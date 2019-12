Rio - O Cultura Livre apresenta, neste sábado (21), o Especial de Fim de Ano com a cantora e compositora Elza Soares. No programa, ela divulga o seu disco mais recente, o Planeta Fome. Com presença da plateia, Elza interpreta canções de sucesso de seu repertório e conta detalhes sobre a construção do álbum. Apresentado por Roberta Martinelli, o Cultura Livre vai ao ar às 18h45, com reapresentação às terças-feiras, 23h45, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.



Além de cantar lançamentos como Se Acaso Você Chegasse, Menino/Brasis e Libertação, Elza apresenta músicas já consagradas como A Carne e Mulher do Fim do Mundo – ambas de outros trabalhos da artista. Ela, que foi eleita, em 1999, como cantora brasileira do milênio pela rádio BBC, também fala na edição sobre racismo e parcerias musicais.



O Cultura Livre ainda relembra trechos dos programas da TV Cultura MPB Especial e Ensaio, que contaram com a participação de Elza Soares em 1975 e 1991, respectivamente.