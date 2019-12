'Metrópolis' estreia série de reportagens sobre funk

Rio - O programa Metrópolis, da TV Cultura, estreia nesta sexta-feira (20) uma série de reportagens sobre o funk. O primeiro episódio abordará a origem e o sucesso atual do funk, que é muito mais do que um gênero musical. É um movimento popular que envolve comportamento jovem e geração de renda, além da cadeia artística envolvida. Os próximos episódios vão ar no domingo (22) e segunda-feira (23).



O Metrópolis saiu às ruas, da zona leste a zona sul de São Paulo, para conversar com quem vive, estuda, trabalha e documenta o funk. E apresentará na série de reportagens a origem, os gêneros e o que é o funk hoje: um ecossistema vivo e rico que já influencia artistas em outros lugares do mundo.



Apresentado por Adriana Couto e Cunha Jr., o Metrópolis vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h15, e aos domingos às 22h na TV Cultura. E pode ser acompanhado também no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.