Mariah Carey anuncia show extra no Brasil Reprodução do Instagram
O samba também toma conta das ruas do Centro. A partir das 10h, o 12º Cortejo da Tia Ciata reúne baianas, artistas e grupos culturais na Praça Onze, com um desfile até o monumento de Zumbi dos Palmares. Em Niterói, o Festival Viva Zumbi celebra a data com uma programação gratuita no Caminho Niemeyer, também a partir das 10h. Diogo Nogueira, Marvvila, Lourena e 2ZDinizz estão entre as atrações musicais. O evento ainda reúne feira de empreendedoras negras, rodas de capoeira e atividades culturais.
Já na Zona Sudoeste, o Festival Sabor & Samba ocupa o estacionamento do ParkJacarepaguá, das 12h às 22h, com gastronomia e shows de Os Crias do Pagode, Gustavo Lins e Bernini. No Uptown Barra, o grupo Antes Samba do que Mal Acompanhado comanda uma roda gratuita, às 14h.
No sábado (21), as opções sem custo continuam. Na Gamboa, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB) promove a contação de histórias "Contos de Raiz", às 11h. O Festival Amanhecer Rio recebe Michael Sullivan, ao meio-dia, enquanto o Festival Sabor & Samba terá apresentações de Peso do Samba, Samba do Xoxó e Vou Pro Sereno. Já no Leblon, o Instituto 12 apresenta a performance "Vozes de Nós", com Aline Valentim e Maracatu Baque Mulher, às 18h.
Para fechar o feriadão, a Bateria da Portela, comandada por Mestre Vitinho, se apresenta gratuitamente no Passeio Público, ao meio-dia de domingo (22). Na sequência, às 13h, a Roda de Samba Quintal da Magia encerra o Festival Amanhecer Rio. A criançada também tem vez! O Sesc São João de Meriti recebe, às 16h, o espetáculo musical gratuito "O Curioso Mundo dos Bichos", do Bloco dos Bichos, com distribuição de senhas a partir das 15h.
Mais tarde, Toni Garrido sobe ao palco do Instituto 12, no Leblon, às 18h, após participar de uma conversa sobre empreendedorismo cultural. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos.
Opções pagas
"Depois do que aconteceu na Fundição Progresso, eu não tinha a menor dúvida de que essa saudade chegaria rápido. O Rio de Janeiro é a minha casa, minha vida e meu acalanto. Acho que a minha cidade merece esse reencontro no Qualistage", declara o cantor.
Outro destaque do feriado é Yan, que leva a festa "PagodYANdo" à Cidade das Artes, a partir das 15h. O projeto retorna à cidade onde nasceu após uma turnê nacional e promete cerca de três horas de show. No mesmo dia, Jorge Aragão se apresenta na quadra do Salgueiro, enquanto Filipe Ret leva a turnê "Nume" ao Via Music Hall, em São João de Meriti.
No teatro, Othon Bastos, de 93 anos, apresenta pela primeira vez na Baixada Fluminense o monólogo "Não Me Entrego, Não!", no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, com sessões de sexta-feira a domingo. Com texto e direção de Flávio Marinho, a montagem revisita mais de sete décadas da trajetória do ator, entre histórias pessoais, lembranças da carreira e reflexões sobre a vida.
Já no sábado, Mariah Carey é uma das atrações mais aguardadas. A cantora norte-americana leva o espetáculo "Christmas Time" à área externa da Farmasi Arena, na Barra Olímpica, às 21h, em uma apresentação dedicada ao clima natalino. E não para por aí! Sorriso Maroto é uma das atrações do Festival Caxias, em Duque de Caxias, enquanto Dino Fonseca leva o projeto "Barzim de Rock" ao Qualistage.
No domingo (22), o Qualistage recebe "O Grande Encontro", às 16h, com Sandro Luiz e Tião Casemiro. O espetáculo dedicado à música umbandista conta com participações especiais de Leci Brandão e Luan Pureza, em uma celebração da ancestralidade e das tradições de matriz africana.
Shows
Sexta-feira, a partir das 12h
Local: Alto Vidigal Brasil
Endereço: Rua Armando Almeida Lima, 2 – Vidigal
Ingresso: A partir de R$ 30
Jorge Aragão – "Somos Herança da Memória"
Sexta-feira, a partir das 13h
Local: Quadra do Salgueiro
Endereço: Rua Silva Teles, 104 – Andaraí
Ingresso: A partir de R$ 60
Rodas de Samba – Antes Samba do que Mal Acompanhado
Sexta-feira, às 14h
Local: Mercado de Produtores do Uptown Barra – Bloco 12
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5500 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Yan – "PagodYANdo"
Sexta-feira, a partir das 15h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 60
Sexta-feira, com Quintal da Magia e Bota Dendê; sábado, com Delcio Luiz; domingo, com Samba do Xoxó. Das 15h às 22h nos três dias.
Local: Terraço da Vila – Shopping Boulevard, 6º piso
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingresso: Grátis até as 18h, mediante retirada antecipada de cortesia pelo Sympla.
Leonardo Bessa, Galocantô e Nei Lopes – Especial Consciência Negra
Sexta-feira, às 19h, com Leonardo Bessa; às 22h40, Galocantô com participação de Nei Lopes
Local: Beco do Rato
Endereço: Rua Joaquim Silva, 11 – Lapa
Ingresso: A partir de R$ 35
Feyjão – "Feyjão Canta Pretos Velhos"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia
Ingresso: A partir de R$ 50
Ana Frango Elétrico e Vovô Bebê – "Ana Frango Elétrico de Bolso"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Firjan SESI Jacarepaguá
Endereço: Avenida Geremário Dantas, 940 – Freguesia, Jacarepaguá
Ingresso: A partir de R$ 20
Vitinho – "Pagode e Gelinho"
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Bar do Belo
Endereço: Avenida das Américas, 13970 – Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: A partir de R$ 33
Ajulliacosta – "Novo Testamento"
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingresso: A partir de R$ 80
Filipe Ret – Turnê "Nume"
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 70
Marcelo Falcão – Turnê "O Legado"
Sexta-feira, às 22h30
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 72,50
Festival Caxias 2026 – Sorriso Maroto, MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho
Sábado, a partir das 13h
Local: Estacionamento do Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias
Ingresso: A partir de R$ 80
Jazz no Sobrado – Maurício Einhorn e Roda de Chorinho
Sábado, das 13h30 às 16h30, com Maurício Einhorn; domingo, das 13h30 às 16h30, com Os Boêmios da Rua do Rosário
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)
Grupo Triii – "Dia de Festa"
Sábado, às 15h
Local: Brava Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingresso: A partir de R$ 25
Renan Oliveira – "Pagode de Respeito"
Sábado, a partir das 17h
Local: Quintal da Lapa
Endereço: Rua do Lavradio, 75 – Lapa
Ingresso: Cortesias limitadas mediante reserva
Leandro Sapucahy – "Um Samba Que Nem Antigamente"
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia
Ingresso: A partir de R$ 50
Mariah Carey – "Christmas Time"
Sábado, às 21h
Local: Farmasi Arena – Área externa
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra Olímpica
Ingresso: A partir de R$ 247,50
Dino Fonseca – "Barzim de Rock"
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 85
"Pagode Pra Sempre" – Pique Novo, Gustavo Lins, Swing & Simpatia, Tentasamba e Sociedade do Samba
Sábado, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 25
Orochi – Aniversário de 7 anos da Arena Paraíso
Sábado, a partir das 22h
Local: Arena Paraíso
Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, 1612 – São Cristóvão
Ingresso: A partir de R$ 30
"O Grande Encontro" – Sandro Luiz, Tião Casemiro, Leci Brandão e Luan Pureza
Domingo, às 16h
Local: Qualistage – Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 60
Bloco dos Bichos – "O Curioso Mundo dos Bichos"
Domingo, às 16h
Local: Sesc São João de Meriti
Endereço: Avenida Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti
Ingresso: Grátis
Márcio Gomes – "Eternas Canções"
Domingo, às 17h
Local: Teatro Claro MAIS RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º piso – Copacabana
Ingresso: A partir de R$ 25
Espetáculos
Sexta-feira, às 11h; sábado e domingo, às 11h e 15h
Local: Teatro Multiplan VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 25
"As Marias de Belém do Pará – Somos Todos Marias"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) – Ilha do Governador
Ingresso: A partir de R$ 60
"Não Me Entrego, Não!" – Com Othon Bastos
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu
Ingresso: A partir de R$ 40
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu – Palco da Praça de Alimentação
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard – Palco Boulevard, Praça de Alimentação do 3º piso
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingresso: Grátis, mediante inscrição pelo aplicativo do shopping.
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 7h
Atrações: Jonathan Ferr, às 12h de sexta; Michael Sullivan, às 12h de sábado; Bateria da Portela, às 12h de domingo; Roda de Samba Quintal da Magia, às 13h de domingo. Também há dança, ioga, meditação, conversas e feira cultural.
Local: Passeio Público
Endereço: Rua do Passeio, s/nº – Centro
Ingresso: Grátis
Festival Ubuntu – Cultura, Samba e Ancestralidade
Sexta-feira, às 9h (Seminário Ubuntu) e 19h (show Awure); sábado, a partir das 8h (atividades infantis, samba, jongo e outras atrações)
Local: Rooftop Ensaio Rua (seminário) e Centro Cultural Embaixada Madureira
Endereços: Rua Carvalho de Sousa, 237, cobertura; Estrada do Portela, 563 – Madureira
Ingresso: Grátis
Circuito Cultural Instituto 12 – Toni Garrido, Panmela Castro e Vozes de Nós
Sexta-feira, a partir das 9h
Local: Instituto 12
Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 1120, subsolo – Leblon
Ingresso: Grátis, mediante retirada antecipada pela Sympla
Sexta-feira, a partir das 10h.
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº – Centro, Niterói
Ingresso: Grátis
12º Cortejo da Tia Ciata
Sexta-feira, a partir das 10h (cortejo pelas ruas da Praça Onze e Samba da Cabaça até as 16h)
Local: Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, com percurso até o Monumento a Zumbi dos Palmares
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125 – Praça Onze
Ingresso: Grátis
CCBB – Exposição "MEME: No Br@sil da Memeficação" e oficinas
Sexta-feira, laboratórios às 11h, 12h, 15h e 16h, e cortejo musical às 14h; sábado e domingo, visita mediada à exposição às 10h e oficinas às 13h e 17h
Atrações: "Foi em Que Ano, Hein?", "Ser ou Não Ser Meme?", "Meme Chama Que Eu Vou!", "Carinhas do Cotidiano" e "Que Meme É Esse?", entre outras atividades
Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingresso: Grátis
CCBB – Programação Infantil e Laboratório de Bebês
Sexta-feira e sábado, "Pequenos Exploradores", às 11h, e "Pequenas Mãos", às 15h; domingo, "Natureza Mãe", às 11h, e "Entre Notas e Bichos", às 15h; "Hora do Conto", às 14h, e "Livro Vivo", às 16h, nos três dias
Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingresso: Grátis
Festival Sabor & Samba – Especial de 5 anos do ParkJacarepaguá
Sexta-feira, sábado e domingo, das 12h às 22h
Atrações: Os Crias do Pagode, Gustavo Lins e Bernini (sexta); Peso do Samba, Samba do Xoxó e Vou Pro Sereno (sábado); Samba do Manhães, Luquinhas e Thiago Soares (domingo)
Local: Estacionamento do ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Jacarepaguá
Ingresso: Grátis
CCBB – Visitas Teatralizadas e Mediadas
Sexta-feira, visitas mediadas às 12h; sábado, visitas com intérprete de Libras às 11h e 14h, visita mediada às 12h e visita teatralizada às 13h; domingo, visita cognitiva às 8h (com agendamento) e visita mediada às 12h
Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingresso: Grátis
CCBB Educativo – Especial Consciência Negra
Sexta-feira, sábado e domingo, às 14h
Atrações: "Mini Contos de Poder" (sexta), "O Boi de Milagres" (sábado) e "O Que Tem Dentro da Panela?" (domingo). A programação também inclui oficinas sobre símbolos africanos e memória negra, com horários a confirmar.
Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingresso: Grátis
Exposição "Camisas Negras" – História do Vasco e Combate ao Racismo
Sexta-feira, sábado e domingo, durante o horário de funcionamento do shopping (até 30 de novembro)
Local: Shopping Leblon – 1º piso
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon
Ingresso: Grátis
"Contos de Raiz – Histórias Negras para Encantar e Florescer"
Sábado, às 11h
Local: Praça das Yabás – Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB)
Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa
Ingresso: Grátis (sem necessidade de inscrição)
Novembro Negro – Museu Histórico da Cidade
Domingo, às 10h (curso "Adinkras: Símbolos, Memória e Ancestralidade") e das 13h30 às 15h30 (oficina de grafismos)
Local: Museu Histórico da Cidade
Endereço: Estrada Santa Marinha, s/nº – Gávea
Ingresso: Grátis
Domingo, das 14h às 16h
Local: Madureira Shopping – Loja do Viaduto
Endereço: Estrada do Portela, 222 – Madureira
Ingresso: Grátis
Baile da Helô
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping – 4º piso
Endereço: Estrada do Portela, 222 – Madureira
Ingresso: Grátis
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