Pedro Cardoso será entrevistado no 'Provocações'

Rio - O #Provocações desta terça-feira (21) conta com a presença do ator, roteirista e militante Pedro Cardoso. No programa, Marcelo Tas bate um papo honesto e cheio de provocações com o artista, que afirma não aguentar mais ser lembrado por seu papel na série "A Grande Família", na qual interpretou o personagem Agostinho Carrara.



Ao longo da edição, eles conversam um pouco sobre o começo da carreira de Cardoso no teatro e sobre a fama do ator de não levar desaforo para casa. Além disso, ele ainda comenta questões polêmicas acerca do atual momento do País: “a diferença de pensamento é interpretada como uma ameaça à própria sobrevivência daqueles que estão do lado de cá”.



Pedro conta também sobre sua relação com o palco: “é o lugar onde as minhas angústias ficam suspensas. É por isso que eu gosto tanto do palco. Ali, tudo se move (...) no palco eu sou uma internet sem fio (...) o verdadeiro wireless”.



O #Provocações vai ao ar na tela da TV Cultura, no canal oficial do programa no YouTube e no aplicativo Cultura Digital às 22h15.