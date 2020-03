Jornalista do SBT é afastado após suspeita de coronavírus

Rio - Um jornalista do SBT foi afastado do trabalho após apresentar sintomas que podem ser de coronavírus. De acordo com o colunista Flávio Ricco, os funcionários da emissora de Silvio Santos ficaram sabendo do caso através de um comunicado interno.

Ainda de acordo com o colunista, o funcionário trabalha na empresa há 12 anos e seu nome será mantido em sigilo para evitar alarde.

Ricco também divulgou que o jornalista fez exames no Hospital Albert Einstein e ficará em casa aguardando o resultado médico.

“Um funcionário da redação do SBT ficou internado neste final de semana no Hospital Albert Einstein com febre alta e tosse seca, porém já teve alta e está isolado em sua residência. Todos os funcionários da redação já foram alertados, assim como os demais. O funcionário passou por testes e aguarda o resultado do Instituto Adolfo Lutz", diz nota da emissora enviada à imprensa.