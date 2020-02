Fátima Bernardes dança 'Tudo Ok' e internautas piram

São Paulo - Fátima Bernardes resolveu dançar a música Tudo Ok – que promete ser a grande sensação do carnaval 2020 – no “Encontro” desta sexta-feira (21). A performance da apresentadora ganhou as redes sociais e virou meme. Isso porque, um trecho da música diz o seguinte: “Brota no bailão pro desespero do seu ex”.

Rapidamente, as pessoas começaram a brincar com o fato do ex de Fátima Bernardes ser o jornalista William Bonner. Diversos memes surgiram e estão bombando nas redes sociais. “Sextou sem limites pra desespero do seu ex. Fátima ícone”, escreveu um seguidor no Twitter. “Eu vivi pra ver a Fátima dançando ‘Tudo Ok’ e ainda metendo o brega funk”, comentou mais um.

Fátima Bernardes (@fbbreal) vem mostrar que, além do cabelo, da maquiagem, da unha e da sobrancelha, o gingado também está OK!



O hit do carnaval fez sucesso no #Encontro! Vem dançar com a gente pic.twitter.com/Q5nKWMyLSx — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) February 21, 2020

Veja algumas reações:

Brota no bailão pro desespero do seu ex. #encontrocomfatima

O Ex: pic.twitter.com/b4REoId3Zi — Fer Nandes.AM (@AmandaF80645452) February 21, 2020

A Fátima Bernardes dançando TUDO OK é ótimo adoroooo a ironia kkkkkk #Encontro pic.twitter.com/a0eTPFw309 — ru i va (@jojoopaiva) February 21, 2020

Uma bb dessa nunca mais ele vai ter KKKKKKKKK #encontro pic.twitter.com/7HYwekf9QZ — Amanda (@bi_sexxy_uau) February 21, 2020

Fátima Bernardes dançando Brota no Bailão pra Desespero do meu Ex hahahhahah #Encontro #FatimaBernardes pic.twitter.com/rtcsfeLLio — Andréia Nobre (@andreiaveloso) February 21, 2020

Fátima Bernardes dançando "Brota no bailão pro desespero do seu ex" no Encontro.



O ex: pic.twitter.com/mB2Ob5IrRY — William De Lucca (@delucca) February 21, 2020