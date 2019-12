Mario Sergio Cortella é o entrevistado do Especial de Natal do #Provocações

Rio - Nesta terça-feira (24), Marcelo Tas entrevista o filósofo e professor Mario Sergio Cortella na edição natalina do #Provocações. No programa, ele explora temas como a diferença entre fama e importância, educação, paz e radicalismo. Vai ao ar às 22h15, na TV Cultura, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.



Na edição, Cortella – que foi sucessor de Paulo Freire na Secretaria Municipal da Educação de São Paulo – ainda fala sobre o legado do educador e conta como, provavelmente, ele encararia as críticas ostensivas destinadas a seu trabalho. “Paulo Freire não acharia estranho isso, (...) ele diria: ‘faz parte do processo de constituição de um debate’. Não há nenhuma obrigatoriedade de que gostem de Paulo Freire. (...) Ele diria: ‘faz parte, vamos debater. Em vez de me mostrar as armas, mostre-me seus argumentos’”, afirma o pensador.