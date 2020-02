MultiRio estreia novo programa sobre o Rio de Janeiro

Rio - A MultiRio vai estrear, na próxima segunda-feira (10), o programa "Visões do Rio". A atração semanal tem um formato talk-show e trará entrevistas com personalidades da história, da cultura, da política e da educação, que têm grande ressonância na cidade do Rio e no país.

Em 12 episódios de 30 minutos, o jornalista e apresentador Sidney Rezende bate um papo descontraído e dinâmico com esses importantes personagens da nossa atualidade, que trazem seus diferentes olhares sobre as maravilhas, desafios e multiplicidades que compõem a geografia carioca.

O primeiro convidado será o dançarino Carlinhos de Jesus. Também participarão da atração o cantor Roberto Menescal e o arquiteto Sérgio Magalhães.

Evento de lançamento

Para marcar o lançamento do programa, a emissora irá realizar um evento no Palácio da Cidade. Além do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vão estar presentes o presidente da MultiRio, Cláudio Elias, a secretária municipal de Educação, Talma Romero Suane, o secretário municipal de Cultura, Adolfo Konder, e o apresentador Sidney rezende.

O "Visões do Rio" pode ser assistido, a partir das 21h, no canal 26 e 526 da Net ou através do canal do Youtube da Multirio (www.youtube.com/multiriosme). Os episódios também ficarão disponíveis no Portal MultiRio (www.multirio.rj.gov.br).