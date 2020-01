Filhas de estrelas Globais são contratadas pela Record TV para nova novela bíblica

A Record tem aproveitado que a Globo não tem mantido o quadro de atores fixos e aproveitou para contratar um time de estrelas para sua próxima novela ‘Gênesis’. Assinada por Emílio Boechat, a nova trama bíblica trará no elenco Maria Maya, Antonia Morais e Isabel Wilker, em seus primeiros trabalhos na emissora de Edir Macedo.



As três são filhas de grandes nomes da TV e fizeram toda sua carreira na Rede Globo. Todas estavam há bastante tempo sem serem chamadas para novos projetos na emissora e então decidiram dar uma chance à concorrente.



Maria Maya é filha dos diretores Wolf Maya e Cininha de Paula, e neta do grande e saudoso humorista Chico Anysio. Seu último trabalho na TV foi em ‘Amor à Vista’ (2014). Antonia, é filha da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Morais. A primogênita do casal fez seu último trabalho na TV em ‘Rocky Star’ (2017). Já Isabel Wilker é filha do saudoso ator e diretor José Wilker. Suas últimas aparições na TV foram na novela ‘Haja Coração’ (2016) e no filme ‘Elis’, que a Globo exibiu em formato de série em 2019. Antonia fará o papel de Asenate, Maria dará vida a Kamesha e Isabel viverá Merianat.



Além do trio de atrizes de peso, a Record trará de volta a atriz Yana Sardenberg, que fez a novela ‘Apocalipse’ (2017) e Renato Rabelo que atuou em ‘O Rico e o Lázaro’ (2017). Além disso, a emissora de Edir Macedo trará um elenco de peso global para sua nova trama, como Oscar Magrini que interpretará Noé. Também estarão no elenco Pablo Morais (Segundo Sol), Vinicius Redd (Deus Salve o Rei), Bruna Altieri (Deus Salve o Rei), Caio Manhente (O Sétimo Guardião), Eline Porto (A Força do Querer), Marjorie Gerardi (Se Eu Fechar os Olhos Agora) e Eduardo Speroni (O Sétimo Guardião).



As gravações de ‘Gênesis’ já começaram e as primeiras cenas foram rodadas no Rio Grande do Sul. A história começará contando a vida de Adão e Eva. A previsão de estreia para a nova novela da Record está programada para abril de 2020.