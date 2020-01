Elenco se reúne para lançamento de 'Salve-se Quem Puder'

Rio - O elenco de "Salve-se Quem Puder" se reuniu com a imprensa, nos Estúdios Globo, na noite desta terça-feira, para divulgar a novela. A trama vai substituir "Bom Sucesso" no horário das 19h, na Globo. Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva, as protagonistas da trama, prestigiaram o evento.

"Salve-se Quem Puder" vai contar a história de Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada), que precisarão ingressar no Programa de Proteção à Testemunha e mudar de vida após presenciarem um crime. Não bastasse encarar essa mudança, elas ainda enfrentarão um furacão em Cancún, no México, onde tudo acontece.

"O que mais me instiga é fazer comédia novamente. Eu venho me divertir, estava morrendo de saudade! Estou amando voltar a esse universo", disse Deborah Secco ao "GShow".

"Estou muito animada! É uma novela cheia de histórias, totalmente diferente. Estou muito feliz em estar compondo essa história junto com as meninas. A Kyra é uma menina muito leve, ela tem uma alma muito jovem. O que eu mais gosto dela é que inicialmente ela é muito patricinha e, do nada, ela tem que se deparar com coisas de fora da realidade dela", afirmou Vitória Strada.

"É uma novela muito divertida, para cima, leve. É aquela em que o público vai se distrair mesmo. Ao mesmo tempo eu gosto de estar envolvida porque tem uma mensagem muito forte, que é como você se comportaria se a vida te desse um 360º. Todo mundo passa por um furacão na vida que não tem jeito, tem que encarar mesmo", disse Juliana Paiva.