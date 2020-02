'Modo Avião' é o filme de língua não-inglesa mais assistido da Netflix

Rio - O filme "Modo Avião", que tem como protagonista a atriz Larissa Manoela, se tornou o filme de língua não-inglesa mais visto da Netflix. Segundo a plataforma de streaming, aproximadamente 28 milhões de lares assistiram ao filme desde o lançamento, há cerca de um mês.

Ainda de acordo com a Netflix, dois terços desse número correspondem a estrageiros residentes de países como Estados Unidos, México, França e Alemanha.

No filme, Ana (Larissa Manoela) é influenciadora digital de uma marca renomada. De tanto usar o celular, a jovem sofre um acidente de carro, o que a leva a deixar sua função de influenciadora para passar um tempo na casa de seu avô Germano (Erasmo Carlos), no interior.

Nas redes sociais, Larissa agradeceu ao feito. "Okay, EU TO BEM EMOCIONADA! Obrigada @netflixbrasil / @netflix. Obrigada a todos que assistiram a minha Ana, nosso elenco, direção e produção poderosa! Nosso MODO AVIÃO conquistando o mundo! Grata demais com essa notícia", escreveu.

Confira as publicações: