Ney Matogrosso - Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2026 12:10

Conheça a Orquestra Maré do Amanhã

Serviço

Sob a regência do maestro Filipe Kochem e com arranjos assinados pelo maestro Raphael Muniz, o concerto contará com sucessos da trajetória de Ney, como “Sangue Latino” e “Fala”, da época dos Secos & Molhados, além de “Poema” e “Balada do Louco”.A apresentação marca mais um encontro da orquestra com grandes nomes da música brasileira. O grupo já dividiu o palco com Gilberto Gil e Anitta durante o Réveillon de Copacabana e integrou a programação do Palco Favela do Rock in Rio, em 2019.Fundada em agosto de 2010 pelo jornalista e maestro Carlos Eduardo Prazeres, a Orquestra Maré do Amanhã surgiu como uma iniciativa de formação musical para crianças e jovens do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.O projeto foi criado em homenagem ao pai do fundador, o maestro português Armando Prazeres, sequestrado e assassinado em 1999. Carlos Eduardo escolheu investir na educação musical como instrumento de transformação social na comunidade.Atualmente, a iniciativa atende mais de quatro mil alunos e oferece, além da formação musical, acompanhamento psicológico e ajuda de custo para auxiliar no desenvolvimento profissional dos jovens.Com sede própria desde 2018, o projeto reúne seis orquestras mirins, uma orquestra principal, a Camerata Jovem e coros infantil e juvenil. A instituição também mantém dois núcleos em Porto Trombetas, no Pará, voltados ao atendimento de comunidades ribeirinhas e quilombolas.Ao longo de 16 anos, mais de 17 mil crianças e jovens passaram pela iniciativa, que conquistou projeção internacional com apresentações em países da Europa, nos Estados Unidos e na China. Em 2023, a orquestra foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.2 de dezembro (quarta-feira)19h30Teatro AXIA Casa GrandeAvenida Afrânio de Melo Franco, 290 A, LeblonGratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria a partir das 17h30, por ordem de chegada e sujeita à lotação