Atores de 'Bom Sucesso' se despedem da trama: 'parece mentira'

Rio - Na sexta-feira (24), vai ao ar o último capítulo da novela ‘Bom Sucesso’, da Globo. Com uma grande audiência na emissora, a trama das 19h, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, abordou temas relevantes e educativos como a importância da leitura, a inclusão dos negros e a diversidade sexual.

‘Bom Sucesso’, sem dúvida, foi uma novela que conquistou o público por tratar de assuntos atuais e do cotidiano de forma leve e esclarecedora. Em sua retal fina, os atores do folhetim já estão de coração partido com término e usaram suas redes sociais para se despedir dos amigos que fizeram durante as gravações.

Antônio Fagundes, que viveu o Sr. Alberto, publicou uma foto em seu perfil no Instagram onde aparece com Grazi Massafera, protagonista da novela, em uma das cenas finais e escreveu: “Caminhando pro final com muito brilho #bomsucesso”

A Gisele, personagem vivida por Sheron Menezzes, fez um post onde relembrou quando contracenou com o Fagundes em Duas Caras, em 2007. “Eu me lembro quando, há dez anos, me disseram que eu faria a filha de Antonio Fagundes na novela Duas Caras… Nossa… eu me tremi toda. Não estava preparada para estar tão perto de alguém que eu admirava… perto não, colada… (e claramente ainda não estou)… Eu observei muito, aprendi muito”, começou a gata. “Dez anos separam essas fotos. Dez anos que só fizeram meu carinho aumentar. Amo o Fafá… uma vez filha, para sempre filha. Papai, você é incrível! Amo você e meus hermanos e mesmo longe me sinto perto”, terminou escrevendo. “PS: O tempo me caiu bem não? Hahahahha”, brincou Sheron.

David Junior, o Ramon na trama, compartilhou uma foto com parte do elenco da novela e na legenda falou sobre os temas importantes que ela abordou. “Parece mentira que num mundo onde o preconceito impera nos cargos de poder, tenhamos um projeto inclusivo como esse.E isso se dá graças a parceiros como @rosanesvartman e @luizhrios , que abraçaram o @paulohalm com a ideia de quebrar esse paradigma social e produzir uma novela tão rica de personagem diversificados, falando sobre nosso cotidiano suburbano, de forma tão amável e leve. Tivemos encontros profissionais incríveis; pude trabalhar com @jefersondebr, um diretor que admiro a tanto tempo e que agora não largo nunca mais, além de todos os outros que já passaram pela minha vida e que tenho um carinho imenso. A todxs que fizeram parte desse projeto o meu muito obrigado. #bomsucesso será um marco histórico e não desejo nada menos que isso para nossa dramaturgia brasileira. Como diz nosso GIGANTE das telenovelas e agora com Instagram @antoniofagundes…AVANTE! #bomsucesso #ubuntu #serendipidade”

Já Rômulo Estrela, que interpretou o Marcos em Bom Sucesso, escreveu e seu perfil no Instagram: “Essa foto a gente fez logo depois de gravar uma das cenas mais lindas dessa novela pra mim. O time não tá completo mas segue bem representado. Um viva à literatura e seus personagens inesquecíveis!!”.