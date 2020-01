Sophia Abrahão fará parte do elenco da série 'As Five'

São Paulo - Sophia Abrahão carimbou o nome na série "As Five", o novo projeto da Globoplay. Com previsão de lançamento para 2020, será um spin- off de "Malhação- Viva a Diferença".

A história mostrará o reencontro das cinco amigas - Keyla (Gabriela Medvedovski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira) e Benê (Daphne Bozaski) - após ficarem 10 anos distantes. Já adultas, elas enfrentarão novos dilemas e conflitos. Cada uma tomou um rumo na vida, mas uma triste notícia promove a retomada do convívio, em São Paulo. Sophia será Dani Junqueira.

Vale lembrar que a atriz e apresentadora tem um podcast no Spotify, chamado "PodChegar", um projeto de incentivo à leitura, no qual todo mês os inscritos selecionam uma obra e participam de um clube do livro.