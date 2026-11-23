Shakira anuncia nova turnê pelo BrasilReprodução / Instagram
A primeira apresentação está marcada para 31 de dezembro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A artista será uma das atrações da programação de réveillon na Avenida Atlântica, na região da Barra Norte, e dará início à sequência de shows no país.
Depois da virada do ano, Shakira seguirá para Cariacica, no Espírito Santo, onde subirá ao palco do Estádio Kleber Andrade em 3 de janeiro. Na sequência, a colombiana se apresentará em Salvador, na Bahia, no dia 6, e encerrará a série de apresentações em Fortaleza, no Ceará, em 9 de janeiro.
O show na capital baiana foi o primeiro a ser anunciado, no último dia 15. Agora, com a confirmação das outras três cidades, os fãs já podem se organizar para acompanhar a artista. Até o momento, não há apresentações previstas para o Rio de Janeiro e São Paulo nesta nova passagem pelo país.
Confira as datas e os locais dos shows
6 de janeiro de 2027: Salvador (BA), Arena Acelen Fonte Nova.
9 de janeiro de 2027: Fortaleza (CE), Arena Castelão.
Quando começam as vendas de ingressos?
Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. A organização informou que haverá possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros ou de quatro a 12 vezes com juros. Os interessados podem se cadastrar na lista de espera para ter acesso à pré-venda. A inscrição, no entanto, não garante a compra de entradas.
Shakira será a principal atração da primeira edição do Verão Atmosphere Brasil, projeto que pretende reunir experiências musicais e turísticas em diferentes regiões do país durante a temporada de verão.
As apresentações também fazem parte da turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", que divulga o 12º álbum de estúdio da artista, lançado em março de 2024. O trabalho reúne sucessos como "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", parceria com Bizarrap, "TQG", com Karol G, "Puntería", com Cardi B, "Te Felicito", com Rauw Alejandro, e "Monotonía", com Ozuna.
Segundo estimativa da prefeitura, aproximadamente 2 milhões de pessoas acompanharam a apresentação, que contou com participações especiais de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. A apresentação marcou o retorno da colombiana ao Brasil após os shows de fevereiro de 2025, quando deu início à atual turnê mundial, com passagens pelo Rio de Janeiro e São Paulo.
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