Minidesfiles das escolas de samba agitam o fim de semanaEduardo Hollanda / Rio Carnaval
O cantor e compositor Alemão do Cavaco recebe a plateia com animação, abrindo espaço para Dilsinho e seus grandes sucessos românticos, neste sábado. O auge da noite tem Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense. Neste mesmo dia, os portões serão abertos às 17h e haverá transmissão da final da Libertadores da América.
Já no domingo, a abertura fica por conta do jovem talento mangueirense Cacá Nascimento e do grupo Menos É Mais, destaque da cena atual do pagode nacional. A noite terá, ainda, Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira.
"Estamos muito felizes de poder realizar mais uma edição desse evento, que já entrou para o calendário dos apaixonados por Carnaval. Tenho certeza que todas as escolas vão fazer o melhor para proporcionar um grande espetáculo para o público. Será uma festa imperdível", afirma Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).
Em homenagem ao Dia Nacional do Samba, comemorado na próxima quarta-feira (2), cada escola do Rio desfila com mais de 400 pessoas e terá 40 minutos para se apresentar, além de dez minutos para fazer o "esquenta" da bateria.
Vão desfilar segmentos como baterias (e suas rainhas), intérpretes oficiais, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas e passistas. Velhas Guardas e alas de comunidade também se apresentam, ao som dos sambas-enredo do próximo Carnaval.
Festivais gratuitos
Com entrada gratuita, o público pode conferir o encontro entre diferentes expressões artísticas, saberes tradicionais e nomes reconhecidos da cena cultural, reunindo artistas, artesãos e coletivos de mais de 20 estados, incluindo representantes de comunidades indígenas e quilombolas.
Entre os destaques está o projeto Tingui, coletivo formado por artesãs quilombolas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Durante o evento, os presentes poderão acompanhar de perto o trabalho das participantes, que, além de produzirem peças artesanais, também são cantoras e darão voz a cantigas tradicionais enquanto trabalham ao vivo.
O Festival também contará com artistas populares consagrados, como o alagoano Ismael Rodrigues, filho de mestre Dedé, Francelino Mesquita, artista de Belém do Pará, com seus móbiles de miriti amazônico, e o escultor e mestre santeiro Josielton Ferreira, do Piauí.
Entre os nomes reconhecidos na cena cultural, o público poderá ver de perto a escultura "Teia do Bicho Tempo, Quark!", de Ernesto Neto; a exposição "Graça", do artista Vinicius Rosa Rios; arte ao vivo com o muralista John Bermond; a instalação "Mulheres Bordam Histórias", do artista Gringo Cardia em parceria com o Instituto Proeza, de Brasília; além de um desfile do estilista Ronaldo Fraga, em parceria com artesãs do Cariri paraibano, com a coleção em homenagem ao artista plástico paraibano Flávio Tavares por meio dos traços marcantes dos fios da renascença.
O evento também terá atrações artísticas, oficinas e musicais como roda de samba. O Grupo Arruda e do Samba Que Elas Querem, respectivamente, se apresentam na sexta e sábado. Encerrando em grande estilo, o Meu Samba é Assim e a Bateria da Mangueira marcam presença para animar a noite de domingo.
No domingo, a Carabele abre a programação de bandas com versões em folk rock de sucessos internacionais, seguida pela Pé de Cabra Rock Band. A Frog Legs passa pelo blues de Freddie King e T-Bone Walker e pelo rock sulista de Allman Brothers Band e Lynyrd Skynyrd. Já Mr. Severin reúne Led Zeppelin, Beatles e Baden Powell no mesmo repertório. O encerramento fica com a Zero Bala Blues Band, que leva ao palco músicas de nomes como Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC, Black Sabbath e Robert Cray.
Já no sábado, o público pode aproveitar oficinas de alimentação saudável e de permacultura e agricultura urbana na Horta Urbana do Posto XI em Olaria, na mesma região.
O grande encontro na Arena Cultural Dicró, Penha Circular, ocorre no domingo, com uma programação pensada em reunir toda a região. As atividades incluem feiras, atividade coletiva de Kung Fu, exibição de documentários, apresentação de capoeira com Grupo do Mestre Martin, roda de conversa apresentação de poesias, shows e mais.
Um dos destaques será a participação da mastologista Eliza Félix, que apresentará ao público informações sobre a prevenção do câncer de mama, de próstata e de pele. Segundo a produtora cultural Ana Brites, idealizadora e curadora do projeto, o câncer de mama e outras doenças não esperam uma campanha para aparecer. E, muitas vezes, podem se desenvolver sem apresentar sinais perceptíveis.
A proposta do evento é justamente dar continuidade à disseminação de informações sobre prevenção, ampliando o olhar para outras campanhas, como o Novembro Azul, dedicado à saúde do homem, e o Dezembro Laranja, voltado à prevenção do câncer de pele. Identificadas por cores, essas mobilizações desempenham um papel importante na conscientização e no incentivo a hábitos que valorizam a qualidade de vida.
"O Festival Cores da Saúde é um evento que reúne um arco-íris de diversidade e diferentes maneiras de conscientizar sobre prevenção, diagnóstico precoce, esclarecimento sobre tratamentos e quebra de tabus relacionados a diversas doenças. É um festival que, além de tudo, é um arco-íris, é luz", finaliza a Dra. Eliza, que será entrevistada por Ana durante o talk-show do evento.
Mais shows
O setlist estrelado é composto por "Que Nem Maré", "Fênix", "Homem-Aranha", "Monalisa", "Sensível Demais", "Final Feliz", "Encontro das Águas" e "Ela Une Todas as Coisas". O show também resgata canções mais recentes, como "Só Quem Ama", e traz uma nova leitura para a brasileiríssima e ambiental "Fenômenos da Natureza", ressaltando, na primeira parte, o lado mais nacional e telúrico do artista.
No palco, ao lado de Xande - que deixou o grupo em 2014 para seguir carreira solo - Mamute, sobrinho do cantor, assume os vocais representando a continuidade geracional do samba. Integrante do Revelação desde outubro de 2018, ele carrega no timbre e na interpretação a herança familiar e musical.
"Sofri muitas comparações, mas isso está no meu DNA. Meu jeito de cantar, meus trejeitos, tudo vem do meu tio, que é um pai pra mim. Aprendi desde novo com meu mestre", conta Mamute. E define o momento que vive agora: "Sou literalmente um fã que estará em cima do palco com seu ídolo."
Shows
Sexta-feira, às 15h
Local: Sesc Madureira
Endereço: Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira
Ingresso: grátis (retirada presencial, na bilheteria do Sesc Madureira, de terça a sexta, das 7h às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30)
Sexta-feira, às 19h
Local: Brava Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 110
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 140
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15
Sábado, a partir das 19h; domingo, a partir das 17h
Local: Marina da Glória
Ingresso: a partir de R$ 210 (mais taxas)
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 80
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 80
Domingo, a partir das 19h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 70
Domingo, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 110
Espetáculos
Sexta-feira, às 17h e 20h; sábado, às 16h e 20h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de R$ 65
Sexta-feira, ás 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 73,68
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899, loja 213
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 21h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 63,15
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 21h
Local: Píer Mauá
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 15h
Local: Santa Crus Shopping
Endereço: Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 17h
Local: Quadra da Comunidade da Caixa d'Água
Endereço: Rua Embuia, 20, Penha Circular
Sábado, a partir das 8h
Local: Horta Urbana do Posto XI
Endereço: Rua Leopoldina Rego, 700, Olaria
Domingo (grande encontro), a partir das 10h
Local: Arena Cultural Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular
Ingresso: grátis
Dia Nacional do Samba com minidesfiles e shows
Sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Cidade do Samba
Endereço: Gamboa, Zona Portuária (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)
Ingresso: grátis, com 1 kg de alimento não perecível
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador
Ingresso: grátis
Sexta-feira, às 19h
Local: Capelinha — Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico
Ingresso: grátis (distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento)
Circo no Ato
Sábado, a partir das 11h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50, Centro
Ingresso: grátis e a partir de R$ 10
Bar do Zeca Pagodinho
Domingo, a partir das 12h
Local: Norte Shopping - 3º piso – Pátio NorteShopping
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingresso: couvert artístico R$ 30; buffet de feijoada (das 12h às 16h) R$ 70
Shows
Sexta-feira, às 15h
Local: Sesc Madureira
Endereço: Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira
Ingresso: grátis (retirada presencial, na bilheteria do Sesc Madureira, de terça a sexta, das 7h às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30)
Sexta-feira, às 19h
Local: Brava Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 110
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 140
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15
Sábado, a partir das 19h; domingo, a partir das 17h
Local: Marina da Glória
Ingresso: a partir de R$ 210 (mais taxas)
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 80
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 80
Domingo, a partir das 19h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 70
Domingo, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 110
Espetáculos
Sexta-feira, às 17h e 20h; sábado, às 16h e 20h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de R$ 65
Sexta-feira, ás 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 73,68
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899, loja 213
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 50
Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 63,15
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 21h
Local: Píer Mauá
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 15h
Local: Santa Crus Shopping
Endereço: Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 17h
Local: Quadra da Comunidade da Caixa d'Água
Endereço: Rua Embuia, 20, Penha Circular
Sábado, a partir das 8h
Local: Horta Urbana do Posto XI
Endereço: Rua Leopoldina Rego, 700, Olaria
Domingo (grande encontro), a partir das 10h
Local: Arena Cultural Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular
Ingresso: grátis
Dia Nacional do Samba com minidesfiles e shows
Sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Cidade do Samba
Endereço: Gamboa, Zona Portuária (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)
Ingresso: grátis, com 1 kg de alimento não perecível
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador
Ingresso: grátis
Sexta-feira, às 19h
Local: Capelinha — Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico
Ingresso: grátis (distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento)
Circo no Ato
Sábado, a partir das 11h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50, Centro
Ingresso: grátis e a partir de R$ 10
Bar do Zeca Pagodinho
Domingo, a partir das 12h
Local: Norte Shopping - 3º piso – Pátio NorteShopping
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingresso: couvert artístico R$ 30; buffet de feijoada (das 12h às 16h) R$ 70
Shows
Sexta-feira, às 15h
Local: Sesc Madureira
Endereço: Rua Ewbank da Câmara 90, Madureira
Ingresso: grátis (retirada presencial, na bilheteria do Sesc Madureira, de terça a sexta, das 7h às 19h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h30)
Sexta-feira, às 19h
Local: Brava Arena Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 110
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 140
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15
Sábado, a partir das 19h; domingo, a partir das 17h
Local: Marina da Glória
Ingresso: a partir de R$ 210 (mais taxas)
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 80
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 80
Domingo, a partir das 19h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n
Ingresso: a partir de R$ 70
Domingo, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 110
Espetáculos
Sexta-feira, às 17h e 20h; sábado, às 16h e 20h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 25
"PIAF – Eu não me arrependo"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de R$ 65
Sexta-feira, ás 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 73,68
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899, loja 213
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 50
Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 63,15
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 21h
Local: Píer Mauá
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 15h
Local: Santa Crus Shopping
Endereço: Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 17h
Local: Quadra da Comunidade da Caixa d'Água
Endereço: Rua Embuia, 20, Penha Circular
Sábado, a partir das 8h
Local: Horta Urbana do Posto XI
Endereço: Rua Leopoldina Rego, 700, Olaria
Domingo (grande encontro), a partir das 10h
Local: Arena Cultural Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, s/nº, Parque Ary Barroso, Penha Circular
Ingresso: grátis
Dia Nacional do Samba com minidesfiles e shows
Sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h
Local: Cidade do Samba
Endereço: Gamboa, Zona Portuária (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)
Ingresso: grátis, com 1 kg de alimento não perecível
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 18h30
Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira
Endereço: Avenida das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingresso: grátis
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador
Ingresso: grátis
Sexta-feira, às 19h
Local: Capelinha — Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico
Ingresso: grátis (distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento)
Sábado, das 9h às 17h
Local: Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS)
Endereço: Praça Marechal Âncora, 95, Centro
Ingresso: grátis
Circo no Ato
Sábado, a partir das 11h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50, Centro
Ingresso: grátis e a partir de R$ 10
Bar do Zeca Pagodinho
Domingo, a partir das 12h
Local: Norte Shopping - 3º piso – Pátio NorteShopping
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingresso: couvert artístico R$ 30; buffet de feijoada (das 12h às 16h) R$ 70
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