Dandara ganha a 'Dança dos Famosos 2019'

Rio - Dandara Mariana foi a vencedora do quadro "Dança dos Famosos 2019", apresentado no "Domingão do Faustão". A atriz disputou, neste domingo (22), o primeiro lugar com Kaysar Dadour e Jonatan Azevedo, que ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Dandara Mariana descarta favoritismo. "Vivo cada etapa do jogo", diz
Dandara Mariana se destaca dançando funk na 'Dança dos Famosos'
Dandara Mariana na 'Dança dos Famosos'
Dandara (Dandara Mariana) em "Verão 90"