Rio - A TV Cultura celebra, neste sábado (25), o nascimento de Tom Jobim com o especial "Tom Jobim – As Nascentes". Gravado em 8 de março de 1993, na casa do compositor, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o programa tem direção de Fernando Faro e traz o músico bastante informal, ao piano, no estúdio de sua casa que tem ao fundo a floresta da Tijuca e vista para o Cristo Redentor, cenário que o inspirou em várias composições.



Na edição, o músico fala da família, relembra passagens da infância, fala do pai, Jorge Jobim, que não conheceu, e da mãe, Nilza. Conta quando chegou o primeiro piano em casa e que, aos 14 anos, já tocava de ouvido. Jobim fala da admiração que tinha por Villa-Lobos e Pixinguinha, e mostra um cartão que recebeu de Carlos Drummond de Andrade, dizendo que quem fazia letras como ele não necessitava de nenhum parceiro. Esta declaração é ilustrada com cenas do programa MPB Especial, de 1973, com Elis Regina cantando Águas de Março. Tom fala também de Radamés Gnatalli, conta que gravou várias músicas de Ary Barroso e relembra com carinho a parceria com Vinicius de Moraes.



O especial apresenta ainda trechos do filme Orfeu do Carnaval, dirigido por Marcel Camus, baseado na peça que ganhou vários prêmios em Cannes e Oscar de melhor filme estrangeiro. Traz também imagens do cantor interpretando Se Todos Fossem Iguais a Você, com Vinicius de Moraes, e Garota de Ipanema, com Frank Sinatra. No final do programa, Jobim fala do amigo Chico Buarque.



O especial "Tom Jobim – As Nascentes" vai ao ar na TV Cultura, às 22h.