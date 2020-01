CNN Brasil posta foto de todos os seus âncoras reunidos

Rio - O perfil do canal CNN Brasil no Instagram postou uma foto em que todos os âncoras da emissora aparecem reunidos.

Na imagem aparecem Reinaldo Gottino, Amábyle Sandri, Diego Sarza, Mari Palma, Kenzo Machida, Taís Lopes, Evaristo Costa, William Waack,Cris Dias, Monalisa Perroni, Cassius Zeilmann, Daniela Lima, Daniel Adjuto, Phelipe Siani e Luciana Barreto.

"No meio de tanta gente incrível, até coloquei a mãozinha no queixo para fingir uma 'elegância'", brincou Mari Palma ao repostar a imagem nas rede sociais. "Contagem regressiva com friozinho na barriga e foto oficial do timaço", disse Cris Dias.

No Twitter, no entanto, os internautas reclamaram da falta de negros entre os apresentadores da emissora. "Até a CNN Suécia deve ter mais negros", ironizou uma pessoa. "Vocês cobrando mais negros na CNN, eu é que não quero pretos perto do William Waack", disse outra internauta.