No 'Encontro', Fátima Bernardes repudia atitude de Bolsonaro e defende repórter

Rio - Fátima Bernardes resolveu se posicionar ao falar de um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (19). Após mostrar um trecho da entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro diz que a repórter da Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello queria “dar o furo” com uma conotação sexual, a apresentadora demonstrou repúdio.“É muito triste ver o presidente do nosso país com uma declaração como essa, tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista respeitada. Mas aqui no nosso país, infelizmente, nós mulheres vivemos lutando por espaço e respeito”, começou dizendo Fátima Bernardes.A apresentadora acrescentou que uma declaração como essa deixa não só ela, mas todas as mulheres indignadas. “A gente vê um ataque como esse partindo da pessoa que tem o posto mais importante [do Brasil]. Ele se esquece que governa para todas as mulheres e para todos os homens e que o comportamento dele serve de exemplo para todo mundo nesse país”, concluiu.