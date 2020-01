Festival 'Planeta Atlântida' será transmitido ao vivo pelo Globoplay

Rio - Durante a próxima sexta e sábado, dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o maior festival de música do sul do país chegará a sua 25ª edição levando para a Saba, na Praia de Atlântida, shows de 51 atrações. Quem não puder curtir a festa diretamente do litoral gaúcho também poderá acompanhar a transmissão ao vivo no Globoplay. O sinal gratuito será disponibilizado para assinantes e não-assinantes durante os dois dias do megaevento e poderá ser acessado em qualquer lugar do mundo.



Pelo aplicativo e site do Globoplay, o público poderá acompanhar todas as apresentações do Palco Planeta em tempo real, vendo Vitor Kley, Kevinho, IZA, Luan Santana, Dilsinho e Dennis DJ na sexta-feira; e Melim, Natiruts, Dado & Bonfá tocam Legião Urbana, Anitta, Gustavo Lima, Alok e KVSH no sábado.

O canal também mostrará flashes dos shows do Palco Atlântida e terá conteúdos e entrevistas exclusivas ao vivo com os artistas em bate-papos comandados pelos comunicadores Juju Massena, Luciano Potter e Porã Bernardes.



Confira a lista completa com os dias, horários e palcos das apresentações:



Sexta-feira, dia 31 de janeiro

Palco Planeta

19:00 – Neto Fagundes

19:10 – Vitor Kley

20:30 – Kevinho

22:00 – IZA

23:30 – Luan Santana

01:00 – Dilsinho

02:30 – Dennis DJ



Palco Atlântida

18:20 – Gabriel Elias

19:40 – Di Ferrero

21:00 – Luísa Sonza

22:10 – 3030

23:30 – Lagum

01:00 – Kevin O Chris

02:20 – Don Diablo



Palco Planeta Beat recebe Rap in Cena

17:00 – DJ Coch

17:30 – DJ Saulit

18:00 – DJ Tito Veloso

18:30 – Batalha Aldeia versus Olimpo

19:30 – DJ Milkshake

20:00 – Rafo

20:30 – Zifi

21:00 – Poesia + Grafite ao vivo do SIK011

21:10 – DJ Tito Veloso

21:40 – Laypold

22:00 – Nicolas Walter

22:30 – Cristal

22:50 – Poesia

23:00 – Batalha Aldeia versus Olimpo

23:30 – DJ Saulit

00:00 – Hot Players

00:30 – Sifra

01:00 – Dropping

01:20 – DJ Coch

02:00 – Sidoka

03:00 – DJ Milkshake



Sábado, dia 1º de fevereiro

Palco Planeta

18:30 – Melim

19:50 – Natiruts

21:30 – Dado & Bonfá tocam Legião Urbana

23:00 – Anitta

00:30 – Gusttavo Lima

01:50 – Alok

03:10 – KVSH



Palco Atlântida

18:20 – Jão

19:40 – Fresno

21:00 – Nenhum de Nós

22:20 – Poesia Acústica

23:30 – Matuê

00:50 – Vitão

02:20 – Raimundos



Palco Planeta Beat recebe Baile Funk

17:00 – Syon

18:00 – Fô

18:45 – Heitor

19:30 – Mari Krüger

20:15 – DJ Chernobyl

21:15 – Johnny420

22:15 – ADR

23:00 – Ariel B

00:30 – Lilo

01:30 – Khalif