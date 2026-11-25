Humberto Martins e Aline Müller protagonizam a peça 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'Divulgação
Com texto de Carlos Simões, autor da peça "Os Homens Querem Casar", o espetáculo acompanha o encontro entre um psiquiatra em crise e uma psicóloga e terapeuta sexual nada convencional. Acostumado a ajudar outras pessoas a lidar com questões emocionais, o médico se vê em uma situação na qual precisa procurar ajuda profissional. No entanto, a sessão acaba tomando rumos inesperados quando os problemas pessoais dos dois começam a se misturar.
Ao longo da história, conversas sobre sexo, desejo e conflitos familiares dão o tom da comédia, que também apresenta reflexões sobre ansiedade, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e depressão. A trama explora ainda as contradições de profissionais que dedicam a vida a cuidar da saúde mental de outras pessoas, mas também enfrentam dificuldades para administrar as próprias emoções.
Inspirada em histórias reais, a produção aposta em diálogos afiados e situações com as quais o público pode se identificar. A relação entre os protagonistas se desenvolve em meio a revelações surpreendentes e conflitos éticos, criando uma conexão improvável entre duas pessoas que, apesar de trabalharem diretamente com o comportamento humano, precisam lidar com suas próprias fragilidades.
A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões. Os dois conduzem a encenação, que tem duração de 70 minutos e classificação indicativa de 14 anos. A produção é de Antonio Adder, pela Playcine Produções.
A temporada acontece aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h, no Teatro das Artes, localizado no segundo piso do Shopping da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 52. Os ingressos custam R$ 80, com possibilidade de compra de meia-entrada. As entradas estão disponíveis pela plataforma Divertix. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 98283-4148.
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