'Salve-se Quem Puder' teve 32 pontos no Rio na estreia

Rio - 'Salve-se Quem Puder', nova trama das 19h da Globo, estreou nessa segunda-feira com 32 pontos no Rio e 28 em São Paulo, segundo a emissora. Nos primeiros capítulos, a atriz Alexia (Deborah Secco), a decoradora Kyra (Vitória Strada) e a camareira e estudante Luna (Juliana Paiva) conhecem-se em Cancún após o avião em que elas estavam fazer um pouso forçado e, entre outras aventuras.

O site 'Notícias da TV' explica que o começo da história traz as três no estilo do filme 'As Panteras', com perseguição, acidentes e muita confusão. O autor Daniel Ortiz pediu para o diretor artístico Fred Mayrink imprimir um tom de thriller de suspense nas sequências. As personagens têm que enfrentar um furacão e fugir dos assassinos de Vitório (Ailton Graça) após testemunharem a morte do juiz. Elas entrarão para um programa de proteção à testemunha ao procurarem o consulado brasileiro no México. "É uma temática interessante, que não é vista em novelas, e que proporciona muitas viradas na história", avisa Ortiz.