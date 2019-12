Rio - A CNN Brasil divulgou as primeiras fotos dos projetos dos cenários das sedes de São Paulo e Brasília. A previsão é que os ambientes sejam inaugurados em março de 2020, mesma data de estreia do canal.

O estúdio e a cenografia de um dos telejornais que será exibido no horário nobre está localizado no principal estúdio da Avenida Paulista, que tem 200 metros quadrados. O cenário desse programa conta com bancada inspirada em modelo da CNN americana, um dos switchers (sala de controles da TV) ao fundo e um grande painel de LED.



O cenário terá tomada de diferentes ângulos de câmeras, permitindo aos apresentadores e comentaristas que estejam posicionados na bancada ou em pé. O funcionamento da operação poderá ser acompanhando por quem estiver na Avenida Paulista, que terá no total quatro estúdios para transmissões ao vivo.



Em Brasília, a abertura de câmera do estúdio da CNN vai revelar a Esplanada dos Ministérios ao fundo, LEDs laterais e destaque para a bancada inspirada em traços marcantes dos trabalhos do arquiteto Oscar Niemeyer.



Até a estreia, mais de dez cenários estarão disponíveis para que a equipe de jornalistas da CNN. “Estamos muito perto de colocar a CNN no ar para os brasileiros e apresentar os projetos dos primeiros cenários é mais um importante passo para nós. Além dos estúdios, equipamentos de ponta, como câmeras, switchers e softwares de vídeo, que permitem a integração multimídia e a rapidez na informação, já desembarcaram no Brasil para a estreia do canal em março. Em breve, anunciaremos os outros cenários”, revela Douglas Tavolaro, CEO e sócio da CNN Brasil.