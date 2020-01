Jornalista da Globo Guga Chacra surge descabelado ao vivo e culpa gelo seco

Durante uma transmissão ao vivo, na última quinta-feira, o correspondente internacional da Globo em Nova York Guga Chacra apareceu completamente descabelado. Os internautas não perdoaram em logo começaram as zoações com o penteado do jornalista.

O caso foi tão surpreendente que logo entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Curiosos, os usuários quiseram saber o que tinha acontecido com o cabelo do jornalista. "Virou cosplay do Piu-Piu Monstro?", questionou um.

Segundo o correspondente, o que deixou seu cabelo naquele estado foi o cloro da piscina que deixou seus fios ressecados e, pasmem, gelo seco.

"Enfim, nado todos os dias, o cloro danifica, passo shampoo, condicionador, seco com toalha e arrumo com a mão. Desde pequeno na natação e no polo. Dito isso, ontem alguém esqueceu gelo seco na pia da cozinha do trabalho. Fui lavar uma maçã e veio a fumaça pouco antes de entrar no ar", informou Guga.

Guga chacra

Governo Dilma

Guga chacra

Governo Bolsonaro pic.twitter.com/k7ZBkSF3Ss — Edson Valentim (@valentim42) January 24, 2020

Guga Chacra precisa de férias pic.twitter.com/Tlx2qjPPl0 — TYLER, O CRIADOR (@sarajfreire) January 24, 2020