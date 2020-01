Dony de Nuccio avalia carreira no telejornalismo: 'conheci o mel e o fel'

Rio - Com passagens marcantes pela TV Globo e Globo News, o jornalista Dony De Nuccio se destacou bastante em 2019. Dony acabou se vendo em uma polêmica com sua saída conturbada da rede Globo. Pronto para novos desafios após sair da emissora carioca, De Nuccio conversou com o site Observatório da TV, onde contou como está o andamento das negociações com o SBT.

“O SBT é uma empresa que admiro de longa data. Tem profissionais talentosos, um clima espetacular, um dono que é a maior referência da comunicação do País e um público fiel. Estamos conversando. Se vai dar namoro, casamento ou só amizade, o tempo dirá”.

Logo após seu pedido de demissão, o jornalista afirmou que não demorou muito para receber ligações de outras emissoras. ”Depois de sair da Globo fui procurado por todas as principais emissoras de TV. Fiquei surpreso e agradecido pelo carinho e pela acolhida tão calorosa.”

Ainda falando sobre sua saída da Globo e como avaliava seu pedido de demissão, ele desabafou: “No telejornalismo conheci o mel e o fel. O lado mais bonito e o mais podre dos bastidores da televisão. Foi lá que construí uma carreira incrível e vi desejos de infância se tornando realidade. Mas foi lá também que vivi o ataque mais injusto e canalha que presenciei em 8 anos de televisão. Invasão de privacidade, montagem de dossiê, quebra de sigilo fiscal, vazamentos seletivos. Nunca imaginei que estratégias desse tipo fossem usadas contra mim, muito menos que encontrassem respaldo em veículos de imprensa. Se aplicassem a todos os critérios que usaram para me julgar, não sobraria apresentador em bancada de telejornal para ler as notícias”.