sábado, Mariah Carey é uma das atrações mais aguardadas. A cantora norte-americana leva o espetáculo "Christmas Time" à área externa da Farmasi Arena, na Barra Olímpica, às 21h, em uma apresentação dedicada ao clima natalino. E não para por aí! Sorriso Maroto é uma das atrações do Festival Caxias, em Duque de Caxias, enquanto Dino Fonseca leva o projeto "Barzim de Rock" ao Qualistage.



No domingo (22), o Qualistage recebe "O Grande Encontro", às 16h, com Sandro Luiz e Tião Casemiro. O espetáculo dedicado à música umbandista conta com participações especiais de Leci Brandão e Luan Pureza, em uma celebração da ancestralidade e das tradições de matriz africana.

Se animou? Confira, então, a programação completa:

Shows

Fabinho, Bateria do Salgueiro e convidados

Sexta-feira, a partir das 12h

Local: Alto Vidigal Brasil

Endereço: Rua Armando Almeida Lima, 2 – Vidigal

Ingresso: A partir de R$ 30



Jorge Aragão – "Somos Herança da Memória"

Sexta-feira, a partir das 13h

Local: Quadra do Salgueiro

Endereço: Rua Silva Teles, 104 – Andaraí

Ingresso: A partir de R$ 60



Rodas de Samba – Antes Samba do que Mal Acompanhado

Sexta-feira, às 14h

Local: Mercado de Produtores do Uptown Barra – Bloco 12

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5500 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Yan – "PagodYANdo"

Sexta-feira, a partir das 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 60

Terraço da Vila – Quintal da Magia, Delcio Luiz e Samba do Xoxó

Sexta-feira, com Quintal da Magia e Bota Dendê; sábado, com Delcio Luiz; domingo, com Samba do Xoxó. Das 15h às 22h nos três dias.

Local: Terraço da Vila – Shopping Boulevard, 6º piso

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis até as 18h, mediante retirada antecipada de cortesia pelo Sympla.



Leonardo Bessa, Galocantô e Nei Lopes – Especial Consciência Negra

Sexta-feira, às 19h, com Leonardo Bessa; às 22h40, Galocantô com participação de Nei Lopes

Local: Beco do Rato

Endereço: Rua Joaquim Silva, 11 – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 35



Feyjão – "Feyjão Canta Pretos Velhos"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia

Ingresso: A partir de R$ 50



Ana Frango Elétrico e Vovô Bebê – "Ana Frango Elétrico de Bolso"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Firjan SESI Jacarepaguá

Endereço: Avenida Geremário Dantas, 940 – Freguesia, Jacarepaguá

Ingresso: A partir de R$ 20



Vitinho – "Pagode e Gelinho"

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Bar do Belo

Endereço: Avenida das Américas, 13970 – Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: A partir de R$ 33



Ajulliacosta – "Novo Testamento"

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Ingresso: A partir de R$ 80



Filipe Ret – Turnê "Nume"

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 70



Marcelo Falcão – Turnê "O Legado"

Sexta-feira, às 22h30

Local: Qualistage – Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 72,50



Festival Caxias 2026 – Sorriso Maroto, MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho

Sábado, a partir das 13h

Local: Estacionamento do Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias

Ingresso: A partir de R$ 80



Jazz no Sobrado – Maurício Einhorn e Roda de Chorinho

Sábado, das 13h30 às 16h30, com Maurício Einhorn; domingo, das 13h30 às 16h30, com Os Boêmios da Rua do Rosário

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro

Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)



Grupo Triii – "Dia de Festa"

Sábado, às 15h

Local: Brava Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingresso: A partir de R$ 25



Renan Oliveira – "Pagode de Respeito"

Sábado, a partir das 17h

Local: Quintal da Lapa

Endereço: Rua do Lavradio, 75 – Lapa

Ingresso: Cortesias limitadas mediante reserva



Leandro Sapucahy – "Um Samba Que Nem Antigamente"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia

Ingresso: A partir de R$ 50



Mariah Carey – "Christmas Time"

Sábado, às 21h

Local: Farmasi Arena – Área externa

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra Olímpica

Ingresso: A partir de R$ 247,50



Dino Fonseca – "Barzim de Rock"

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage – Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 85



"Pagode Pra Sempre" – Pique Novo, Gustavo Lins, Swing & Simpatia, Tentasamba e Sociedade do Samba

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 25



Orochi – Aniversário de 7 anos da Arena Paraíso

Sábado, a partir das 22h

Local: Arena Paraíso

Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, 1612 – São Cristóvão

Ingresso: A partir de R$ 30



"O Grande Encontro" – Sandro Luiz, Tião Casemiro, Leci Brandão e Luan Pureza

Domingo, às 16h

Local: Qualistage – Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 60



Bloco dos Bichos – "O Curioso Mundo dos Bichos"

Domingo, às 16h

Local: Sesc São João de Meriti

Endereço: Avenida Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti

Ingresso: Grátis



Márcio Gomes – "Eternas Canções"

Domingo, às 17h

Local: Teatro Claro MAIS RJ

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º piso – Copacabana

Ingresso: A partir de R$ 25

Espetáculos

"Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!"

Sexta-feira, às 11h; sábado e domingo, às 11h e 15h

Local: Teatro Multiplan VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 25



"As Marias de Belém do Pará – Somos Todos Marias"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador

Ingresso: A partir de R$ 60



"Não Me Entrego, Não!" – Com Othon Bastos

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu

Ingresso: A partir de R$ 40

"Natal da Floresta Encantada" – Teatrinho do Super Laranja

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu – Palco da Praça de Alimentação

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis

"Natal da Floresta Encantada" – Encontrinhos com o Jujuba

Domingo, às 16h

Local: Shopping Boulevard – Palco Boulevard, Praça de Alimentação do 3º piso

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis, mediante inscrição pelo aplicativo do shopping.

Mais opções

Festival Amanhecer Rio – Cultura e Cuidado

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 7h

Atrações: Jonathan Ferr, às 12h de sexta; Michael Sullivan, às 12h de sábado; Bateria da Portela, às 12h de domingo; Roda de Samba Quintal da Magia, às 13h de domingo. Também há dança, ioga, meditação, conversas e feira cultural.

Local: Passeio Público

Endereço: Rua do Passeio, s/nº – Centro

Ingresso: Grátis



Festival Ubuntu – Cultura, Samba e Ancestralidade

Sexta-feira, às 9h (Seminário Ubuntu) e 19h (show Awure); sábado, a partir das 8h (atividades infantis, samba, jongo e outras atrações)

Local: Rooftop Ensaio Rua (seminário) e Centro Cultural Embaixada Madureira

Endereços: Rua Carvalho de Sousa, 237, cobertura; Estrada do Portela, 563 – Madureira

Ingresso: Grátis



Circuito Cultural Instituto 12 – Toni Garrido, Panmela Castro e Vozes de Nós

Sexta-feira, a partir das 9h

Local: Instituto 12

Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 1120, subsolo – Leblon

Ingresso: Grátis, mediante retirada antecipada pela Sympla

17º Festival Viva Zumbi – Diogo Nogueira, Marvvila, Lourena e 2ZDinizz

Sexta-feira, a partir das 10h.

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº – Centro, Niterói

Ingresso: Grátis



12º Cortejo da Tia Ciata

Sexta-feira, a partir das 10h (cortejo pelas ruas da Praça Onze e Samba da Cabaça até as 16h)

Local: Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, com percurso até o Monumento a Zumbi dos Palmares

Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125 – Praça Onze

Ingresso: Grátis



CCBB – Exposição "MEME: No Br@sil da Memeficação" e oficinas

Sexta-feira, laboratórios às 11h, 12h, 15h e 16h, e cortejo musical às 14h; sábado e domingo, visita mediada à exposição às 10h e oficinas às 13h e 17h

Atrações: "Foi em Que Ano, Hein?", "Ser ou Não Ser Meme?", "Meme Chama Que Eu Vou!", "Carinhas do Cotidiano" e "Que Meme É Esse?", entre outras atividades

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Ingresso: Grátis



CCBB – Programação Infantil e Laboratório de Bebês

Sexta-feira e sábado, "Pequenos Exploradores", às 11h, e "Pequenas Mãos", às 15h; domingo, "Natureza Mãe", às 11h, e "Entre Notas e Bichos", às 15h; "Hora do Conto", às 14h, e "Livro Vivo", às 16h, nos três dias

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Ingresso: Grátis



Festival Sabor & Samba – Especial de 5 anos do ParkJacarepaguá

Sexta-feira, sábado e domingo, das 12h às 22h

Atrações: Os Crias do Pagode, Gustavo Lins e Bernini (sexta); Peso do Samba, Samba do Xoxó e Vou Pro Sereno (sábado); Samba do Manhães, Luquinhas e Thiago Soares (domingo)

Local: Estacionamento do ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Jacarepaguá

Ingresso: Grátis



CCBB – Visitas Teatralizadas e Mediadas

Sexta-feira, visitas mediadas às 12h; sábado, visitas com intérprete de Libras às 11h e 14h, visita mediada às 12h e visita teatralizada às 13h; domingo, visita cognitiva às 8h (com agendamento) e visita mediada às 12h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Ingresso: Grátis



CCBB Educativo – Especial Consciência Negra

Sexta-feira, sábado e domingo, às 14h

Atrações: "Mini Contos de Poder" (sexta), "O Boi de Milagres" (sábado) e "O Que Tem Dentro da Panela?" (domingo). A programação também inclui oficinas sobre símbolos africanos e memória negra, com horários a confirmar.

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Ingresso: Grátis



Exposição "Camisas Negras" – História do Vasco e Combate ao Racismo

Sexta-feira, sábado e domingo, durante o horário de funcionamento do shopping (até 30 de novembro)

Local: Shopping Leblon – 1º piso

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon

Ingresso: Grátis



"Contos de Raiz – Histórias Negras para Encantar e Florescer"

Sábado, às 11h

Local: Praça das Yabás – Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB)

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa

Ingresso: Grátis (sem necessidade de inscrição)



Novembro Negro – Museu Histórico da Cidade

Domingo, às 10h (curso "Adinkras: Símbolos, Memória e Ancestralidade") e das 13h30 às 15h30 (oficina de grafismos)

Local: Museu Histórico da Cidade

Endereço: Estrada Santa Marinha, s/nº – Gávea

Ingresso: Grátis

MaduGeek – Games Retrô Free Play

Domingo, das 14h às 16h

Local: Madureira Shopping – Loja do Viaduto

Endereço: Estrada do Portela, 222 – Madureira

Ingresso: Grátis



Baile da Helô

Domingo, a partir das 16h

Local: Madureira Shopping – 4º piso

Endereço: Estrada do Portela, 222 – Madureira

Ingresso: Grátis