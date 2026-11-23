Shakira anuncia nova turnê pelo Brasil - Reprodução / Instagram

Shakira anuncia nova turnê pelo BrasilReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2026 15:26

Shakira está de volta ao Brasil! A cantora colombiana confirmou quatro shows no país entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027. O anúncio foi feito neste domingo (22) pela produtora Fenix Entertainment. As apresentações fazem parte da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" e integram a primeira edição do festival Verão Atmosphere Brasil, que levará a artista a diferentes cidades brasileiras.





A primeira apresentação está marcada para 31 de dezembro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A artista será uma das atrações da programação de réveillon na Avenida Atlântica, na região da Barra Norte, e dará início à sequência de shows no país.



Depois da virada do ano, Shakira seguirá para Cariacica, no Espírito Santo, onde subirá ao palco do Estádio Kleber Andrade em 3 de janeiro. Na sequência, a colombiana se apresentará em Salvador, na Bahia, no dia 6, e encerrará a série de apresentações em Fortaleza, no Ceará, em 9 de janeiro.



O show na capital baiana foi o primeiro a ser anunciado, no último dia 15. Agora, com a confirmação das outras três cidades, os fãs já podem se organizar para acompanhar a artista. Até o momento, não há apresentações previstas para o Rio de Janeiro e São Paulo nesta nova passagem pelo país. Leia mais: Shakira posa com Beyoncé e BTS nos bastidores da final da Copa A primeira apresentação está marcada para 31 de dezembro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A artista será uma das atrações da programação de réveillon na Avenida Atlântica, na região da Barra Norte, e dará início à sequência de shows no país.Depois da virada do ano, Shakira seguirá para Cariacica, no Espírito Santo, onde subirá ao palco do Estádio Kleber Andrade em 3 de janeiro. Na sequência, a colombiana se apresentará em Salvador, na Bahia, no dia 6, e encerrará a série de apresentações em Fortaleza, no Ceará, em 9 de janeiro.O show na capital baiana foi o primeiro a ser anunciado, no último dia 15. Agora, com a confirmação das outras três cidades, os fãs já podem se organizar para acompanhar a artista. Até o momento, não há apresentações previstas para o Rio de Janeiro e São Paulo nesta nova passagem pelo país.

Confira as datas e os locais dos shows

31 de dezembro de 2026: Balneário Camboriú (SC), Avenida Atlântica, Barra Norte.

3 de janeiro de 2027: Cariacica (ES), Estádio Kleber Andrade.



6 de janeiro de 2027: Salvador (BA), Arena Acelen Fonte Nova.



9 de janeiro de 2027: Fortaleza (CE), Arena Castelão.

Quando começam as vendas de ingressos?

Os ingressos estarão disponíveis a partir de quinta-feira (26), por meio da plataforma Fever. Segundo a organização, haverá uma pré-venda exclusiva e limitada para pessoas cadastradas na lista de espera, das 10h às 12h. A venda geral pela internet terá início ao meio-dia, enquanto os pontos físicos começarão a atender às 11h.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. A organização informou que haverá possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros ou de quatro a 12 vezes com juros. Os interessados podem se cadastrar na lista de espera para ter acesso à pré-venda. A inscrição, no entanto, não garante a compra de entradas.



Shakira será a principal atração da primeira edição do Verão Atmosphere Brasil, projeto que pretende reunir experiências musicais e turísticas em diferentes regiões do país durante a temporada de verão.



As apresentações também fazem parte da turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", que divulga o 12º álbum de estúdio da artista, lançado em março de 2024. O trabalho reúne sucessos como "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", parceria com Bizarrap, "TQG", com Karol G, "Puntería", com Cardi B, "Te Felicito", com Rauw Alejandro, e "Monotonía", com Ozuna.

A nova passagem pelo Brasil acontece poucos meses depois de Shakira protagonizar um dos maiores shows de sua carreira. Em 2 de maio deste ano, a cantora foi a principal atração do evento gratuito "Todo Mundo no Rio", realizado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Segundo estimativa da prefeitura, aproximadamente 2 milhões de pessoas acompanharam a apresentação, que contou com participações especiais de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. A apresentação marcou o retorno da colombiana ao Brasil após os shows de fevereiro de 2025, quando deu início à atual turnê mundial, com passagens pelo Rio de Janeiro e São Paulo.