Ex-mulher de Diogo Nogueira emociona Web ao falar sobre o cantor

Rio - Diogo Nogueira foi homenageado no primeiro "Arquivo Confidencial" do ano, no "Domingão do Faustão". O depoimento de sua ex-mulher, Milena, deixou os internautas emocionados. Ela fez questão de dizer que não ficou nenhuma mágoa e fez vários elogios ao cantor.

"Quero deixar muito claro que não existe mágoa nenhuma da minha parte. Para mim, o que ficou foram as coisas boas, a amizade. Às vezes sinto até falta de uma opinião por ter sido a pessoa que ficou todos esses anos opinando em tudo. A vida seguiu, mas quero aproveitar e dizer que estou aqui como sua amiga e que a nossa história de amizade continue", disse.

Nas redes sociais, o público comentou a maturidade do ex-casal. "Para uma ex fazer um depoimento desse aí, o Diogo Nogueira realmente deve ser um cara legal. Só não entendi ele não comentar da atual", disse uma pessoa.

"Diogo Nogueira no Faustão. A integridade masculina dele e o respeito pelas mulheres é algo de se admirar. Ele conseguiu ter um depoimento da ex e da atual no mesmo programa sem demonstração de rancor, ciúme ou outro sentimento medíocre destes que destroem relações até de amizade", comentou outro internauta.

"Pelas declarações da ex, da atual e da família, percebe-se que DIOGO NOGUEIRA é um grande HOMEM além de ser um grande artista! Admiro muito, parabéns!", elogiou um telespectador.