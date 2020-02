Faustão homenageia Ana Maria Braga no 'Domingão': 'você vai virar o jogo'

Rio - Fausto Silva homenageou no último domingo (2), em seu programa “Domingão do Faustão”, da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga, que anunciou recentemente que está lutando contra um câncer no pulmão.

Faustão disse que está torcendo pela colega de emissora de quem é amigo pessoal há muitos anos.”Pra quem, como eu, conhece a sua história, não tenho dúvidas que você vai virar o jogo de novo. O desafio que for, a tua história vai te inspirar e todo mundo vai estar rezando, torcendo e fazendo de tudo para você superar mais essa etapa da sua luta pela vida. Um beijo, Aninha”, disse ele que foi muito aplaudido.

Desde que revelou a doença, Ana Maria Braga está recebendo o apoio e mensagens de conforto de diversas pessoas como fãs, telespectadores e amigos famosos.

Para deixar todos confortados e mostrar que está lidando da melhor forma com esse problema de saúde, na semana passada, ela usou seu perfil no Instagram para tranquilizar e agradecer por tantas demonstrações de carinho.

“Nossa mente comanda nosso corpo! Eu agradeço a todos pelas inúmeras demonstrações de carinho! Não se preocupem, vai ficar tudo bem”, escreveu a loira da legenda da foto.