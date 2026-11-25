Humberto Martins e Aline Müller protagonizam a peça 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra' - Divulgação

Humberto Martins e Aline Müller protagonizam a peça 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'Divulgação

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Publicado 25/11/2026 17:30





Com texto de Carlos Simões, autor da peça "Os Homens Querem Casar", o espetáculo acompanha o encontro entre um psiquiatra em crise e uma psicóloga e terapeuta sexual nada convencional. Acostumado a ajudar outras pessoas a lidar com questões emocionais, o médico se vê em uma situação na qual precisa procurar ajuda profissional. No entanto, a sessão acaba tomando rumos inesperados quando os problemas pessoais dos dois começam a se misturar.



Ao longo da história, conversas sobre sexo, desejo e conflitos familiares dão o tom da comédia, que também apresenta reflexões sobre ansiedade, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e depressão. A trama explora ainda as contradições de profissionais que dedicam a vida a cuidar da saúde mental de outras pessoas, mas também enfrentam dificuldades para administrar as próprias emoções.



Inspirada em histórias reais, a produção aposta em diálogos afiados e situações com as quais o público pode se identificar. A relação entre os protagonistas se desenvolve em meio a revelações surpreendentes e conflitos éticos, criando uma conexão improvável entre duas pessoas que, apesar de trabalharem diretamente com o comportamento humano, precisam lidar com suas próprias fragilidades.



A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões. Os dois conduzem a encenação, que tem duração de 70 minutos e classificação indicativa de 14 anos. A produção é de Antonio Adder, pela Playcine Produções.



A temporada acontece aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h, no Teatro das Artes, localizado no segundo piso do Shopping da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 52. Os ingressos custam R$ 80, com possibilidade de compra de meia-entrada. As entradas estão disponíveis pela O ator Humberto Martins está de volta aos palcos após mais de 15 anos longe do teatro. Ao lado da atriz Aline Müller, ele vive um psiquiatra em crise em "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra". Com humor ácido, a comédia retrata situações inusitadas, questões relacionadas à saúde mental, aos relacionamentos e aos conflitos emocionais. A montagem chega ao Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, para uma temporada entre os dias 2 e 31 de janeiro.Com texto de Carlos Simões, autor da peça "Os Homens Querem Casar", o espetáculo acompanha o encontro entre um psiquiatra em crise e uma psicóloga e terapeuta sexual nada convencional. Acostumado a ajudar outras pessoas a lidar com questões emocionais, o médico se vê em uma situação na qual precisa procurar ajuda profissional. No entanto, a sessão acaba tomando rumos inesperados quando os problemas pessoais dos dois começam a se misturar.Ao longo da história, conversas sobre sexo, desejo e conflitos familiares dão o tom da comédia, que também apresenta reflexões sobre ansiedade, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e depressão. A trama explora ainda as contradições de profissionais que dedicam a vida a cuidar da saúde mental de outras pessoas, mas também enfrentam dificuldades para administrar as próprias emoções.Inspirada em histórias reais, a produção aposta em diálogos afiados e situações com as quais o público pode se identificar. A relação entre os protagonistas se desenvolve em meio a revelações surpreendentes e conflitos éticos, criando uma conexão improvável entre duas pessoas que, apesar de trabalharem diretamente com o comportamento humano, precisam lidar com suas próprias fragilidades.A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões. Os dois conduzem a encenação, que tem duração de 70 minutos e classificação indicativa de 14 anos. A produção é de Antonio Adder, pela Playcine Produções.A temporada acontece aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h, no Teatro das Artes, localizado no segundo piso do Shopping da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 52. Os ingressos custam R$ 80, com possibilidade de compra de meia-entrada. As entradas estão disponíveis pela plataforma Divertix . Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 98283-4148.

Sinopse

Sexo, desejo e conflitos familiares dão o tom dessa comédia cheia de humor e situações inesperadas. Quando um psiquiatra, acostumado a cuidar dos problemas dos outros, entra em crise, acaba procurando ajuda justamente de uma psicóloga e terapeuta sexual nada convencional. Entre conversas sobre sexo, conflitos pessoais e revelações surpreendentes, os dois se envolvem em uma sessão cada vez mais divertida. No meio do colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável e transformadora. Afinal, quem precisa de terapia: o paciente ou a terapeuta?