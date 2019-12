Tem Roberto Carlos hoje na TV

Rio - "Com o novo especial, quero passar uma mensagem de agradecimento. Agradecer aos meus fãs. Muito obrigado por tudo, por essas coisa todas que tenho recebido de vocês durante todos esses anos da minha vida, desde que nasci - e olha que isto faz tempo, viu?", brinca Roberto Carlos, cujo especial anual vai ao ar hoje após 'Amor de Mãe', na Globo. O programa se chama 'Roberto Carlos - Além do Horizonte' e terá formato diferente.

Em vez de um show inteiro, como Roberto costuma fazer nos últimos anos, o especial reúne três shows, sendo dois internacionais. 'Além do Horizonte' exibe também momentos "na estrada": os bastidores de Roberto Carlos passando por Miami, Nova Iorque, Lisboa, Madri e Londres. O próprio Roberto narra os bastidores.

A última parte do especial foi gravada no final de novembro, na Ópera de Arame, em Curitiba. E nesse show, houve um encontro inédito entre Roberto e Erasmo Carlos. Além de cantarem sucessos, eles apresentaram 'Maria e o Samba', música feita por Erasmo no comecinho de sua carreira, e que costumava ser cantada por Roberto quando era crooner em boates de Copacabana. A canção está no EP que Erasmo lança ainda em dezembro, 'Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba?'. No repertório, ue tem mais de vinte músicas, há também canções como 'Esse Cara Sou Eu', 'Além do Horizonte', 'Emoções', 'Lady Laura' e outras.

"Fazer esse especial foi bom porque fizemos uma coisa diferente da que vínhamos fazendo. Eu estou cantado bastante em espanhol, um pouco em inglês, só não canto em francês porque não sou muito bom em francês", brincou Roberto no lançamento do filme 'Roberto Carlos em Jerusalém 3D'.

"A música, é claro, domina o especial, mas teremos também esse lado do bastidor, do Roberto em ensaios, chegando aos shows e contando como é a sua vida profissional", adianta o diretor artístico LP Simonetti, que assina o musical, com direção geral de Mario Meirelles. "É impressionante a disciplina e a disposição dele. Na Europa, ele fez quatro shows em cinco dias, em quatro países diferentes", comenta.