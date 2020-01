Rio - Neste clima de férias, a MTV acaba de anunciar a estreia do TOP 20 de Verão. Leo Picon retorna no comando do programa, em novo dia e horário: toda segunda-feira, a partir das 18h30. A estreia será no dia 27 de janeiro e promete uma playlist com o mood da estação: muita praia, sol, piscina e alto astral.



Em meio a essas novidades, Picon trará a seleção de videoclipes nacionais e internacionais mais votados pela audiência, através do site da MTV Brasil. Nesta série especial com 10 episódios, o apresentador receberá sempre um convidado especial para participar do programa.



"Quando vimos o Leo Picon no De Férias Com o Ex Brasil: Celebs, avaliamos que renderia algo interessante tê-lo como apresentador de algum programa relacionado a música no canal. A frente do MTV TOP 20, ele se conectou com a marca e com a audiência de maneira plural e irreverente. Nesta nova edição temática de verão a expectativa é que o sucesso seja ainda maior", diz Tiago Worcman, Vice Presidente Senior de Música e Entretenimento da Viacom América Latina.



O MTV TOP de Verão é assim: semanalmente, o canal publica no site uma lista temática com 30 videoclipes, a audiência vota em seus preferidos e os 20 vídeos mais votados desta lista são exibidos na MTV. Nesta semana, os artistas brasileiros e gringos mais bombados do momento não deixarão de aparecer na lista de votação: Dua Lipa, Pabllo Vittar, Iza, Anavitória, Taylor Swift e muitos outros.