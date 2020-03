Reportagem do 'Mais Você' exibe corte de porco ao vivo e internautas criticam: 'Sem noção'

Rio - O programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, exibiu nesta terça-feira ao vivo o corte de um porco no Mercadão de Campinas, em São Paulo, e deu o que falar nas redes sociais. Os usuários do Twitter criticaram Ana Maria e a repórter Duda Esteves, que estava no local.

Duda foi a um açougue para mostrar os produtos vendidos no mercadão. A repórter entrou no local e pediu para que o açougueiro mostrasse os diferentes tipos de corte. A situação foi classificada como "desnecessária" pelos internautas.

"Ana Maria Braga mostrando como se corta um porco. Terrível isso", disse uma pessoa. "Eu não estou nem perto de ser vegetariana, mas a @ANAMARIABRAGA mostrando na maior naturalidade o açougue abrindo um porco é no mínimo sem noção", reclamou outra pessoa.