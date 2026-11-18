Mostra de Cinema e Direitos Humanos exibe documentário ’João Cândido: um herói sem máscara’ - Divulgação / MCDH

Mostra de Cinema e Direitos Humanos exibe documentário ’João Cândido: um herói sem máscara’Divulgação / MCDH

Publicado 18/11/2026 16:09

Rio de Janeiro recebe, nesta quinta-feira (19), sexta (20), sábado (21) e terça (24), a 16ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos (MCDH). Com o tema "O tempo que nos habita: narrativas do envelhecer, da ancestralidade e a construção do futuro", que celebra os idosos, o evento gratuito ocorre no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), na região central da cidade.

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Entre os destaques da programação está o documentário "João Cândido: um herói sem máscara", de David Obadia e Dom Filó, produzido no Rio. O filme resgata a trajetória de João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro, e sua liderança na Revolta da Chibata, em 1910. Também está na programação o premiado "Pacarrete" (CE), de Allan Deberton, inspirado na vida real de uma ex-bailarina do sertão do Ceará. "O último azul" (AM), de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim em 2025, encerra a mostra no dia 24, em sessão às 15h. O filme de ficção científica acompanha Tereza, de 77 anos, em sua busca por linhas de fuga entre rios amazônicos. Nomes como Rodrigo Santoro e Denise Weinberg integram o elenco da produção. A programação contará ainda com uma sessão para a criançada, ampliando o acesso do público de diferentes idades à experiência cinematográfica. No dia 20, às 15h, uma sessão especial com curtas-metragens brasileiros que discutem, de forma lúdica e poética, a relação entre avós e netos. A programação será um espaço para abordar a sabedoria dos "troncos velhos", os ensinamentos dos anciãos tão valorizados nas culturas indígenas.

Realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) desde 2006, a MCDH é uma das principais ações da pasta voltadas à educação e cultura em direitos humanos, reconhecendo o audiovisual como ferramenta de transformação social.

A edição deste ano tem parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Curso de Cinema e Audiovisual, sob a coordenação geral de Samantha Capdeville, produtora audiovisual e professora do curso. No Rio, o evento conta com o apoio do Centro Cultural Justiça Federal e da Faculdade de Comunicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Este ano, além da capital fluminense, recebem a programação as cidades de Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Cada cidade exibe 12 títulos, para crianças e adultos, entre curtas e longas-metragens, cinebiografias, ficções e animações. A curadoria é das pesquisadoras e realizadoras Beatriz Furtado e Janaína de Paula. Em tela, o cinema produzido a partir das várias regiões do Brasil contribui para o debate acerca do etarismo, a autonomia das pessoas idosas, a troca intergeracional, o desejo na velhice e o respeito à dignidade das pessoas idosas.

Homenagem

A grande homenageada desta edição é a atriz, poeta, escritora, cantora e intérprete brasileira, Elisa Lucinda. Nascida em 1958, em Cariacica, no Espírito Santo, a artista é de uma geração de atrizes que abriu na força de sua ancestralidade o caminho para que a dramaturgia desse espaço a artistas negras. Reconhecida por seu talento artístico e pela potência de sua expressão, construiu uma trajetória marcada pela luta antirracista e pela valorização da cultura brasileira. No cinema, Elisa conta mais de 35 anos de carreira e cerca de 20 produções.

Acessibilidade

Com o apoio da ETC Filmes, a 16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos é acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva. Por meio do aplicativo brasileiro Ping Play, o público terá à disposição audiodescrição sincronizada pelo áudio do filme. Os recursos estão disponíveis gratuitamente.

Confira a programação completa no Rio:

Quinta-feira (19)

Às 17h: sessão 1 - abertura (classificação indicativa: 12 anos)

"Nossa mãe era atriz" (2023)



Sexta-feira (20)



Às 14h: sessão 2 (classificação indicativa: Livre)

"Esperança" (2026)

MC Juju - EP da série "Irmão do Jorel"

"Napo" (2021)

"O canto da lua" (2025)

Contação de histórias com Ialodè



Às 15h30: sessão 3 (classificação indicativa: 10 anos)

"João Cândido: Um herói sem máscara"

Debate com os professores Ricardo Pinheiro e Janete Ribeiro



Sábado (21)



Às 14h: sessão 4 (classificação indicativa: 14 anos)

"A velhice ilumina o vento" (2022)

"Quilombo dos Teixeiras" (2025)

"Recôncavo" (2019)

"Travessia" (2017)

Debate com a cineasta e pesquisadora Ana Angel e o diretor Bruno Franco



Às 17h: sessão 5 (classificação indicativa: 12 anos) "Pacarrete" (2019)

Debate com Clementino Junior, cineasta, educador audiovisual e pesquisador, e a atriz, roteirista e dramaturga Luciana Zule



Terça-feira (24)

Às 15h: sessão 6 - encerramento (classificação indicativa: 14 anos)

"O Último Azul" (2025)

Debate com o roteirista Thuan Mozar e Liliane Leroux, professora, pesquisadora e coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).



Serviço



16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos

Quinta-feira, sexta-feira, sábado e terça-feira

Local: Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)

Endereço: Avenida Rio Branco, nº 241 – Centro

Ingresso: grátis