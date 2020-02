No 'Se Joga', Bianca Andrade fala sobre volta com Diogo Melim: 'o que tiver que ser será'

Rio - Bianca Andrade participou do "Se Joga" desta quinta-feira (27) e durante sua aparição no programa a influencer comentou se reatou com Diogo Melim.

"A gente não conversou muito ainda. Assim que eu tiver tempo...", disse, um pouco constrangida.

Galeria de Fotos Bianca Andrade e Guilherme Reprodução de internet Diogo Melim e Bianca Andrade estão namorando Reprodução Internet Bianca Andrade revê e comenta todos os momentos polêmicos, após sua eliminação do 'BBB20' Reprodução de vídeo Bianca Andrade, a Boca Rosa, no 'Se Joga' Reprodução TV Bianca Andrade revê momentos no 'BBB 20' Reprodução Convidada da 'Rede BBB' e do 'Mais Você', Bianca pôde rever seus momentos polêmicos na casa Globo/Victor Pollak Bianca Andrade nos bastidores do 'Mais Você' Divulgação / TV Globo Bianca e Manu comendo geleia de mocotó no 'BBB20' Reprodução/TV Globo Gabi Martins e Bianca Andrade conversam no BBB Reprodução de internet Bianca Andrade pede desculpa a Gabi: 'erro muito grande' Reprodução Bianca Andrade, a Boca Rosa do 'BBB 20', da Globo Globo/Victor Pollak Bianca Andrade Globo/Victor Pollak Bianca Andrade, a Boca Rosa no 'BBB 20', da Globo Reprodução Bianca Andrade, a Boca Rosa no 'BBB 20', da Globo Reprodução Bianca Andrade, a Boca Rosa no 'BBB 20', da Globo Reprodução Bianca Andrade chora após ser indicada ao paredão Reprodução Blogueiras se desentenderam na primeira festa da edição Reprodução / TV Globo Cena protagonizada na primeira festa da edição chamou a atenção dos internautas Reprodução / Twitter Bianca Andrade Reprodução Instagram A influenciadora digital Bianca Andrade, da Maré, e o ator Babu Santana, do Vidigal, estão entre os confirmados do BBB 20 fotos Divulgação globo Bianca Andrade e Diogo Melim no camarote vip do Rock in Rio Fábia Oliveira

"Ele é uma pessoa extremamente incrível. Com certeza ele não vai me julgar por uma coisa. Enfim, a gente vai conversar e o que tiver que ser será", concluiu.

Boca Rosa viu seu relacionamento subir no telhado após a participação no "Big Brother Brasil 20". Em uma festa, a blogueira e empresária bebeu além da conta e revelou que queria beijar Guilherme.

Após o acontecimento, Diogo Melim apagou as fotos com Bianca das redes sociais e começou a seguir Gabi Martins, sister com quem Guilherme tem um caso no jogo.