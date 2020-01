Programa de Fernanda Gentil não deslancha e preocupa Globo

São Paulo - O ‘Se Joga‘, novo programa da Globo, que é comandado por Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás, foi lançado há pouco tempo, completará quatro meses nesta quinta-feira, mas já é uma preocupação da emissora.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do UOL, o motivo dessa preocupação é o fato do programa ainda estar muito longe de apresentar os resultados que eram esperados. Apesar desses problemas, a desistência da atração é uma hipótese que não passa pela cabeça de ninguém nos bastidores da Globo.

O que deverá ser feito nos próximos programas são correções e novas experiências. Uma das possibilidades é a inclusão de Dani Calabresa. A presença de outras atletas da casa não está descartada.