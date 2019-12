Especial 'Amigos' chega hoje à programação da Globo

Rio - Quem não conseguiu ver ao vivo vai poder acompanhar pela TV hoje, às 22h20, após a novela 'Amor de Mãe'. O especial 'Amigos — A História Continua' traz a gravação do show de São Paulo (feito em setembro) da turnê que reúne no palco Chitãozinho & Xororó, Leonardo, e Zezé Di Camargo & Luciano. E que recorda a série de programas 'Amigos', que os cinco cantores (ao lado de Leandro, irmão de Leonardo morto em 1998) faziam há duas décadas.

O programa tem direção geral de Mario Meirelles e direção artística de LP Simonetti. Este último também é responsável pela direção da turnê, que ainda continua rodando o Brasil e passou pela Jeunesse Arena no dia 14 de dezembro.

"Havia muita história para contar, mas optamos por um espetáculo totalmente novo e moderno, com cara de 2019. Usamos muita tecnologia, mas mantivemos a emoção das canções e o reencontro dos Amigos", contou Simonetti, que manteve o repertório da época. "Na turnê são quase 40 canções, e eles relembram todos os sucessos daquela época, além de outros que vieram nos anos seguintes".

Os encontros para preparar os shows, garante Zezé di Camargo, foram bem divertidos.

"Existe uma característica bem marcante de cada um de nós já no ensaio. Xororó lidera o grupo, Leonardo descontrai e eu vou na onda de todos eles. Acho que absorvo um pouco de cada um e talvez na minha personalidade tenha um pouco de cada um. Tem o cronômetro do Luciano e do Xororó, tem a emoção do Chitão e a minha, tem a diversão do Leonardo... E, juntos, nós cinco temos a música pulsando em nossas veias, em nossos corações e em nossas almas", poetiza o autor de 'É o Amor'.

Homenagem

No programa, entre sucessos como 'É O Amor', 'Evidências' e 'Pense Em Mim', há novidades. O cenário da turnê tem o formato de uma letra 'A'. É a inicial do show, mas também é a letra que aparecia na camiseta do saudoso Leandro (como eram seis cantores, cada um usava uma camisa com uma letra da palavra 'amigos').

O motor da dupla Leandro & Leonardo é bastante relembrado e homenageado no show. Na hora em que o quinteto canta 'Mano', tributo a Leandro gravado por Leonardo em carreira solo, as vozes se unem à imagem do cantor que aparece num telão.

"Já fizemos grandes shows da turnê 'Amigos', todos memoráveis, mas este de São Paulo me deu uma baqueada quando fizemos a homenagem para o Leandro", conta Leonardo. O cantor ainda elege sua parte preferida do show. "É sempre especial pra gente quando subimos os cinco juntos para cantar. É a parte que eu mais gosto e acho que é também um dos momentos que o público mais gosta: a gente dividindo os microfones e as mesmas canções", conclui.

O programa tem a participação do maestro João Carlos Martins na música 'Fio de Cabelo', sucesso de Chitãozinho & Xororó. "Queremos levar para o especial essa sensação de proximidade com os cantores, de entrar dentro da sala de cada um. As lentes levam para dentro do palco, tornando a exibição na TV mais emocionante. A sensação vai ser como estar no melhor camarote do Brasil, no maior espetáculo sertanejo já realizado pelos cinco amigos", garante Simonetti.