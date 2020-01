Danadinho! Vocalista do Molejo faz pergunta ousada para Patrícia Poeta

São Paulo - O grupo Molejo foi a atração musical do “Encontro” desta sexta-feira (10) e, em um quadro em que os convidados discutiam sobre como demonstrar que está interessado em uma pessoa, Anderson Leonardo, vocalista do grupo acabou colocando Patrícia Poeta contra parede. Pega de surpresa, a apresentadora ficou visivelmente vergonhada.

Tudo começou com um convidado falando que curtia as fotos de biquíni das mulheres no Instagram para demonstrar que estava interessado nelas. O vocalista do Molejo aproveitou a oportunidade e perguntou para Patrícia Poeta: “Como é que a Poeta faz para mostrar que quer fazer poesia?”.



Todos, inclusive os demais convidados do programa, caíram na risada e a apresentadora ficou sem jeito. “Ué, é bom para saber”, falou o cantor. Tentando contornar a situação, André Curvello, que estava dividindo a apresentação com “Encontro” com Poeta, disse: “Como você daria bandeira, vai”.

A ex-âncora do “Jornal Nacional” decidiu responder a pergunta. “A curtida pra mim não representa nada, nem de sunga, nem de calção, nem de biquíni”, começou falando. “Não vou fugir da sua pergunta porque eu sou direta. Eu acho que você tem que ir mostrando aos poucos que você tem certo interesse. A pessoa puxa um papo, você responde”, acrescentou.

O vocalista do Molejo quis saber mais detalhes e perguntou se ela respondia por direct. “Que danado, quem entrevista aqui somos nós”, retrucou Patrícia Poeta que, para encerrar o assunto, completou dizendo que se alguém comenta uma foto que ela postou, ela apenas responde “obrigada” e acrescenta um emoji – nada de direct.