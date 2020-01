Boninho adianta que 'paredão' será diferente no 'BBB 20'

Rio - O "BBB 20" só estreia no dia 21 de janeiro, mas Boninho já está dando algumas dicas de mudanças no relality show. Nesta madrugada, o diretor postou um vídeo no Instagram e falou sobre mudanças no "paredão". "O paredão nunca mais será o mesmo. Um Paredão novo, que vai deixar todo mundo dividido nas decisões. Seu alvo pode virar seu inimigo em segundos", escreveu Boninho, na legenda.