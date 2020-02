Dony De Nuccio deverá comandar reality de empregos no SBT

Rio - Dony De Nuccio deixou a Globo em agosto do ano passado, e o seu destino poderá ser o SBT. O apresentador iniciou conversas com a emissora no fim do ano passado, e agora elas foram retomadas. As informações foram divulgadas pelo colunista Fefito, do UOL.

Dony deve comandar um reality show que ajudará desempregados a encontrar vagas no mercado de trabalho, além disso, ele dará dicas de investimento financeiro.

O programa do SBT seria próximo ao ‘O Aprendiz’, porém, mais voltado para as camadas mais populares da sociedade. A ideia do novo projeto chamou atenção de um banco e uma empresa financeira que surgem como possíveis anunciantes.

Para que o projeto realmente saia do papel e ganhe vida, todos os anunciantes precisam estar acertados. Por isso, Dony aguarda retorno de Silvio Santos de suas férias nos Estados Unidos para ter uma nova reunião e que especula-se que seria definitiva, e assim o programa poderia ganhar até uma possível data de estreia.

Enquanto não há uma definição, Dony tem dividido o comando de uma plataforma de investimentos, junto com Samy Dana, ex-Globo News. A participação de Samy no projeto de Dony no SBT não está descartada.