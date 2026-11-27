Minidesfiles das escolas de samba agitam o fim de semana - Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Minidesfiles das escolas de samba agitam o fim de semanaEduardo Hollanda / Rio Carnaval

Publicado 27/11/2026 05:00 | Atualizado 27/11/2026 16:01

O fim de semana chegou trazendo festivais, shows, espetáculos e até carnaval fora de época! Nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29), a Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio , recebe as agremiações do Grupo Especial para celebrar o Dia Nacional do Samba. O evento gratuito - mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível - conta com uma prévia do que as escola estão preparando para o desfile de 2027, no formato de minidesfiles.

Na sexta-feira, a programação será aberta pelo grupo Puxadores do Samba, formado pelos intérpretes veteranos Wantuir, Tinga, Bruno Ribas, Serginho do Porto e Marquinhos Art'Samba. O grupo promete esquentar o público com sambas-enredos clássicos. Em seguida, será a vez dos cantores Fabinho e Marvvila, com hits do pagode. Na sequência, União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel atravessam a pista.



O cantor e compositor Alemão do Cavaco recebe a plateia com animação, abrindo espaço para Dilsinho e seus grandes sucessos românticos, neste sábado. O auge da noite tem Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense. Neste mesmo dia, os portões serão abertos às 17h e haverá transmissão da final da Libertadores da América.



Já no domingo, a abertura fica por conta do jovem talento mangueirense Cacá Nascimento e do grupo Menos É Mais, destaque da cena atual do pagode nacional. A noite terá, ainda, Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira.



"Estamos muito felizes de poder realizar mais uma edição desse evento, que já entrou para o calendário dos apaixonados por Carnaval. Tenho certeza que todas as escolas vão fazer o melhor para proporcionar um grande espetáculo para o público. Será uma festa imperdível", afirma Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).



Em homenagem ao Dia Nacional do Samba, comemorado na próxima quarta-feira (2), cada escola do Rio desfila com mais de 400 pessoas e terá 40 minutos para se apresentar, além de dez minutos para fazer o "esquenta" da bateria.



Vão desfilar segmentos como baterias (e suas rainhas), intérpretes oficiais, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas e passistas. Velhas Guardas e alas de comunidade também se apresentam, ao som dos sambas-enredo do próximo Carnaval.

Festivais gratuitos

De sexta a domingo, a primeira edição do Festival Nacional de Arte Popular e Artesanato Brasileiro (Arpoarte) ocorre no Píer Mauá, na Zona Portuária, evidenciando a ancestralidade, diversidade e a potência criativa de um Brasil que se revela pelas mãos de artistas e artesãos.



Com entrada gratuita, o público pode conferir o encontro entre diferentes expressões artísticas, saberes tradicionais e nomes reconhecidos da cena cultural, reunindo artistas, artesãos e coletivos de mais de 20 estados, incluindo representantes de comunidades indígenas e quilombolas.



Entre os destaques está o projeto Tingui, coletivo formado por artesãs quilombolas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Durante o evento, os presentes poderão acompanhar de perto o trabalho das participantes, que, além de produzirem peças artesanais, também são cantoras e darão voz a cantigas tradicionais enquanto trabalham ao vivo.



O Festival também contará com artistas populares consagrados, como o alagoano Ismael Rodrigues, filho de mestre Dedé, Francelino Mesquita, artista de Belém do Pará, com seus móbiles de miriti amazônico, e o escultor e mestre santeiro Josielton Ferreira, do Piauí.



Entre os nomes reconhecidos na cena cultural, o público poderá ver de perto a escultura "Teia do Bicho Tempo, Quark!", de Ernesto Neto; a exposição "Graça", do artista Vinicius Rosa Rios; arte ao vivo com o muralista John Bermond; a instalação "Mulheres Bordam Histórias", do artista Gringo Cardia em parceria com o Instituto Proeza, de Brasília; além de um desfile do estilista Ronaldo Fraga, em parceria com artesãs do Cariri paraibano, com a coleção em homenagem ao artista plástico paraibano Flávio Tavares por meio dos traços marcantes dos fios da renascença.



O evento também terá atrações artísticas, oficinas e musicais como roda de samba. O Grupo Arruda e do Samba Que Elas Querem, respectivamente, se apresentam na sexta e sábado. Encerrando em grande estilo, o Meu Samba é Assim e a Bateria da Mangueira marcam presença para animar a noite de domingo.

Daniele Corrêa revelou como foi o processo de curadoria. "Por já trabalhar com curadoria há mais de 10 anos, trouxe comigo a preocupação de mostrar o que é desenvolvido pelo país, em seu primor. Temos dois pavilhões no Festival, um quase por inteiro com curadoria do Programa do Artesanato Brasileiro, 24 estados com 260 artesãos com o que há de mais espetacular de cada estado. Outro pavilhão com minha curadoria, onde trouxemos coletivos Quilombolas do projeto Tingui, que vão emocionar com sua tecelagem, bordado, cerâmica e mobiliário", diz ela.



"Temos mais de 80 estandes com artistas e artesãos de diversas regiões do país, Francelino Mesquita um artista que conheci anos atrás no Pará que vai impressionar colecionadores de arte, coletivos do Xingú, do sertão Ceará, Amazônia, Paraty, Rio de Janeiro, Minas, um festival de talentos reunidos. Teremos ainda gastronomia, música, bate papo, oficinas. Será uma imersão inesquecível em nossa cultura", complementa.

O Aterro do Flamengo recebe o Rio Blues Festival com música ao vivo e gastronomia ao ar livre. O evento acontece na altura do Posto 3, das 12h às 22h, e reúne nove bandas com repertórios que vão de Muddy Waters e Robert Johnson a Led Zeppelin, além de um show dedicado a Celso Blues Boy.

No sábado, dois sets de DJs antecedem o primeiro show da Mokambo, às 14h30. Na sequência, a Bilhete Blues mistura composições próprias com músicas de Rolling Stones, The Doors, Eric Clapton e Muddy Waters. A Mississippi Queen aproxima o blues de Robert Johnson e Muddy Waters do rock de Led Zeppelin, Jimi Hendrix e Deep Purple, com espaço também para Amy Winehouse. A RJ Café Band encerra a noite com um repertório dedicado ao guitarrista e cantor brasileiro Celso Blues Boy.



No domingo, a Carabele abre a programação de bandas com versões em folk rock de sucessos internacionais, seguida pela Pé de Cabra Rock Band. A Frog Legs passa pelo blues de Freddie King e T-Bone Walker e pelo rock sulista de Allman Brothers Band e Lynyrd Skynyrd. Já Mr. Severin reúne Led Zeppelin, Beatles e Baden Powell no mesmo repertório. O encerramento fica com a Zero Bala Blues Band, que leva ao palco músicas de nomes como Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC, Black Sabbath e Robert Cray.



Festival Desapegue-se realiza a 125ª edição neste fim de semana, também no esquema 0800. Na sexta, a quadra da Comunidade da Caixa d'Água, Penha Circular, na Zona Norte, será palco de diversas atividades, incluindo oficina de agricultura urbana e segurança alimentar, exibição de curta e conversa sobre resíduos e compostagem, além de apresentação de capoeira com o Grupo Terra.



Já no sábado, o público pode aproveitar oficinas de alimentação saudável e de permacultura e agricultura urbana na Horta Urbana do Posto XI em Olaria, na mesma região.



O grande encontro na Arena Cultural Dicró, Penha Circular, ocorre no domingo, com uma programação pensada em reunir toda a região. As atividades incluem feiras, atividade coletiva de Kung Fu, exibição de documentários, apresentação de capoeira com Grupo do Mestre Martin, roda de conversa apresentação de poesias, shows e mais.

A segunda edição do Festival Cores da Saúde ocorre nesta sexta, a partir das 15h, no Santa Cruz Shopping, na Zona Oeste. O evento - que promove conscientização para a prevenção de doenças - terá apresentação da esquete teatral "Cada Qual com sua Cor", lançamento da nova temporada da websérie "Cores da Vida" e talk-shows com especialistas.



Um dos destaques será a participação da mastologista Eliza Félix, que apresentará ao público informações sobre a prevenção do câncer de mama, de próstata e de pele. Segundo a produtora cultural Ana Brites, idealizadora e curadora do projeto, o câncer de mama e outras doenças não esperam uma campanha para aparecer. E, muitas vezes, podem se desenvolver sem apresentar sinais perceptíveis.

"O calendário diz que outubro já acabou. Mas será que a prevenção tem prazo de validade? O fim do Outubro Rosa não pode significar o fim dos cuidados com a saúde. Afinal, o acesso à informação é fundamental para estimular homens e mulheres a priorizarem a saúde e adotarem medidas de cuidado", ressalta.



A proposta do evento é justamente dar continuidade à disseminação de informações sobre prevenção, ampliando o olhar para outras campanhas, como o Novembro Azul, dedicado à saúde do homem, e o Dezembro Laranja, voltado à prevenção do câncer de pele. Identificadas por cores, essas mobilizações desempenham um papel importante na conscientização e no incentivo a hábitos que valorizam a qualidade de vida.



"O Festival Cores da Saúde é um evento que reúne um arco-íris de diversidade e diferentes maneiras de conscientizar sobre prevenção, diagnóstico precoce, esclarecimento sobre tratamentos e quebra de tabus relacionados a diversas doenças. É um festival que, além de tudo, é um arco-íris, é luz", finaliza a Dra. Eliza, que será entrevistada por Ana durante o talk-show do evento.

Mais shows

Para quem puder investir, Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira e inicia uma nova etapa com o espetáculo "JV30 Parte II – Mais um final feliz" com data extra no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, neste sábado. Sob a direção de Rafael Dragaud, o mesmo responsável pela turnê "Tempo Re", de Gilberto Gil, a montagem apresenta um mergulho aprofundado nas múltiplas nuances do repertório "vercilliano", que passeia da bossa nova ao ijexá, do samba ao R&B e do reggae ao jazz.

"Essa nova etapa tem um frescor. É como se eu estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades", diz o artista.



O setlist estrelado é composto por "Que Nem Maré", "Fênix", "Homem-Aranha", "Monalisa", "Sensível Demais", "Final Feliz", "Encontro das Águas" e "Ela Une Todas as Coisas". O show também resgata canções mais recentes, como "Só Quem Ama", e traz uma nova leitura para a brasileiríssima e ambiental "Fenômenos da Natureza", ressaltando, na primeira parte, o lado mais nacional e telúrico do artista.

O Grupo Revelação e Xande de Pilares sobem ao palco do Brava Arena Jockey, nesta sexta, com a turnê "Tava Escrito: O Reencontro Histórico", devolvendo ao Rio, onde a história começou, o reencontro que emocionou o público em mais de 10 capitais brasileiras ao longo do ano.



No palco, ao lado de Xande - que deixou o grupo em 2014 para seguir carreira solo - Mamute, sobrinho do cantor, assume os vocais representando a continuidade geracional do samba. Integrante do Revelação desde outubro de 2018, ele carrega no timbre e na interpretação a herança familiar e musical.



"Sofri muitas comparações, mas isso está no meu DNA. Meu jeito de cantar, meus trejeitos, tudo vem do meu tio, que é um pai pra mim. Aprendi desde novo com meu mestre", conta Mamute. E define o momento que vive agora: "Sou literalmente um fã que estará em cima do palco com seu ídolo."

A abertura da turnê, em junho, contou com a participação especial de Caetano Veloso e deu o tom do que seria a série de shows: mais de três horas de apresentação, um repertório que atravessa gerações e uma plateia cantando do primeiro ao último verso. De lá, a turnê seguiu para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Belo Horizonte, Minas Gerais; São Paulo, Brasília, Recife, Pernambuco; Florianópolis, Santa Catarina; Curitiba, Paraná; Salvador, Bahia; e Fortaleza, no Ceará.



O Festival Clássicos do Brasil abre a programação com grandes nomes da música nacional em dois dias temáticos na Marina da Glória. No sábado, a noite dedicada à MPB começa às 19h com Vanessa da Mata, seguida por Maria Bethânia, às 21h, e Alceu Valença, às 23h. Já no domingo, o pagode assume o palco a partir das 17h com Ferrugem, na sequência, se apresentam Péricles, às 19h, e Alexandre Pires, às 21h.

Se animou? Confira, então, a programação completa:



Shows



Nilze Carvalho

Sexta-feira, às 15h

Local: Sesc Madureira

Endereço: Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira

Ingresso: grátis (retirada presencial, na bilheteria do Sesc Madureira, de terça a sexta, das 7h às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30)



Revelação e Xande de Pilares na turnê "Tava Escrito: O Reencontro Histórico"

Sexta-feira, às 19h

Local: Brava Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 110



DJ Corello

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 40



Milton Guedes canta Lulu Santos

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 50



Groundation

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 140



Yan e Fabinho

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 50



Jazz no Sobrado

Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro

Ingresso: R$ 15



Clássicos do Brasil

Sábado, a partir das 19h; domingo, a partir das 17h

Local: Marina da Glória

Ingresso: a partir de R$ 210 (mais taxas)



"Crua: Jaloo Acústica"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 60



O Baile do Hamilton

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 80



Jorge Vercillo

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 80



Bruno Sutter - 50 anos de Iron Maiden

Domingo, a partir das 19h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 70



"GIPSY KINGS" by Diego Baliardo com participação especial de Sidney Magal

Domingo, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 110



Espetáculos



"Descalços no Parque"

Sexta-feira, às 17h e 20h; sábado, às 16h e 20h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 25



"PIAF – Eu não me arrependo"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



"A Vida Passou Por Aqui"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213

Ingresso: a partir de R$ 65



"Confissões de Adolescente"

Sexta-feira, ás 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Ecovilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 70



"Morra, Amor"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Meno Male"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 73,68



"Extraviado 3.0 - Rindo Sem Desligar o Cérebro" com Thiago Chagas

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899, loja 213

Ingresso: a partir de R$ 30



"Mulheres em Turbulência" com Rodrigo Sant'Anna

Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474

Ingresso: a partir de R$ 50



"Salve-se quem puder" com Renato Albani

Sábado, às 21h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50

"Deixa Que Eu Te Conto" com Flávia Reis e Ricardo Cubba

Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 63,15



Mais opções



Festival Arpoarte

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 21h

Local: Píer Mauá

Ingresso: grátis

Festival Cores da Saúde

Sexta-feira, a partir das 15h

Local: Santa Crus Shopping

Endereço: Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz

Ingresso: grátis



Festival Desapegue-se – edição Leopoldina

Sexta-feira, a partir das 17h

Local: Quadra da Comunidade da Caixa d'Água

Endereço: Rua Embuia, 20, Penha Circular

Sábado, a partir das 8h

Local: Horta Urbana do Posto XI

Endereço: Rua Leopoldina Rego, 700, Olaria

Domingo (grande encontro), a partir das 10h

Local: Arena Cultural Dicró

Endereço: Rua Flora Lobo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: grátis



Dia Nacional do Samba com minidesfiles e shows

Sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Cidade do Samba

Endereço: Gamboa, Zona Portuária (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)

Ingresso: grátis, com 1 kg de alimento não perecível



Inauguração da Árvore de Natal da Ilha do Governador

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador

Ingresso: grátis



Exibição dos documentários "Athos Bulcão" e "Júlio Paraty"

Sexta-feira, às 19h

Local: Capelinha — Escola de Artes Visuais do Parque Lage

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico

Ingresso: grátis (distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento)



Circo no Ato

Sábado, a partir das 11h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50, Centro

Ingresso: grátis e a partir de R$ 10



Bar do Zeca Pagodinho

Domingo, a partir das 12h

Local: Norte Shopping - 3º piso – Pátio NorteShopping

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi

Ingresso: couvert artístico R$ 30; buffet de feijoada (das 12h às 16h) R$ 70



Shows

Nilze Carvalho

Sexta-feira, às 15h

Local: Sesc Madureira

Endereço: Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira

Ingresso: grátis (retirada presencial, na bilheteria do Sesc Madureira, de terça a sexta, das 7h às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30)



Revelação

Sexta-feira, às 19h

Local: Brava Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 110



DJ Corello

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 40



Milton Guedes canta Lulu Santos

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 50



Groundation

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 140



Yan e Fabinho

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 50



Jazz no Sobrado

Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro

Ingresso: R$ 15



Clássicos do Brasil

Sábado, a partir das 19h; domingo, a partir das 17h

Local: Marina da Glória

Ingresso: a partir de R$ 210 (mais taxas)



"Crua: Jaloo Acústica"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 60



O Baile do Hamilton

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 80



Jorge Vercillo

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 80



Bruno Sutter - 50 anos de Iron Maiden

Domingo, a partir das 19h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 70



"GIPSY KINGS" by Diego Baliardo com participação especial de Sidney Magal

Domingo, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 110



Espetáculos



"Descalços no Parque"

Sexta-feira, às 17h e 20h; sábado, às 16h e 20h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 25



"PIAF – Eu não me arrependo"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



"A Vida Passou Por Aqui"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213

Ingresso: a partir de R$ 65



"Confissões de Adolescente"

Sexta-feira, ás 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Ecovilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 70



"Morra, Amor"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Meno Male"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 73,68



"Extraviado 3.0 - Rindo Sem Desligar o Cérebro" com Thiago Chagas

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899, loja 213

Ingresso: a partir de R$ 30



"Mulheres em Turbulência" com Rodrigo Sant'Anna

Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474

Ingresso: a partir de R$ 50



"Deixa Que Eu Te Conto" com Flávia Reis e Ricardo Cubba

Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 63,15



Mais opções



Festival Arpoarte

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 21h

Local: Píer Mauá

Ingresso: grátis



Festival Cores da Saúde

Sexta-feira, a partir das 15h

Local: Santa Crus Shopping

Endereço: Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz

Ingresso: grátis



Festival Desapegue-se – edição Leopoldina

Sexta-feira, a partir das 17h

Local: Quadra da Comunidade da Caixa d'Água

Endereço: Rua Embuia, 20, Penha Circular

Sábado, a partir das 8h

Local: Horta Urbana do Posto XI

Endereço: Rua Leopoldina Rego, 700, Olaria

Domingo (grande encontro), a partir das 10h

Local: Arena Cultural Dicró

Endereço: Rua Flora Lobo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: grátis



Dia Nacional do Samba com minidesfiles e shows

Sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Cidade do Samba

Endereço: Gamboa, Zona Portuária (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)

Ingresso: grátis, com 1 kg de alimento não perecível



Inauguração da Árvore de Natal da Ilha do Governador

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador

Ingresso: grátis



Exibição dos documentários "Athos Bulcão" e "Júlio Paraty"

Sexta-feira, às 19h

Local: Capelinha — Escola de Artes Visuais do Parque Lage

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico

Ingresso: grátis (distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento)



Circo no Ato

Sábado, a partir das 11h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50, Centro

Ingresso: grátis e a partir de R$ 10



Bar do Zeca Pagodinho

Domingo, a partir das 12h

Local: Norte Shopping - 3º piso – Pátio NorteShopping

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi

Ingresso: couvert artístico R$ 30; buffet de feijoada (das 12h às 16h) R$ 70

Shows



Nilze Carvalho

Sexta-feira, às 15h

Local: Sesc Madureira

Endereço: Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira

Ingresso: grátis (retirada presencial, na bilheteria do Sesc Madureira, de terça a sexta, das 7h às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30)

Revelação

Sexta-feira, às 19h

Local: Brava Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 110

DJ Corello

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 40

Milton Guedes canta Lulu Santos

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 50

Groundation

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 140

Yan e Fabinho

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 50

Jazz no Sobrado

Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro

Ingresso: R$ 15

Clássicos do Brasil

Sábado, a partir das 19h; domingo, a partir das 17h

Local: Marina da Glória

Ingresso: a partir de R$ 210 (mais taxas)

"Crua: Jaloo Acústica"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 60

O Baile do Hamilton

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 80

Jorge Vercillo

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 80

Bruno Sutter - 50 anos de Iron Maiden

Domingo, a partir das 19h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n

Ingresso: a partir de R$ 70

"GIPSY KINGS" by Diego Baliardo com participação especial de Sidney Magal

Domingo, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 110



Espetáculos

"Descalços no Parque"

Sexta-feira, às 17h e 20h; sábado, às 16h e 20h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 25



"PIAF – Eu não me arrependo"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50

"A Vida Passou Por Aqui"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213

Ingresso: a partir de R$ 65

"Confissões de Adolescente"

Sexta-feira, ás 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: Ecovilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 70

"Morra, Amor"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25

"Meno Male"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 73,68

"Extraviado 3.0 - Rindo Sem Desligar o Cérebro" com Thiago Chagas

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899, loja 213

Ingresso: a partir de R$ 30

"Mulheres em Turbulência" com Rodrigo Sant'Anna

Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474

Ingresso: a partir de R$ 50

"Deixa Que Eu Te Conto" com Flávia Reis e Ricardo Cubba

Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 63,15



Mais opções

Festival Arpoarte

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 21h

Local: Píer Mauá

Ingresso: grátis

Festival Cores da Saúde

Sexta-feira, a partir das 15h

Local: Santa Crus Shopping

Endereço: Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz

Ingresso: grátis

Festival Desapegue-se – edição Leopoldina

Sexta-feira, a partir das 17h

Local: Quadra da Comunidade da Caixa d'Água

Endereço: Rua Embuia, 20, Penha Circular

Sábado, a partir das 8h

Local: Horta Urbana do Posto XI

Endereço: Rua Leopoldina Rego, 700, Olaria

Domingo (grande encontro), a partir das 10h

Local: Arena Cultural Dicró

Endereço: Rua Flora Lobo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: grátis



Dia Nacional do Samba com minidesfiles e shows

Sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h

Local: Cidade do Samba

Endereço: Gamboa, Zona Portuária (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)

Ingresso: grátis, com 1 kg de alimento não perecível

Rio WebFest 2026 — 12ª edição

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 18h30

Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira

Endereço: Avenida das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: grátis

Inauguração da Árvore de Natal da Ilha do Governador

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador

Ingresso: grátis

Exibição dos documentários "Athos Bulcão" e "Júlio Paraty"

Sexta-feira, às 19h

Local: Capelinha — Escola de Artes Visuais do Parque Lage

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico

Ingresso: grátis (distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento)

Quintal do Zé Gotinha

Sábado, das 9h às 17h

Local: Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS)

Endereço: Praça Marechal Âncora, 95, Centro

Ingresso: grátis



Circo no Ato

Sábado, a partir das 11h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50, Centro

Ingresso: grátis e a partir de R$ 10



Bar do Zeca Pagodinho

Domingo, a partir das 12h

Local: Norte Shopping - 3º piso – Pátio NorteShopping

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi

Ingresso: couvert artístico R$ 30; buffet de feijoada (das 12h às 16h) R$ 70