Renato Albani chega ao Rio de Janeiro com espetáculo inédito - Divulgação

Renato Albani chega ao Rio de Janeiro com espetáculo inéditoDivulgação

Publicado 28/11/2026 05:00

Um dos principais nomes do stand-up comedy no país, Renato Albani chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro com o novo espetáculo: "Salve-se Quem Puder". Com mais de 670 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, o humorista se apresenta neste sábado (28), às 21h, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Com sessão única na capital fluminense, o show aborda saúde mental, relacionamentos e as pressões do cotidiano.

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A escolha dos assuntos abordados reflete uma preocupação do comediante em levar para o palco questões que fazem parte da vida de muitas pessoas. "A ideia desse show surgiu do público pedir muito pra eu falar de saúde mental, então decidi finalmente comentar esse tema", diz.

Entre os temas que mais rendem boas risadas estão os relacionamentos e as situações compartilhadas pelos espectadores. Segundo Albani, as experiências amorosas e as histórias que surgem durante as apresentações costumam provocar os momentos mais divertidos.

As próprias vivências são matéria-prima para o trabalho do comediante, que costuma transformar acontecimentos em piadas. "Eu sempre uso minhas experiências nos meus shows. Desde sempre. É uma forma de mostrar pras pessoas que devemos rir de nós mesmos".

Já o título "Salve-se Quem Puder" faz referência ao ritmo acelerado e aos desafios da vida contemporânea. Ao longo do show, o comediante estabelece um contraste entre a infância, apesar das imperfeições, e a rotina da fase adulta. A proposta é mostrar como as preocupações, as cobranças e as expectativas acabam por tornar a vida mais pesada do que deveria.

"Vivemos um momento muito difícil. Tudo é mais pesado, a velocidade das coisas está cada vez maior e isso tem enrijecido as pessoas e meu trabalho vem pra ajudar a melhorar isso", explica.

Sobre a estreia no Rio de Janeiro, Albani demonstra entusiasmo e destaca a recepção que costuma receber na cidade. "As expectativas são sempre as melhores. O público carioca sempre me recebe com muitas risadas e sempre fico ansioso pra chegar o dia", confessa.

Casamento e filha



Na vida pessoal, o comediante também tem motivos para comemorar. Casado com a ex-bailarina Juliana Fructuozo desde setembro de 2025, Renato Albani se prepara para viver uma nova experiência: a paternidade. O casal espera a primeira filha, Helena, que tem nascimento previsto para o primeiro semestre de 2027.

"Estamos prontos pra chegada dela. A Helena chega em fevereiro e vai ser incrível. Tô animado com o fato de virar pai", afirma.

Ele confirma que o nascimento da menina deve virar assunto nos palcos. "Muitas piadas virão. Eu sempre faço piada com tudo que acontece na minha vida e esse acontecimento é especial demais pra ficar de fora dos meus shows. Ela vai ser tema de várias histórias", comenta.

Serviço

Renato Albani | Salve-se Quem Puder

Sábado, 28 de novembro

Horário: 21h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 50 (meia-entrada)