Ana Maria Braga começa 'Mais Você' com música árabe e internautas perguntam: 'O Irã já invadiu o Brasil?'

Rio - Ana Maria Braga virou meme nas redes sociais mais uma vez. A apresentadora do "Mais Você" iniciou o programa desta quinta-feira com a música árabe "El Arbi", de Khaled, e os internautas — que andam fazendo várias piadas sobre uma possível Terceira Guerra Mundial — querem que a apresentadora seja a responsável por negociar a paz com o Oriente Médio.

No entanto, a escolha da música para iniciar o programa nada tem a ver com a "guerra" entre Irã e Estados Unidos. A produção do programa escolheu esta música porque o participante Rômulo, do "Jogo de Panelas", vai fazer um jantar com o tema "um mergulho no Oriente". É importante lembrar que o povo do Irã é majoritariamente formado pela etnia persa e não árabe.

Confira os memes: