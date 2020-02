Larissa Manoela é contratada pela Rede Globo

São Paulo - Parece que a Maria Joaquina cresceu mesmo e Larissa Manoela vem com tudo pro elenco da Globo! A atriz, que já vez várias novelas infantis no SBT, entre elas "As Aventuras de Poliana", que ainda está no ar, virou uma estrela global e postou a conquista em seu Instagram na tarde desta quarta-feira (19).

Galeria de Fotos Atriz tem 19 anos Reprodução / Instagram Larissa Manoela Rodrigo Takeshi/Divulgação Atriz completa 19 anos neste sábado Reprodução / Instagram Larissa Manoela posa de biquíni no Instagram Reprodução/Instagram Larissa Manoela Reprodução Larissa Manoela Ag. News Larissa Manoela Reprodução do Instagram Larissa Manoela Reprodução do Instagram Larissa Manoela reprodução instagram Larissa Manoela Ag. News Look de Larissa Manoela para a pré-estreia de 'Alladin' Reprodução Internet Larissa Manoela Patricia Devoraes/AgNews Larissa Manoela Patricia Devoraes/AgNews Larissa Manoela mostro como sua fisionomia mudou ao aceitar o desafio Instagram Larissa Manoela. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Larissa Manoela Reprodução Internet

"NA TELA DA TV NO MEIO DESSE POVO, A GENTE VAI SE VER NA GLOBO!!!", escreveu Larissa Manoela na legenda da foto. Nos comentários, o consagrado ator Selton Mello, que não esconde de ninguém que adora o trabalho da atriz desde o filme "O Palhaço", comentou: "sempre juntos ️ desejo coisas lindas em sua nova etapa da vida".



No Twitter, Larissa também comemorou: "Feliz demais com essa nova fase! Grata por todas as oportunidades que venho tendo ao longo da minha vida! Não tenho dúvida de que 2020 será um grande ano. Obrigada a todos que torcem por mim!"